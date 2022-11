La mystique des séries éliminatoires de Providence disparaît dans la défaite du match pour le titre de classe 4A contre Sacred Heart Griffin – Shaw Local

Pendant la course de Providence Catholic au match de championnat d’État de classe 4A, les Celtics ont obtenu tout avantage possible, aussi petit soit-il, pour maintenir son élan d’après-saison sur les rails.

Ils ont essayé de dupliquer ce plan une fois de plus vendredi soir à l’Université de l’Illinois contre Sacred Heart Griffin, mais les Cyclones avaient d’autres choses à l’esprit en utilisant une série de gros jeux pour exposer tous les avantages que les Celtics pourraient réussir à se tailler.

Ces avantages étaient peu nombreux au début du match et ont presque entièrement disparu au cours d’un troisième quart-temps qui a vu tout espoir de Providence terminer son fantastique voyage en séries éliminatoires avec le plus gros matériel alors que Sacred Heart Griffin a remporté une victoire de 44-20 pour terminer la saison de Providence avec un 9- 5 enregistrement.

Jusque-là, il semblait que la Providence était encore en état de trouver son chemin. Tirant de l’arrière seulement 21-14 à la pause, les Celtics ont reçu le ballon pour commencer la seconde mi-temps.

La façon dont Providence avait joué avant le match final qui conduisait normalement aurait probablement servi de phare potentiel d’espoir, mais cela s’est transformé en un signe inquiétant. Le drive était à trois et la même chose s’est également produite lors de la prochaine possession de Providence.

Pendant ce temps, Sacred Heart Griffin a trouvé son rythme. Les Cyclones ont couronné un entraînement rapide de six jeux avec une réception de touché de 18 verges par Madixx Morris et après que le prochain entraînement de Providence se soit terminé par un faux botté de dégagement raté, SHG a inscrit un autre score sur un touché de Bill Sanders. En moins de quatre minutes, les Cyclones avaient étendu une avance d’un touché à un avantage de trois points.

“Ce n’était que quelques blocs manqués et quelques plaqués manqués”, a déclaré l’entraîneur de Providence, Tyler Plantz. « Nous avions un bon plan. Les gars savaient ce qu’ils faisaient, mais cela se résumait à l’exécution et c’était leur journée aujourd’hui. Le score l’a montré, mais parfois cela arrive dans ce match.

«Nous avions quatre ou cinq chapeaux au ballon et le gars s’est échappé et a fait un jeu. Ces runs explosifs étaient quelque chose que nous n’avions pas permis tout au long de l’année et ils se sont produits aujourd’hui.

Providence a traversé toutes les séries éliminatoires en autorisant bien moins que sa juste part de gros jeux, mais Sacred Heart Griffin semblait déterminé à égaliser ce grand livre du mieux qu’il pouvait. Sanders a interrompu une escapade de 80 verges pour commencer le quatrième quart-temps, qui a emmené Sacred Heart à l’intérieur du Providence 20. Après une pénalité sur SHG, Sanders a franchi la ligne et marqué à 15 verges. Cela a placé Sacred Heart Griffin au-dessus de la barrière des 400 verges en attaque totale pour le match, un total de verges qui n’a même pas été approché de loin par tout autre adversaire de Providence en séries éliminatoires.

“Nous savions que nous allions parfois mal paraître et ils jouent contre de grandes équipes”, a déclaré l’entraîneur de Sacred Heart Griffin, Ken Leonard. «Mais nous avons de grands joueurs et nous avons des gars qui peuvent courir et nous sentions que nous pouvions leur donner le ballon. Nous savions que nous en manquerions quelques-uns, mais nos porteurs de ballon peuvent partir.

Il n’était pas surprenant de voir que la Providence n’avait toujours pas totalement succombé à son destin. Les Celtics marquaient sur le gardien de 1 mètre de Lucas Proudfoot et essayaient tout ce à quoi ils pouvaient penser pour déclencher un rallye, mais avaient un trop gros trou pour essayer de sortir.

Mais à la fin, Plantz était simplement reconnaissant pour ce que ses joueurs lui avaient apporté au cours de sa première année à la barre.

“Notre objectif cette année était d’établir ce que signifie jouer au football des Celtics et ils l’ont fait toute l’année”, a déclaré Plantz. «Ils se sont présentés et ils ont fait le travail. Et je ne pourrais pas être plus fier de ce groupe d’aînés. Ils l’ont ramené. Nous avons joué contre certaines des meilleures équipes de l’État chaque semaine et pour être là où nous en sommes en ce moment. Ce n’est évidemment pas là où nous voulons être, mais cela témoigne de leur travail acharné et de la direction que prend ce programme et de la direction qu’ils nous lancent.