Les astronomes ont découvert un nouvel indice qui pourrait aider à percer le mystère d’une étoile étrangement tamisée. Les plongées répétées dans les ténèbres ont précédemment conduit certains experts à suggérer que cela pourrait être la preuve d’une vie extraterrestre intelligente.

L’étoile par ailleurs normale KIC 8462852, mieux connue sous le nom d’étoile de Boyajian, est légèrement plus grande et plus chaude que le Soleil et se trouve à environ 1480 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne.

La nouvelle percée suggère que l’étoile a un compagnon binaire qui pourrait contribuer à son scintillement inexpliqué.

Les deux étoiles sont séparées par une distance de 880 unités astronomiques, soit 880 fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, et l’étoile de Boyajian est la plus grande des deux.

Aussi sur rt.com Une mystérieuse particule « fantôme » de matière noire a peut-être finalement été détectée, mettant fin à une recherche de plusieurs décennies

Le compagnon a été nommé KIC 8462852 B. C’est une étoile naine rouge et mesure environ 0,44 fois la masse et 0,45 fois la taille du Soleil.

Les scientifiques ont remarqué pour la première fois les fluctuations inhabituelles de la lumière en 2015. L’étoile s’est atténuée jusqu’à 22% et les périodes d’obscurité peuvent durer jusqu’à une semaine.

Ce comportement a exclu les planètes comme explication, car lorsqu’une exoplanète passe entre une étoile et la Terre, elle ne fait que diminuer l’étoile d’environ un pour cent ou moins et, contrairement à l’étoile de Boyajian, cela se produit à intervalles réguliers.

Ces analyses ont conduit certains experts à postuler que des signes de vie extraterrestre intelligente avaient été détectés.

Plus précisément, les chercheurs ont avancé l’idée que l’étoile était entourée d’une mégastructure connue sous le nom de sphère Dyson, conçue pour capturer autant de lumière que possible.

Freeman Dyson, le mathématicien et physicien qui a popularisé le concept, a déclaré qu’une telle structure pourrait aider à alimenter une civilisation avancée.

Cependant, des recherches plus poussées ont mis en évidence une réponse plus prosaïque, car certaines longueurs d’onde se sont avérées bloquées plus que d’autres, ce qui ne se produirait pas si un objet solide, tel qu’une mégastructure extraterrestre, gênait.

Les scientifiques ont maintenant choisi la poussière fine et les débris comme explication la plus probable. La découverte de l’étoile binaire ajoute du poids à cette théorie car elle pourrait aider à expliquer la présence de tout ce matériel.

Une conception d’artiste du KIC 8462852 entouré d’un anneau de poussière. © NASA / JPL-Caltech





« Le compagnon binaire peut influencer l’évolution à long terme du système, » les astronomes ont écrit dans leur nouveau papier.

Cette théorie est renforcée par la découverte récente que des forces gravitationnelles plus importantes peuvent forcer des binaires stellaires largement espacés à se déplacer très près de leur centre de masse mutuel plusieurs fois au cours d’environ 10 milliards d’années, comme un accordéon cosmique très lent.

Cela pourrait éventuellement entraîner la perturbation des planètes et d’autres petits corps en orbite où ils sont étirés et déchirés par des interactions gravitationnelles, entraînant des nuages ​​de débris.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!