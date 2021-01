Le numéro un mondial Ash Barty se joindra à Serena Williams, Rafa Nadal et Novak Djokovic pour disputer un événement d’exhibition pré-Australian Open à Adélaïde à la fin du mois, ont confirmé les organisateurs jeudi.

Les gagnants de l’US Open, Dominic Thiem et Naomi Osaka, et la n ° 2 féminine Simona Halep feront partie du peloton de huit joueurs, qui comprend également l’Italien Jannik Sinner, âgé de 19 ans.

L’événement d’Adélaïde, surnommé «A Day at the Drive», lancera l’été australien du tennis et se déroulera au Memorial Drive Tennis Center de la ville le 29 janvier.

Barty, 24 ans, n’a pas disputé de match de compétition depuis février, choisissant de ne pas défendre son titre de Roland-Garros et de sauter l’US Open à New York au milieu de la pandémie COVID-19.

«J’ai hâte de disputer mon premier match de la saison 2021 à Adélaïde», a déclaré le Queenslander, qui a remporté un événement WTA à Adélaïde l’année dernière.

«J’ai de bons souvenirs de l’Adelaide International l’année dernière et ce sera formidable de revenir sur le court ici pour A Day at the Drive.»

L’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de l’année, a été reporté au 8 février de cette année. Le site de Melbourne Park accueillera également des événements d’échauffement à partir du 31 janvier.

Des centaines d’autres joueurs et leurs entourages sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours à Melbourne.

Le directeur général de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré plus tôt dans la semaine que les meilleurs joueurs avaient été envoyés à Adélaïde pour s’assurer que les organisateurs ne dépassaient pas la limite fixée par les autorités pour les personnes en quarantaine à Melbourne.

Cette décision a incité certains de ceux qui s’isolaient à Melbourne à affirmer que les grands noms recevaient un meilleur traitement.

Tiley n’était pas en désaccord.

«… Ce sont les meilleurs joueurs du monde et ma règle générale est que si vous êtes au sommet du jeu, un champion du Grand Chelem, c’est juste la nature de l’entreprise», a-t-il déclaré.

«Vous allez obtenir une meilleure offre.»