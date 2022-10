La NAACP de Louisville demande la démission de Daniel Cameron

Il semble que la branche de Louisville de la NAACP n’ait plus de routine de claquettes perpétuelle du procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, et l’organisation exige que Cameron démissionne “pour ne pas avoir mené une enquête juste et impartiale sur la fusillade mortelle de Breonna Taylor par la police”.

“Les récentes inculpations fédérales de quatre officiers de la police du métro de Louisville impliqués dans le meurtre de Breonna Taylor ont mis en évidence, démontré et prouvé l’insuffisance de l’enquête d’État menée par le procureur général du Commonwealth et l’absence de compréhension des lois pénales du Commonwealth, », a indiqué la NAACP vendredi dans un communiqué, selon le Louisville Courier-Journal.

Comme indiqué précédemment, quatre officiers de Louisville ont été arrêtés par le FBI le mois dernier et l’un de ces officiers, le détective LMP Kelly Hanna Goodlett, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de violer les droits civils de Taylor en aidant à falsifier un affidavit pour la perquisition de l’appartement de Taylor.

Apparemment, la NAACP Lousiville pense que tout cela aurait pu être géré si Cameron, qui se présente au poste de gouverneur en 2023, avait cherché à “appliquer les lois de manière égale et équitable” lors de l’enquête de son bureau sur le cas de Taylor au lieu de se frotter les jambes à sec. officiers de police.

“L’insuffisance de l’enquête et le manque de compréhension des lois pénales du Kentucky sont les résultats de l’actuel procureur général du Commonwealth du Kentucky dans ses propres mots” soutenant le bleu “, pas la justice”, a déclaré la NAACP. a écrit. “Bien qu’il soit le premier Afro-Américain à être élu à un poste à l’échelle de l’État, cela ne l’exclut pas de sa responsabilité envers l’ensemble de la communauté”, a déclaré le président de la NAACP, Raoul Cunningham. « Cela ne l’exclut pas non plus de l’équité et de l’égalité. Et nous ne pensons pas qu’il possédait cela dans sa décision. “Il a déjà décidé de prendre parti quand il a dit qu’il défendrait essentiellement le bleu”, a poursuivi Cunningham. “Pour nous, c’est prendre une position qui n’est pas nécessairement basée sur l’équité.”

Bien sûr, la réponse de Cameron à tout cela a été aussi sèche, aléatoire et terne que ses soi-disant efforts pour rendre ne serait-ce qu’un brin de justice à la famille de Breonna.

“Je suis fier du travail que j’ai accompli au nom de chaque Kentuckien, et je suis honoré de servir les citoyens du Commonwealth en tant que 51e procureur général du Kentucky”, a déclaré Cameron vendredi dans un communiqué qui ne prend même pas la peine de mentionner Le nom de Breonna.

Il est très douteux que la résolution de la NAACP exigeant la démission de Cameron-qui a été envoyé à Cameron lui-même et à l’Assemblée générale du Kentucky, selon VAGUE 3– entraînera le départ ou l’expulsion du Kentucky AG de son poste. Pourtant, il est bon de voir des Noirs refuser de retirer leurs pieds du cou de Cameron.

La NAACP a essentiellement envoyé la version officielle de la résolution de ; « Nous ne vous avons pas oublié, MF ! » Et nous devrions être là pour ça.