La N.-É. veut acquérir l’un des sites miniers aurifères les plus contaminés de la province, mais c’est compliqué

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse veut acquérir l’une des deux mines d’or historiques les plus contaminées de la province afin de pouvoir la nettoyer.

Le site de Goldenville, situé près de Sherbrooke sur la côte est, était le plus productif des 64 districts de mines d’or historiques de la Nouvelle-Écosse. Il a été exploité de 1862 à 1941 et comprenait jusqu’à 19 mines à ciel ouvert et souterraines différentes.

Ces opérations ont laissé un héritage de contamination par l’arsenic et le mercure qui persiste à ce jour, à la fois dans les matériaux et l’eau du site et en aval jusqu’à l’océan Atlantique.

Par l’intermédiaire de l’agence provinciale de nettoyage de l’environnement, Nova Scotia Lands, le gouvernement a élaboré des plans pour assainir Goldenville. Il estime que le nettoyage de ce site ainsi que de l’autre ancienne mine la plus contaminée, Montague Gold Mines, coûtera au moins 60 millions de dollars.

Mais les plans de Goldenville se sont heurtés à un problème il y a quelques années lorsque le personnel s’est rendu compte que la propriété qui comprenait la source de la contamination – l’usine de broyage qui broyait le minerai avant l’extraction de l’or – n’était pas une terre de la Couronne. La province aurait besoin de la permission du propriétaire foncier pour effectuer ses travaux.

C’est alors que les choses se sont encore compliquées. Le personnel a découvert que personne ne sait à qui appartient la propriété.

Un document de 1765 indique que la propriété en question faisait partie de 60 700 hectares concédés au révérend James Lyons cette année-là. La recherche de la province n’a pas trouvé de titres ou d’actes ultérieurs. (Ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables)

Le registre foncier de la Nouvelle-Écosse répertorie le propriétaire de la parcelle de terrain de 32 hectares au 34 Goldenville Road Extension comme « propriétaire inconnu ». Le colis a une valeur imposable de 21 400 $.

La province a recherché des informations sur l’histoire de la terre, en examinant des documents, y compris des documents manuscrits, datant de 1765.

Des documents obtenus par la CBC par le biais d’une demande d’accès à l’information montrent que le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables a découvert grâce à ses recherches que la propriété fait partie de 60 700 hectares concédés au révérend James Lyons en 1765, mais aucun titre ou acte ultérieur n’a été enregistré.

La zone sous l’ancien broyeur de timbres de la mine d’or historique de Goldenville, en Nouvelle-Écosse, montre des résidus laissés par les activités de traitement. (Terres de la Nouvelle-Écosse)

Afin d’acquérir le terrain maintenant, la province devra payer les taxes en souffrance et ensuite annoncer son intention de l’acheter. Toute personne ayant une réclamation sur la propriété a 18 mois à compter du moment où les taxes sont payées pour se manifester.

Selon les documents, les taxes impayées s’élèvent à 1 017,54 $, au 30 novembre 2021.

Le personnel provincial a eu une brève frayeur l’année dernière lorsqu’il est apparu que la municipalité du district de St. Mary’s allait vendre la propriété lors d’une vente pour taxes, ce qui signifierait que n’importe qui pourrait l’acheter et qu’elle irait au plus offrant. La province n’a pas le pouvoir d’acheter une propriété par le biais de ventes pour taxes.

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables est intervenu et la parcelle a été retirée de la liste des propriétés potentielles de vente fiscale.

Retard dans le nettoyage

Le problème de propriété est apparu au grand jour lorsque le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables effectuait des évaluations environnementales de sites, dans le cadre du processus préliminaire de nettoyage des sites contaminés.

La nouvelle a surpris Diane Saurette, chef de l’exploitation du ministère des Travaux publics. Dans un courriel envoyé en novembre dernier à Nova Scotia Lands, elle a dit qu’elle supposait que l’évaluation environnementale de site de phase 2 pour Goldenville était sur la bonne voie et serait terminée à l’automne.

“Lorsque vous m’avez appelée il y a quelques semaines, c’était la première fois que nous entendions qu’il y avait un problème avec Goldenville”, a-t-elle écrit à Donnie Burke, directeur exécutif de l’analyse environnementale et de l’assainissement pour NS Lands.

Le problème de propriété retardera les plans de nettoyage du site, car l’assainissement ne peut commencer tant que la parcelle de terrain n’appartient pas à la province.

Interrogé jeudi pour une mise à jour, le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables n’a pas fourni de nouveau calendrier pour le début des travaux d’assainissement. Un porte-parole a déclaré que des discussions avec le Département de l’environnement seront nécessaires avant que le personnel puisse accéder au site pour y remédier.

Le 13 juillet, Burke a déclaré dans un e-mail interne qu’il espérait que le problème serait résolu “d’ici un an”.

Contamination sur le site

Le site de Goldenville est l’une des deux anciennes mines d’or les plus contaminées de la province.

Les lignes directrices sur la qualité des sols de la province ne demandent pas plus de 31 milligrammes par kilogramme d’arsenic. À Goldenville, le niveau maximal trouvé dans les résidus était de 209 000 milligrammes par kilogramme, et la moyenne était de 19 181 milligrammes par kilogramme, selon un rapport de 2015 du ministère des Ressources naturelles .

La province affirme que les Néo-Écossais ne seront probablement pas touchés par arsenic et Mercure provenant des résidus de mines d’or parce que leur exposition est faible, mais il est conseillé aux gens d’éviter les zones où des résidus sont présents.