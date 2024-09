La NAACP du comté de Portage tiendra une réunion communautaire jeudi

Zuchowski avait auparavant appelé les gens à « écrire toutes les adresses des gens » sur des pancartes à l’effigie de Kamala Harris. Il a ensuite réitéré ses propos.

KENT, Ohio — Le Chapitre du comté de Portage de la NAACP devrait organiser une réunion communautaire jeudi à la suite de ce qu’il appelle des « commentaires inquiétants » du shérif Bruce Zuchowski.

Zuchowski a fait la une des journaux nationaux le week-end dernier lorsqu’il a appelé les gens à « noter toutes les adresses des personnes » qui affichaient des pancartes pour la campagne présidentielle de Kamala Harris, tout en qualifiant la vice-présidente de « hyène riante et qui se retourne ». Mardi, il a réitéré sa position en publiant sur Facebook qu’il avait « un droit garanti par le premier amendement, comme tous les citoyens ».

Mais les propos du shérif mettent certaines personnes mal à l’aise.

« J’ai été très déçue et, pour la première fois depuis que je vis dans le comté de Portage, je me suis sentie un peu intimidée », a déclaré Janet Dannemiller, une résidente du comté. « Je me suis demandée : « Que vont-ils faire des adresses ? … En cas d’urgence, si nous devons appeler le 911, vérifieront-ils les préférences politiques de l’appelant pour voir comment réagir ? » »

Dannemiller vit ici depuis plus de dix ans dans ce qu’elle appelle une « communauté amicale » et craint que les commentaires du shérif ne changent cette dynamique. Elle veut maintenant des réponses et prévoit donc d’assister à la conférence de la NAACP « réunion d’urgence ».

« Nous espérons avant tout que les gens puissent parler et partager et que leurs voix soient entendues », a déclaré Geraldine Nelson, vice-présidente de la NAACP du comté de Portage, à 3News. « Il est très important que les gens puissent être entendus, car il y a des souffrances et des inquiétudes. »

Les dirigeants de l’organisation feront également appel à ce qu’ils appellent des « experts en la matière » afin que les personnes présentes connaissent leurs droits.

« (Nous ferons venir) quelqu’un du conseil électoral (du comté) s’il y a des questions sur leurs droits de vote », a déclaré Nelson, « et nous aurons également un avocat pour donner des conseils généraux. »

Quant à Dannemiller, elle espère que la réunion donnera aux gens un sentiment de sécurité.

« J’espère que tous les résidents auront l’assurance que leur vote n’a pas d’importance en ce qui concerne l’application de la loi et n’affecte pas les soins ou la protection qui nous sont accordés », a-t-elle déclaré.