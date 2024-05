La mystérieuse société d’investissement qui a tenté de vendre par saisie Graceland d’Elvis Presley n’est pas répertoriée dans les bases de données d’État ni dans les dossiers de la FINRA.

Le catalyseur derrière la tentative ratée de vendre la propriété emblématique de Graceland à Memphis est un mystère.

La société d’investissement autoproclamée est également sous le feu des critiques un procès pour fraudeun procureur général agressif et une communauté de fidèles d’Elvis Presley qui considèrent la maison transformée en musée du roi du rock n’ roll comme un lieu sacré.

Parmi les nombreuses questions entourant la tentative de vente aux enchères de Graceland, il y a la fréquence à laquelle des cas surviennent dans lesquels une entité apparaît pour réclamer les actifs de personnes âgées ou décédées. Les experts disent que c’est plus courant qu’on pourrait le penser.

« Je n’ai jamais entendu parler d’une fraude visant une institution aussi connue. C’est donc un peu surprenant de ce côté-là », a déclaré Nicole Forbes Stowell, professeur de droit des affaires au campus de Saint-Pétersbourg de l’Université de Floride du Sud. « Mais je ne pense pas que ce soit surprenant pour les gens ordinaires que ce soient des cibles. »

Naussany Investments and Private Lending a fait sensation lorsqu’un avis public concernant la vente par forclusion du domaine de Graceland de 13 acres (5 hectares) a été publié ce mois-ci.

L’avis indique que Promenade Trust, qui contrôle le musée de Graceland, devait 3,8 millions de dollars après avoir omis de rembourser un prêt de 2018. Riley Keoughacteur et petite-fille d’Elvis Presley, a hérité de la confiance et de la propriété de la maison après sa mère, Lisa Marie Presleydécédé en 2023.

Naussany a déclaré que Lisa Marie Presley avait utilisé Graceland comme garantie du prêt, selon l’avis de vente par forclusion. Keough a déposé une plainte le 15 mai, alléguant que Naussany avait présenté des documents frauduleux concernant le prêt de septembre 2023 et demandant à un juge de Memphis de bloquer la vente au plus offrant.

« Lisa Maria Presley n’a jamais emprunté d’argent à Naussany Investments et n’a jamais donné d’acte de confiance à Naussany Investments », a écrit l’avocat de Keough, Jeff Germany, dans le procès.

« C’est une arnaque », a déclaré l’actrice Priscilla Presley, l’ex-épouse d’Elvis, sur ses comptes de réseaux sociaux.

Mercredi, une injonction du chancelier du comté de Shelby, JoeDae Jenkins a interrompu la vente, qui était prévu pour le lendemain. Jenkins a déclaré devant le tribunal que la succession d’Elvis Presley pourrait réussir à faire valoir que la tentative de Nausanny de vendre Graceland aux enchères était frauduleuse.

L’une des raisons est un affidavit de Kimberly Philbrick, la notaire de Floride dont le nom figure sur les documents de Naussany. Philbrick a indiqué qu’elle n’avait jamais rencontré Lisa Marie Presley ni notarié aucun document pour elle, selon le procès. Le juge a déclaré que l’affidavit remettait en question l’authenticité de la signature.

Sur les documents concernés, les blocs de signature n’étaient pas corrects et les documents faisaient référence à une option de notarisation en ligne qui n’a été reconnue en Floride qu’en 2020, deux ans après la prétendue notarisation, a déclaré Stowell.

« Cela me fait me demander si ces documents ont été créés après le décès de Lisa Marie », a déclaré Stowell. « L’ensemble ne passe pas le test de l’odorat. »

Mark Sunderman, professeur d’immobilier à l’Université de Memphis, s’est demandé pourquoi le prêteur procéderait à une saisie maintenant s’il n’avait pas reçu de paiements des années après l’émission du prêt.

« Si quelqu’un commence à manquer de paiements ou n’a pas effectué de paiement, vous n’allez pas rester assis pendant quelques années et dire ensuite : » Bon sang, je pense que nous devons saisir maintenant » « , a déclaré Sunderman.

