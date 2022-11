La N.-É. dépense des dizaines de millions de dollars dans des entreprises privées de soins infirmiers pour les soins de longue durée

Alors que la Nouvelle-Écosse tente de faire face à une pénurie de professionnels de la santé qui a mis à rude épreuve l’ensemble du système de santé, la province consacre des dizaines de millions de dollars aux services d’« infirmières itinérantes ».

Le gouvernement provincial paie aux infirmières contractuelles privées au moins le double du salaire horaire des infirmières du secteur public. Le salaire plus élevé s’accompagne souvent d’une plus grande flexibilité dans les horaires, ce qui, selon certaines infirmières, attire de nombreux membres du personnel en début de carrière pour quitter le secteur public – même lorsque les responsables de la santé sont aux prises avec le recrutement et la rétention.

Les infirmières itinérantes, parfois appelées personnel « d’agence » ou « suppléant », sont des travailleurs de la santé qui sont employés par des entreprises privées qui fournissent du personnel infirmier supplémentaire là où ils sont nécessaires.

De nombreuses entreprises feront voler des infirmières à travers le pays dans le cadre de contrats à court ou à long terme, travaillant souvent dans des hôpitaux du secteur public et des foyers de soins de longue durée. Les infirmières doivent être inscrites et autorisées à travailler dans la province où elles sont envoyées, y compris en Nouvelle-Écosse.

Mais dans certaines provinces où des infirmières en voyage sont employées, des infirmières syndiquées ont soulevé des inquiétudes au sujet de la pratique.

La COVID-19 s’ajoute aux pénuries de personnel

À partir de la fin de 2021, au milieu de la pandémie de COVID-19, le ministère des Aînés et des Soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse s’est tourné vers les infirmières itinérantes pour compléter le personnel des foyers de soins de longue durée de la province.

“Nous avons eu beaucoup de pénuries de personnel dans ce secteur, et Omicron vient de rendre les choses encore plus difficiles”, a déclaré Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, faisant référence à la variante Omicron hautement contagieuse du COVID-19. .

Le ministère a alloué 3,1 millions de dollars en décembre 2021 aux infirmières itinérantes. Après le début de la vague Omicron, le département a dû augmenter le montant de 18,4 millions de dollars, ce qui, selon Adams, est en passe d’être entièrement dépensé au cours de cette année budgétaire.

La ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Barbara Adams, a déclaré que la Nouvelle-Écosse avait fait venir «des infirmières itinérantes partout où elles sont nécessaires dans la province afin que nous puissions garder nos lits de foyers de soins ouverts». (Radio-Canada)

“Nous avions beaucoup de lits fermés dans le secteur, et cela créait des problèmes pour le secteur des soins actifs”, a déclaré le ministre à CBC News lors d’une récente interview.

Selon une note d’information obtenue par CBC News, au 11 mars 2022, 247 lits de soins de longue durée avaient été fermés en raison de problèmes de personnel. C’était à peu près à l’époque où un nombre croissant de membres du personnel soignant étaient en arrêt maladie en raison de la COVID-19. Au moins 296 patients attendaient à l’hôpital pour un placement en maison de retraite.

Le ministère des Aînés et des Soins de longue durée a déclaré qu’au 15 novembre, 36 lits de soins de longue durée étaient fermés en raison de la dotation en personnel. À la fin septembre, 284 personnes attendaient à l’hôpital pour un placement en soins de longue durée.

« Ce que nous devions faire, c’était amener des infirmières itinérantes partout où elles sont nécessaires dans la province afin que nous puissions garder nos lits de foyers de soins ouverts », a déclaré Adams.

Le ministère des Aînés et des Soins de longue durée a déclaré qu’au 15 novembre, 36 lits de soins de longue durée étaient fermés en Nouvelle-Écosse en raison de problèmes de personnel. À la fin septembre, 284 personnes attendaient à l’hôpital pour un placement en soins de longue durée. (Shutterstock)

Cette décision a attiré l’attention du Nova Scotia Nurses’ Union.

“Les infirmières itinérantes existent depuis plusieurs années mais ne sont pas très utilisées, principalement dans les soins aigus et principalement dans nos milieux ruraux”, a déclaré la présidente du syndicat, Janet Hazelton. Au cours des deux dernières années, elle a déclaré avoir constaté une dépendance accrue aux infirmières itinérantes.

Hazelton a déclaré qu’elle ne les connaissait pas auparavant pour travailler régulièrement dans les soins de longue durée.

