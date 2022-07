La NAACP demande à Garland d’enquêter sur le meurtre de Jayland Walker

WASHINGTON (AP) – La NAACP a lancé jeudi un appel direct au procureur général Merrick Garland pour que le ministère de la Justice ouvre une enquête fédérale sur les droits civils sur la mort par balle de Jayland Walker, un homme noir qui a été tué le mois dernier par des officiers dans l’Ohio en une pluie de coups de feu de la police.

Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré dans une lettre à Garland que Walker – qui n’était pas armé lorsqu’il a été abattu – a été “exécuté par des policiers d’Akron, Ohio, pour une infraction au code de la route”. Il a appelé Garland à ouvrir immédiatement une enquête fédérale et a déclaré que les officiers devraient être tenus responsables “dans toute la mesure de la loi”.

« Nous vous exhortons, vous et votre ministère de la Justice, à mener une enquête approfondie sur le meurtre de Jayland Walker, et – si ce que nous avons tous vu de nos propres yeux est vrai – inculper au niveau fédéral les officiers responsables de son horrible assassinat », a écrit Johnson à Guirlande.

La lettre arrive quelques jours avant que Kristen Clarke, la plus haute responsable des droits civiques du ministère de la Justice, ne s’apprête à parler de la responsabilité de la police lors de la Convention nationale de la NAACP dans le New Jersey. En tant que procureur général, Garland s’est engagé à donner la priorité à la police et aux droits civils et à lutter contre la discrimination raciale, déclarant lors de son audience de confirmation que l’Amérique n’a pas “encore une justice égale”.

Johnson avait précédemment rencontré Garland au siège du ministère de la Justice à Washington après qu’un homme armé blanc ait été accusé d’avoir tué 10 Noirs lors d’une attaque raciste dans un supermarché de Buffalo, New York.

Le ministère de la Justice a déclaré jeudi soir qu’il n’avait aucun commentaire sur la lettre de Johnson. L’agence a précédemment déclaré que les procureurs de la division des droits civils et du bureau du procureur américain dans l’Ohio, ainsi que le FBI, “surveillaient et examinaient de près les circonstances entourant” la mort de Walker. Le ministère de la Justice a également déclaré que si des preuves étaient découvertes qui “révélaient des violations potentielles” de la loi fédérale, les procureurs “prendraient les mesures appropriées”.

Walker a été tué par balle par la police le 27 juin après que les autorités ont déclaré que des policiers avaient tenté d’arrêter sa voiture pour des infractions au code de la route et à l’équipement. La police a déclaré que Walker était parti et avait conduit les policiers dans une brève poursuite en voiture. Le chef de la police d’Akron, Steve Mylett, a déclaré qu’après moins d’une minute de poursuite, le bruit d’un coup de feu a été entendu depuis la voiture et une caméra du service des transports a capturé ce qui semblait être un flash de bouche provenant du véhicule.

Walker a finalement ralenti et a sauté du véhicule alors qu’il continuait à se déplacer. Les agents l’ont poursuivi à pied dans un parking, où les autorités affirment que Walker a créé une “menace mortelle” qui a conduit les agents à lui tirer dessus peu après 1 heure du matin.

Walker n’était pas armé lorsque les agents ont ouvert le feu. Une arme de poing, un chargeur chargé et une alliance apparente ont été retrouvés sur le siège de la voiture. Un boîtier correspondant à l’arme a été retrouvé plus tard dans la zone où les agents pensaient qu’un coup de feu provenait du véhicule, a indiqué la police.

On ne sait pas combien de coups de feu ont été tirés par les huit officiers impliqués, mais une vidéo a capturé des officiers tirant une série de balles et Walker a subi plus de 60 blessures. Un avocat de la famille de Walker a déclaré que les agents continuaient de tirer même après qu’il était au sol et avaient menotté Walker avant d’essayer de lui prodiguer les premiers soins.

“Si la conduite des officiers n’a pas crié à quel point ils sont inhumains et mortellement dangereux, le fait même qu’ils aient menotté son cadavre en dit long”, a déclaré Johnson.

Michael Balsamo, Associated Press