La n ° 3 mondiale Simona Halep se retire de Roland-Garros en raison d’une blessure

La n ° 3 mondiale de Roumanie, Simona Halep, a annoncé vendredi son retrait de l’édition de cette année de Roland-Garros, où elle a remporté son premier titre du Grand Chelem en 2018.

L’Open de France débute le 24 mai et la finale est prévue le 13 juin.

La joueuse de 29 ans, qui a également remporté le Wimbledon en 2019, a subi une déchirure au mollet gauche lors de son match de deuxième tour contre l’Allemande Angelique Kerber à l’Open d’Italie à Rome la semaine dernière.

«C’est le cœur lourd que j’annonce mon retrait de @rolandgarros cette année», a écrit Simona sur Twitter.

«Malheureusement, la déchirure de mon mollet gauche a besoin de plus de temps pour récupérer et le calendrier est tout simplement trop court. Se retirer d’un Grand Chelem va à l’encontre de tous mes instincts et aspirations en tant qu’athlète, mais c’est la bonne et la seule décision à prendre.

«L’idée de ne pas être à Paris me remplit de tristesse, mais je vais concentrer mon énergie sur la récupération, rester positif et revenir sur le court dès que je pourrai le faire en toute sécurité. Roland Garros 2022, je viens pour vous! «

L’ancienne n ° 1 mondiale Simona a été l’une des joueuses les plus constantes sur terre battue au cours de la dernière décennie, après avoir également été finaliste à Roland Garros en 2014 et 2017, championne à Madrid en 2016 et 2017 et championne à Rome en 2020.