“C’est une nouveauté pour nous”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose qui est certainement une préoccupation pour tous les syndicats d’infirmières à travers le pays.”

134 $ contre 40 $ de salaire horaire

Le fonds de la province pour les infirmières itinérantes en soins de longue durée est administré par le foyer de soins Halifax Northwood, le plus grand foyer de soins sans but lucratif de la Nouvelle-Écosse. Il est responsable de l’embauche et de la coordination des infirmières de voyage par l’intermédiaire de l’agence de dotation en personnel médical Magnus, basée à Toronto.

Selon des lettres publiées à CBC News en vertu de la législation sur l’accès à l’information, la province a approuvé le financement jusqu’à la fin mars 2022 pour un maximum de 31 infirmières auxiliaires autorisées (IAA), six infirmières autorisées (IA) et 60 préposés aux services de soutien à la personne (PSW). ).

Ils ont travaillé dans au moins 14 foyers, notamment à Yarmouth, Kentville, Bridgewater, Halifax, Antigonish, Berwick, Shelburne et divers autres endroits.

La province avait fermé 247 lits de soins de longue durée au 11 mars 2022, en raison de problèmes de personnel, selon les informations obtenues par CBC News. C’était à peu près à l’époque où un nombre croissant de membres du personnel soignant étaient en arrêt maladie en raison de la COVID-19. (Nicolas Steinbach/Radio-Canada)

Le salaire horaire des IAA a été fixé à 124,80 $, celui des IA entre 134 $ et 138,60 $ et celui des PSSP à 96,80 $. Chaque infirmière de voyage a également reçu jusqu’à 3 000 $ par mois pour l’hébergement et jusqu’à 1 000 $ en frais de déplacement, comme la location d’un véhicule, et a reçu un téléphone portable émis par Northwood.

La province a également approuvé 280 000 $ pour les frais administratifs. Aucune heure supplémentaire, faux frais ou repas n’étaient couverts.

Il n’est pas clair d’après les lettres si les infirmières ont reçu le montant horaire complet spécifié ou si une partie de leurs honoraires est allée à leur entreprise. Les infirmières itinérantes ne reçoivent généralement pas de pension et, dans certains cas, elles n’ont pas d’avantages sociaux en milieu de travail.

Hazelton, du syndicat des infirmières, a déclaré que ces tarifs pouvaient être de 70 $ à 100 $ de plus l’heure que les tarifs payés à ses membres, ce qui est préoccupant.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, affirme que les infirmières itinérantes travaillent dans les soins actifs depuis des années, mais qu’elle ne les connaissait pas auparavant pour travailler régulièrement dans les soins de longue durée. (David Laughlin/CBC)

Les IA syndiquées au sommet de l’échelle salariale avec au moins 25 ans de service dans les soins de longue durée peuvent gagner environ 40 $ de l’heure, tandis que les IAA haut de gamme gagnent moins de 30 $ de l’heure.

“Beaucoup de nos infirmières ne croient pas que ce soit juste qu’elles soient payées tellement moins que les infirmières de voyage. Mais c’est la réalité lorsque vous engagez une entreprise pour vous fournir des infirmières”, a-t-elle déclaré.

Adams, la ministre des Aînés, a reconnu qu’il y avait un écart de rémunération, mais a déclaré d’après sa propre expérience personnelle en tant que physiothérapeute qui a travaillé dans un foyer de soins de longue durée pendant la pandémie, le plus grand problème pour le moral du personnel régulier est d’avoir trop peu de personnes sur le plancher.

“Ils savent que la valeur d’avoir suffisamment de personnel compense largement le fait que cela coûte un peu plus que ce que cela coûte normalement”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit de la sécurité du personnel et des résidents qui reçoivent les soins dont ils ont besoin. Et donc tout le monde comprend que c’est l’étape nécessaire.”

Les infirmières de voyage sont un «pansement», selon le syndicat

Adams a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir de chiffres exacts sur le nombre d’infirmières de voyage travaillant dans les soins de longue durée, car le nombre fluctue, mais il a augmenté en été pour donner au personnel régulier leurs vacances et est resté à peu près au même niveau depuis lors. Elle prévoyait que cela resterait le même pendant la période des vacances de Noël.

Le coût supplémentaire pour les contribuables de l’embauche d’infirmières de voyage n’est «pas idéal», a-t-elle dit, et a noté que la province prend des mesures pour augmenter le nombre de places dans les écoles d’infirmières pour obtenir plus de personnel, mais entre-temps, elle a refusé de mettre tout type de date de fin du programme d’infirmière de voyage.

