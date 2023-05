Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La plus grande et la plus ancienne organisation de défense des droits civiques aux États-Unis a publié une avis formel avertissant les voyageurs en Floride que l’État est « ouvertement hostile » envers les Noirs, les personnes de couleur et les personnes LGBT+.

Un avis publié par la NAACP le 20 mai vient en réponse à une série de lois signées par le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, ciblant l’enseignement en classe sur la race et le racisme, le sexe et la sexualité, ainsi que les projets de loi et la politique administrative destinés aux personnes LGBT+.

« Permettez-moi d’être clair – ne pas enseigner une représentation précise des horreurs et des inégalités auxquelles les Noirs américains ont été confrontés et continuent de faire face est un mauvais service aux étudiants et un manquement au devoir envers tous », a déclaré le président et chef de la direction de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué. .

« Sous la direction du gouverneur Desantis, l’État de Floride est devenu hostile aux Noirs américains et en conflit direct avec les idéaux démocratiques sur lesquels notre union a été fondée », a-t-il ajouté.

« Il devrait savoir que la démocratie prévaudra parce que ses défenseurs sont prêts à se lever et à se battre. Nous ne reculons pas et nous encourageons nos alliés à se joindre à nous dans la bataille pour l’âme de notre nation.

L’avis stipule qu ‘ »en raison de cette attaque soutenue, flagrante, implacable et systémique contre la démocratie et les droits civils, la NAACP émet par la présente un avis de voyage aux Afro-Américains et aux autres personnes de couleur concernant l’hostilité envers les Afro-Américains en Floride ».

Le 17 mai, le gouverneur DeSantis a approuvé une série de projets de loi qui restreignent les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, menacent les spectacles de dragsters, interdisent aux gens d’utiliser les salles de bains qui correspondent à leur identité de genre et empêchent les gens d’utiliser les pronoms choisis dans les écoles.

La législation suit également la politique de l’administration visant à affirmer les soins de santé pour les jeunes trans, malgré les objections des principales organisations de santé et des défenseurs des LGBT +.

M. DeSantis a également récemment élargi une mesure qualifiée par les opposants de loi «Ne dites pas gay» interdisant l’enseignement en classe sur les questions liées au genre et à la sexualité, ce qui, selon les critiques, aura un effet dissuasif sur les personnes LGBT + dans les écoles dans le cadre d’un effort pour effacer les personnes LGBT+ de la vie publique.

M. DeSantis, qui se préparerait à lancer sa campagne pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, a également lancé une série de mesures autour de discussions honnêtes sur la race et le racisme dans les écoles, y compris une loi qui bloque les dépenses publiques pour la diversité, l’équité et les efforts d’inclusion. .

La Floride est également au centre d’une tendance nationale de contestation des livres et des documents dans les bibliothèques et les écoles. Cette semaine, Penguin Random House et plusieurs auteurs et familles éminents ont déposé une plainte fédérale contre un district scolaire où des militants ont contesté des dizaines de livres, impliquant ou écrits en grande partie par des personnes de couleur ou des personnes LGBT +.

En avril, le groupe de défense Equality Florida émis un avis aux voyageurs similaire qui a averti que l’État pourrait « ne pas être un endroit sûr à visiter ou à s’installer ».

«En tant qu’organisation qui a passé des décennies à travailler pour améliorer la réputation de la Floride en tant que lieu accueillant et inclusif pour vivre, travailler et visiter, c’est avec une grande tristesse que nous devons répondre à ceux qui demandent s’il est sûr de voyager en Floride ou de rester dans l’État. alors que les lois suppriment les droits et libertés fondamentaux », selon un communiqué de Nadine Smith, directrice exécutive d’Equality Florida.

L’indépendant a demandé des commentaires au bureau du gouverneur.