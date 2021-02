La n ° 3 Naomi Osaka bat la n ° 10 Serena Williams pour se qualifier pour la finale de l’Open d’Australie

La longue quête de Serena Williams pour un 24e titre du Grand Chelem devra attendre. Parce qu’une fois de plus, la meilleure joueuse de tennis féminin lui a fait obstacle.

Naomi Osaka, qui n’a pas perdu de match officiel depuis février dernier, a réalisé une performance dominante en demi-finale de l’Open d’Australie, battant Williams 6-3, 6-4 et mettant fin aux espoirs que l’Américain de 39 ans égalerait le tout de Margaret Court. record de Slam à ce tournoi.

Osaka, à la recherche de son quatrième titre majeur et de son deuxième championnat Open d’Australie, affrontera la gagnante de la deuxième demi-finale entre l’Américaine Jennifer Brady, la tête de série n ° 22, et la tête de série n ° 25 Karolina Muchova.

Williams a dû organiser un tournoi fantastique avant les demi-finales, battant la 7e Aryna Sabalenka et la 2e Simona Halep et volant autour du court avec plus de vitesse et de flexibilité qu’elle n’en avait affiché depuis plusieurs années.

Mais en demi-finale, Williams a eu du mal à gérer la puissance du sol qu’Osaka a pu générer et a terminé le match avec 23 erreurs directes contre seulement 12 gagnants.

Williams a eu des chances de prendre rapidement les devants alors qu’Osaka était aux prises avec des nerfs lors des premiers matchs. Mais Osaka a finalement trouvé son rythme et a commencé à prendre le contrôle des points avec de lourds coups de fond et à épingler Williams dans les virages. Après avoir abandonné son service lors du match d’ouverture du match, Osaka a battu Williams à deux reprises et s’est enfuie avec le premier set malgré seulement 36% de ses premiers services.

« J’étais juste vraiment, genre, nerveux et effrayé, je pense, au début », a déclaré Osaka après le match. « Et puis j’ai en quelque sorte facilité mon chemin. »

Williams a montré plus d’énergie et a joué avec plus de concentration dans le deuxième set, l’amenant à 4-4 avec une pause où Osaka a commis une double faute à trois reprises. Mais Osaka a immédiatement rompu par amour pour créer une opportunité de servir le match.

Williams n’a pas remporté de Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2017, allant 0-4 dans les finales majeures depuis son retour sur la tournée après être devenue mère.

Contributeur: Associated Press