La légitimité du prêteur est également mise en doute après les tentatives infructueuses de l’Associated Press pour vérifier son existence au-delà d’une adresse électronique et d’un dossier judiciaire signé par Gregory Naussany.

Les documents judiciaires comprenaient les adresses des entreprises à Jacksonville, en Floride, et à Hollister, dans le Missouri. Les deux concernaient des bureaux de poste, et une référence à Kimberling City, Missouri, était une boîte postale. L’entreprise n’est pas non plus répertoriée dans les bases de données des sociétés enregistrées dans le Missouri ou en Floride.

«Je n’ai jamais entendu parler de cette affaire», a déclaré Laura Cather, secrétaire municipale de Kimberling.

Une recherche dans les dossiers en ligne de l’Autorité de régulation du secteur financier n’a révélé aucun enregistrement pour la société. Aucun représentant de Naussany n’a comparu devant le tribunal, bien que la société ait déposé une requête infructueuse rejetant les allégations du procès et s’opposant à la demande d’injonction de la succession.

Après l’arrêt de la vente, Naussany a publié une déclaration disant qu’elle renoncerait à sa réclamation parce qu’un document clé dans l’affaire et le prêt avaient été enregistrés et obtenus dans un État différent, ce qui signifie « qu’une action en justice devrait être intentée dans plusieurs États ». La déclaration ne précise pas l’autre État.

Naussany n’a pas répondu aux demandes d’interview envoyées par courrier électronique par l’AP. Les archives judiciaires en ligne ne montraient aucun document juridique suggérant que la réclamation, ou le procès, avait été abandonné.

Sunderman, professeur à Memphis, a déclaré que les réclamations apparemment frauduleuses impliquant des litiges immobiliers surviennent plus souvent qu’on ne le pense, en particulier dans les situations impliquant des héritages.

« Il est très difficile pour quelqu’un de dire : ‘Eh bien, non, je n’ai pas contracté ce prêt, je n’ai pas signé ces papiers’, quand il est mort », a déclaré Sunderman.

Darrell Castle, un avocat de Memphis qui n’est pas impliqué dans l’affaire mais qui la surveille, a déclaré qu’il voit souvent des cas dans lesquels des personnes âgées sont la cible de fraudes.

« Je reçois assez souvent des cas où des personnes qui sont vraiment impuissantes dans les dernières étapes de leur vie dans une maison de retraite sont financièrement victimes », a déclaré Castle. « L’esprit humain trouvera un moyen de tricher et de voler s’il le peut. »

Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, a déclaré jeudi que son bureau étudiait l’affaire pour déterminer si la succession avait été la cible d’une fraude.

Le bureau de Skrmetti peut enquêter et intenter des poursuites civiles, y compris en cas de fraude présumée à la consommation. Il pourrait fournir des preuves d’actes criminels au procureur ou aux autorités fédérales.

Ouvert en 1982, Graceland est rapidement devenu l’attraction touristique la plus célèbre de Memphis et une référence pour les fans d’Elvis Presley, chanteur, acteur et icône de la mode décédé en août 1977 à l’âge de 42 ans. Des centaines de milliers de visiteurs affluent chaque année au musée. et le grand complexe de divertissement de l’autre côté de la rue.

Qui devrait le cibler avec un système qui « s’est effondré au premier e-mail, au premier appel téléphonique ou à la recherche sur Internet », et quelles failles dans le système juridique lui ont permis de se rapprocher plus près du bloc d’enchères qu’il n’aurait dû, devraient être les priorités de l’enquête. procureur général, a déclaré Nikos Passas, professeur de criminologie et de justice pénale à la Northeastern University.

« La chance de réussir ce qu’ils essayaient de faire – c’est-à-dire vendre la propriété aux enchères et obtenir le produit de la vente, puis utiliser l’argent – ne semble pas être l’intention réelle, à moins qu’ils ne soient incroyablement stupides », a déclaré Passas. dit. « La question est donc : « Quelle était l’intention et qui était derrière cela ? »