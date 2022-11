La “Mystery Girl” pakistanaise virale après la demi-finale de la Coupe du monde T20 a un message pour les Indiens

Une Pakistanaise est devenue un point focal involontaire alors que l’équipe de Babar Azam a affronté la Nouvelle-Zélande lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Sydney hier. Le Pakistan a remporté le match et la “mystery girl” a remporté Internet alors qu’elle devenait virale, principalement grâce à des hommes indiens. Alors que le Pakistan affrontait la Nouvelle-Zélande devant une salle comble au SCG, des caméras se sont braquées sur la Pakistanaise dans les gradins, envoyant des baisers à son équipe locale.

Cependant, comme l’attention sur les réseaux sociaux a tendance à le faire, elle a rapidement viré au domaine toxique. Des captures d’écran Twitter des histoires Instagram de la femme ont montré qu’elle affirmait que les hommes indiens la “sexualisaient” et étaient “sales” et “dégoûtants”.

Merci aux fans indiens 🙏 Rendez-vous dimanche en finale #INDvsPAK 🇵🇰💚 pic.twitter.com/ft6fsxJCDV — Natasha 🇵🇰 (@NatashaOfficiaI) 9 novembre 2022

Selon les captures d’écran, elle semblait s’être inspirée de ses histoires Instagram, exhortant les gens à signaler les pages indiennes publiant ses photos car elle n’autoriserait que les pages pakistanaises à le faire. Dans une autre histoire, elle a dit qu’elle ne pouvait “penser à rien de pire” quand on lui a dit via DM à quel point elle était devenue populaire sur les réseaux sociaux indiens.

Pendant ce temps, sa publication sur Instagram pic.twitter.com/0AMYZ82C4L — Joyeux Gha Undu Mawa ❤️ (@sudheerrealhero) 10 novembre 2022

Elle avait aussi un message pour les Indiens.

पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल जीत गई और इस लड़की ने भारतीयों का दिल 😻#PakvsNz pic.twitter.com/1w2Eloazsj – Expert en cricket de Byomkesh (@byomkesbakshy) 9 novembre 2022

Avant cela, un phénomène similaire s’est produit sur Internet avec la virale ‘RCB girl’. La ‘RCB Girl’ virale était dans les tribunes lors d’un match IPL 2019 entre Royal Challengers Bangalore (RCB) et Sunrisers Hyderabad. La caméra a été fixée sur elle pendant environ cinq secondes, et il n’en a pas fallu plus pour que son identité soit révélée au monde entier. Elle a ensuite été harcelée et harcelée en ligne. Parlant de la façon dont de parfaits inconnus l’ont retrouvée sur Internet et ont ensuite révélé son identité au monde, la femme a écrit : « Je suis confuse quant à la façon dont les gens ont trouvé mon nom/profil. Mon identité, ma vie privée et ma vie ont été piratées en un instant ».

Face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale au SCG bondé, le Pakistan a été clinique dans tous les départements après avoir perdu le tirage au sort. Tout d’abord, les quilleurs ont saisi l’occasion alors que Shaheen Afridi menait le peloton de l’avant, limitant la Nouvelle-Zélande à 152/4.

Ensuite, Babar Azam, hors de forme, a saisi l’opportunité des deux mains après que le skipper pakistanais ait été abandonné lors de la toute première manche de la course-poursuite. Un partenariat d’ouverture de 105 courses entre Azam (53) et Mohammad Rizwan (57) et un travail ordinaire montré par la Nouvelle-Zélande sur le terrain signifiaient que le Pakistan était aux commandes dans la seconde moitié du match.

Au final, le Pakistan a enregistré une confortable victoire de 7 guichets sur les Kiwis.

