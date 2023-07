La mystérieuse connexion entre Larry Nassar et Jeffrey Epstein

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

FPendant des décennies, ils ont tous deux agressé sexuellement des dizaines de filles et de jeunes femmes mineures.

Ils se sont attaqués à leurs victimes en gagnant d’abord leur confiance – l’un en tant que médecin de premier plan pour les athlètes et l’autre en tant que généreux mentor milliardaire offrant de les aider à poursuivre leurs rêves.

Ils ont ensuite abusé de cette position de confiance et de pouvoir en soumettant les victimes à une campagne d’abus sexuels pendant plusieurs années.

Et, pendant longtemps, ils s’en sont tirés car – malgré les signes avant-coureurs flagrants – ces deux hommes puissants n’ont pas été contrôlés par les autorités, les personnalités publiques et d’autres personnes au pouvoir.

Les crimes et les schémas d’abus de Larry Nassar et Jeffrey Epstein sont sans aucun doute terriblement similaires.

Mais, outre la souffrance qu’ils ont causée aux autres, aucun lien n’a jamais été établi entre les deux délinquants.

C’est-à-dire jusqu’au mois dernier, lorsqu’un trésor de 4 000 pages de documents liés à la mort d’Epstein en prison a été publié par le Bureau fédéral des prisons en vertu de la loi sur la liberté d’information.

Maintenant, dans une autre tournure bizarre, il est apparu que, quelques semaines seulement après la révélation de ce lien choquant, Nassar a été violemment attaqué à l’intérieur de la prison fédérale de haute sécurité en Floride où il est détenu depuis 2018.

Des sources ont dit The Associated Press que l’agresseur sexuel condamné, 59 ans, avait été poignardé à plusieurs reprises – y compris à la poitrine et au dos – par un autre détenu du pénitencier américain de Coleman en Floride au cours du week-end.

Un porte-parole du Bureau des prisons a confirmé L’indépendant que des «efforts de sauvetage» ont été déployés sur le détenu – qu’ils ont refusé de confirmer comme étant Nassar – avant qu’il ne soit transporté d’urgence à l’hôpital.

L’étendue de ses blessures n’est pas claire pour le moment, mais des sources ont déclaré qu’il était désormais dans un état stable.

Larry Nassar lors de son audience de détermination de la peine dans le Michigan en 2018 (Copyright 2018 The Associated Press. Tous droits réservés.)

L’incident fait maintenant l’objet d’une enquête interne et le FBI a également été avisé.

Pour l’instant, ce qui a conduit à l’attaque n’est pas encore clair.

L’identité de l’agresseur reste inconnue.

Et aucun motif n’a été donné.

Mais le moment de son expérience de mort imminente derrière les barreaux pourrait bien faire sourciller un mois seulement après que de nouveaux détails soient apparus sur une connexion surprise entre Nassar et son collègue pédophile Epstein, décédé dans sa propre cellule de prison en 2019.

Début juin, des milliers de pages de dossiers BOP liés à la mort d’Epstein ont été obtenues par The Associated Pressy compris des détails sur ses antécédents médicaux, ses e-mails et les rapports internes de l’agence.

Caché parmi les 4 000 pages se trouvait un e-mail particulièrement curieux daté de septembre 2019.

C’était un e-mail entre le personnel du Metropolitan Correctional Center de Manhattan, New York, qui contenait des informations surprenantes.

Au cours des 34 jours où Epstein était derrière les barreaux de la prison de Manhattan, il avait envoyé une lettre à un autre délinquant sexuel condamné à 1 100 miles de là dans une prison de Floride.

Ce destinataire était Nassar.

À l’époque, Nassar était déjà condamné et purgeait des centaines d’années derrière les barreaux de Coleman.

Epstein, quant à lui, attendait son procès pour une série d’accusations de trafic sexuel à New York.

La lettre n’est jamais parvenue à Nassar.

Pour une raison inconnue, il a été renvoyé à l’expéditeur et a été découvert dans la salle du courrier de la prison de Manhattan des semaines plus tard en septembre 2019.

À ce stade, Epstein était déjà mort.

« Il semble qu’il l’ait envoyée par la poste et qu’elle lui ait été renvoyée », a écrit l’enquêteur qui a trouvé la lettre dans un e-mail adressé à un responsable de la prison.