“Nous allons continuer ce programme jusqu’à ce que nous n’en ayons plus besoin”, a-t-elle déclaré.

Hazelton a convenu que la sécurité des patients est importante, mais a déclaré qu’elle devrait être atteinte en éduquant et en attirant davantage d’infirmières à temps plein dans le secteur public.

“Nous devons envisager une solution plus longue et plus durable que celle-ci”, a-t-elle déclaré. “Les infirmières de voyage ne sont pas la réponse. Elles peuvent être un pansement, mais elles ne sont pas la réponse. Nous avons besoin d’une meilleure solution que cela.”

Hazelton a déclaré que certaines infirmières qui ont travaillé dans le système public se tournent vers les soins infirmiers itinérants pour parvenir à un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Elle a dit qu’elle pense que le gouvernement provincial doit parler directement à ces infirmières pour comprendre pourquoi.

«Ce sont les jeunes hommes et femmes qui ont les solutions, et ils peuvent nous dire ce qu’il leur faudra pour rester, travailler et vivre en Nouvelle-Écosse à temps partiel ou à temps plein», a-t-elle déclaré.

Le système offre de la flexibilité, la possibilité d’économiser de l’argent

Julie McCutcheon est une infirmière autorisée qui travaille comme infirmière de voyage principalement dans les salles d’urgence depuis 2010. Elle travaillait auparavant dans le secteur public, mais a déclaré que le coût du logement en tant que personne seule était probablement sa “force la plus motrice” pour se lancer dans les soins infirmiers de voyage. .

La communauté d’origine de McCutcheon est Peterborough, en Ontario, une ville qui a connu l’une des augmentations les plus rapides des prix des logements au Canada.

“Je ne voulais plus rester à la maison avec maman et papa, je voulais mon chez-moi”, a-t-elle déclaré. Elle a enquêté sur les soins infirmiers en voyage et a décidé de faire ses bagages et d’accepter un contrat dans une autre province.

“J’avais juste envie de voyager et le sens de l’aventure”, a-t-elle déclaré. McCutcheon a travaillé partout au Canada, y compris deux contrats à Digby et un à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Elle est maintenant de retour en Ontario.

Julie McCutcheon, une IA originaire de Peterborough, en Ontario, a travaillé comme infirmière de voyage dans les provinces du Canada depuis 2010, y compris des séjours en Nouvelle-Écosse. (Soumis par Julie McCutcheon)

McCutcheon a déclaré que les soins infirmiers en voyage lui ont donné la possibilité de choisir son propre horaire, de prendre des vacances et de participer à des passe-temps qu’elle aimait mais qu’elle a perdus à cause du travail, comme le patinage artistique.

Et le salaire plus élevé qu’elle reçoit en tant qu’infirmière itinérante lui a permis de s’offrir son propre appartement et d’économiser sur le coût d’un acompte sur une maison.

McCutcheon a déclaré qu’elle aimerait un jour s’installer dans sa province natale et occuper un emploi à temps plein, mais qu’elle veut pouvoir s’offrir sa propre maison.

Elle anime un groupe Facebook en pleine croissance pour les infirmières en voyage actives et aspirantes, avec environ 8 000 membres, et a déclaré que le logement est un facteur important pour beaucoup d’entre elles.

“Beaucoup de ces filles ont entre 23 et 35 ans, et leur salaire dans le secteur public leur permet juste de vivre d’un chèque de paie à l’autre”, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup ont dit qu’ils choisissent les soins infirmiers en voyage parce qu’ils sont un jeune professionnel de la santé célibataire et qu’ils ne peuvent plus se permettre de vivre dans leur communauté canadienne.”

Une infirmière marche dans le couloir de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Humber River à Toronto en janvier. (Evan Mitsui/CBC)

McCutcheon a déclaré que les soins infirmiers en voyage peuvent donner aux infirmières un avant-goût ou un «essai à blanc» d’une communauté, et elle espère que les établissements parleront directement aux infirmières.

“Demandez-leur ce qu’ils veulent. S’il s’agit d’un meilleur horaire, offrez-leur ce meilleur horaire”, a-t-elle déclaré. “S’il s’agit d’un incitatif au logement pour les inciter à déménager dans des régions plus rurales de la Nouvelle-Écosse ou du Canada atlantique, offrez peut-être un incitatif.

“Le logement est fourni pour les infirmières itinérantes, alors pourquoi ne pas le faire vous-même pour aider à attirer quelqu’un dans votre communauté ou votre établissement?”