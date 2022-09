Lançant sa prochaine salve de contenu passionnant, Disney + Hotstar a annoncé aujourd’hui trois titres indiens lors de l’événement mondial des fans de Disney D23 Expo. La nouvelle gamme comprend l’une des mythologies épiques de l’Inde, le Mahabharata.

Gaurav Banerjee, Head – Content, Disney+ Hotstar & HSM Entertainment Network, Disney Star a rejoint un panel sur le contenu international, aux côtés de Rebecca Campbell, Chairman, International content and Operations, The Walt Disney Company, Fernando Barbosa, SVP, Media Distribution & Prod, LATAM, Jessica Kam-Engle, responsable du contenu et du développement, APAC et Lee Mason, directeur du contenu scénarisé, EMEA. La discussion s’est concentrée sur les tendances mondiales éclectiques du contenu, soulignant en particulier le rôle de Disney+ Hotstar dans l’élaboration du contenu en Inde et au-delà.

Partageant son point de vue sur la prochaine programmation indienne, Gaurav Banerjee, “Au cours des dernières années, l’Inde est devenue une centrale de contenu, repoussant les limites avec des histoires qui transcendent les frontières linguistiques et culturelles. Pour une nation au centre de la révolution OTT, les histoires pionnières de Disney + Hotstar dominent la bibliothèque de contenu préférée des téléspectateurs. Nous n’aurions pas pu demander un lever de rideau plus profond sur notre programmation à venir sur une plate-forme mondialement convoitée telle que D23 Expo 2022, où nous avons l’occasion de partager un aperçu des émissions qui seront bientôt lancées Showtime, Mahabharata et Koffee avec Karan Saison 8 .”

Le producteur Madhu Mantena a déclaré : « Pendant des siècles, les épopées indiennes ont captivé l’imagination de milliards de personnes dans le monde. Ces épopées sont profondément ancrées dans le tissu même de notre nation. Le Mahabharata – l’une des plus anciennes épopées de l’Inde, bien qu’aussi ancienne que le temps, est toujours d’actualité pour les nombreuses leçons et paroles de sagesse cachées dans ses versets anciens. On dit que chaque conflit émotionnel connu vécu par l’humanité trouve sa forme dans le Mahabharat à travers ses personnages et ses intrigues complexes. Chez Mythoverse, nous sommes absolument ravis d’avoir cette opportunité offerte par Disney + Hotstar de sortir une interprétation de cette grande épopée indienne Mahabharata et d’annoncer cette nouvelle sur une plateforme mondiale prestigieuse à l’Expo D23.