Lettre de Jeffrey Epstein à Nassar une lettre avant sa mort (Registre des délinquants sexuels de l’État de New York)

« Je ne sais pas si je dois l’ouvrir ou devrions-nous le remettre à quelqu’un? »

Ce que les fonctionnaires ont décidé de faire avec la lettre reste un mystère, la lettre elle-même n’étant pas incluse dans les 4 000 pages de documents publiés dans le cadre de la demande FOIA.

A-t-il été envoyé à nouveau à Nassar ? A-t-il été détruit ? A-t-il été consigné par les autorités pénitentiaires ?

Et, plus important encore, que disait-il ? Et pourquoi Epstein écrivait-il à un collègue pédophile ?

Mais la plus grande question est la suivante : les deux délinquants sexuels reconnus coupables se connaissaient-ils ou avaient-ils des liens avant leurs arrestations et incarcérations respectives ?

Nassar est détenu à Coleman depuis sa condamnation en 2018 pour avoir agressé sexuellement des filles et des jeunes femmes à la gymnastique américaine et à la Michigan State University.

En tant que médecin de l’équipe, le prédateur sexuel s’est attaqué à des centaines de jeunes gymnastes, dont Simone Biles et Aly Raisman, pendant plusieurs décennies.

Il a finalement été arrêté en décembre 2016 pour des accusations d’abus sexuels sur des enfants – plus d’un an après que sa première victime a fait part de ces allégations.

En 2018, il a été condamné à 40 à 175 ans de prison pour comportement sexuel criminel. Il purge également une peine de prison fédérale de 60 ans pour des accusations d’abus d’images sexuelles sur des enfants et une peine distincte de 40 à 125 ans pour abus sexuels dans le Michigan.

Epstein, quant à lui, a été initialement condamné en 2008 pour avoir recruté une fille mineure à des fins de prostitution en Floride.

Dans un accord de plaidoyer désormais largement condamné, Epstein a plaidé coupable à une accusation et a été condamné à seulement 18 mois de prison – dont la majeure partie a été purgée hors de prison dans le cadre d’un programme de placement à l’extérieur.

À sa libération, il a reçu l’ordre de s’inscrire comme délinquant sexuel.

Puis, en juillet 2019, il a été arrêté pour une série d’accusations de trafic sexuel à New York.

Le 10 août 2019 – juste un mois après son arrestation le 7 juillet et peu de temps après avoir envoyé la lettre à Nassar – il a été retrouvé mort dans sa cellule.

Le médecin légiste a jugé sa mort suicidaire, mais il y a longtemps eu des questions et des complots entourant ses dernières heures. Le mois dernier, le chien de garde du ministère de la Justice a publié un rapport cinglant accusant le suicide d’Epstein de « nombreuses et graves défaillances » du personnel du Bureau des prisons.

Les gymnastes américaines de gauche, Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman et Maggie Nichols, arrivent pour témoigner des abus qu’elles ont subis aux mains de Nassar (PA)

Alors qu’il est décédé un mois plus tard avant de pouvoir être jugé, sa complice Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de trafic sexuel à New York en décembre 2021 et purge actuellement une peine de 20 ans de prison.

On ne sait toujours pas si les chemins de Nassar et d’Epstein se sont croisés au cours de leurs années d’abus de filles et de jeunes femmes.

C’est une question à laquelle seuls Epstein et Nassar pourraient vraiment répondre.

Epstein a emporté son récit – et ses raisons pour contacter Nassar – dans la tombe.

Un avocat de Nassar, quant à lui, a déclaré qu’ils n’étaient « au courant d’aucune relation entre M. Nassar et Jeffrey Epstein ».

Jonathan Sacks, directeur du State Appellate Defender Office où travaille l’avocate nommée par le tribunal de Nassar, Jacqueline McCann, a déclaré à CNN que le bureau n’avait aucune connaissance de la lettre ou de la tentative d’Epstein de contacter Nassar avant la publication des documents.

Maintenant que Nassar est à l’hôpital pour se remettre de plusieurs coups de couteau, il reste à voir s’il peut et fera la lumière sur le lien bizarre avec Epstein – et le contenu de cette lettre.