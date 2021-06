La n°85 mondiale Tamara Zidansek devient la première femme slovène à atteindre les demi-finales du Grand Chelem

La numéro 85 mondiale Tamara Zidansek est devenue mardi la première Slovène à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem en battant l’Espagnole Paula Badosa au Internationaux de France. Zidansek a avancé 7-5, 4-6, 8-6 et affrontera la Kazakhe, 21e tête de série, Elena Rybakina, ou la 31e tête de série Anastasia Pavlyuchenkova, de Russie, pour une place en finale de samedi. « Je suis vraiment, vraiment heureux d’être en demi-finale », a déclaré Zidansek, qui n’avait jamais dépassé le deuxième tour d’un majeur avant Roland-Garros cette année.

Zidansek s’est rétablie de 3-0 et d’une double panne dans le premier set, puis a sauvé trois balles de break à 6-6 dans le match décisif avant de prendre sa deuxième balle de match contre Badosa, la 33e tête de série qui a remporté le plus d’argile matchs sur le terrain (17) sur la tournée WTA cette saison.

« Je savais avant le match que ce serait une bataille difficile », a ajouté Zidansek, 23 ans.

« Dans le troisième set, j’ai réussi à entrer dans mon rythme et j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux, et je me battais vraiment bien. »

