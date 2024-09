La mystérieuse « célébrité numéro six » identifiée comme étant le mannequin Leticia Sarda

Un mystère persistant sur Internet, en gestation depuis des années, a finalement été résolu.

Si vous n’êtes pas un habitué des sites de médias sociaux comme Reddit, vous n’avez peut-être jamais entendu parler du tristement célèbre « Celebrity Number Six », le visage non identifié imprimé sur un morceau de tissu mettant en vedette des personnages autrement familiers comme Jessica Alba, Ian Somerhalder et Orlando Bloom.

Utilisateur de Reddit TontsaH images du tissu initialement publiées il y a cinq ans, j’ai posté un message sur le subreddit r/movies : « J’ai des rideaux faits de ce tissu depuis plus de 10 ans (peut-être depuis 2008), mais je n’ai toujours pas reconnu toutes les stars de cinéma. J’espère que vous pourrez m’aider à les reconnaître et à trouver la photo correspondante de la célébrité. »

Le poste lié à un site d’hébergement d’images externe Imagr, sur lequel l’auteur avait écrit son hypothèse sur la personne que chaque illustration imprimée était censée représenter et sur quelle photo spécifique elle était tirée. Avec l’esprit de ruche du subreddit activé, toute identité sur le motif à huit personnes encore en question a été rapidement mise au repos et associée à son inspiration réelle.

Tous sauf un, bien sûr.

Inscrite dans la liste des participants sous le nom de « Celebrity Six », l’image d’une femme aux cheveux mi-longs, aux pommettes hautes, aux sourcils épais et à l’expression brûlante digne d’un top model a laissé les internautes perplexes. Dans le fil de discussion original, les internautes ont avancé des hypothèses comme Sienna Miller et River Phoenix, mais personne n’a semblé pouvoir trouver l’image source.

Peu de temps après la publication du message, TontstaH a commenté : « Le numéro 6 est désormais le dernier à résoudre ! »

Un internaute qui se contenterait de faire défiler la page aurait probablement pensé que l’identité de Numéro Six allait bientôt suivre ; les autres célébrités avaient été identifiées rapidement, même celles qui nécessitaient de fouiller dans les annales de l’histoire d’Internet et de la presse écrite. Au lieu de cela, l’identité de cette figure insaisissable est devenue une légende fondamentale d’Internet, captivant les esprits des internautes occasionnels et des détectives amateurs pendant une demi-décennie.

La recherche de cinq ans pour le numéro six

Un subreddit entièrement dédié à l’identification du numéro six, bien nommé r/CelebrityNumberSix, recadré la même année, compilant et rassemblant des informations provenant de milliers d’utilisateurs.

La section questions-réponses du sous-marin, qui a atteint plus de 44 000 membres ces derniers jours, présente toutes les informations qu’un amateur de médias perdus pourrait souhaiter.

Le tissu lui-même provient d’une édition d’été 2009 d’un catalogue Anttila. Il a été réalisé dans un style pop art populaire dans les années 2000 et a été fréquemment aperçu en Finlande, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et en Espagne. Un fournisseur du tissu, « Latky Mraz », avait déjà été contacté sans succès. Personne ne parvenait à déterminer si le numéro six était un homme ou une femme.

Des années d’enquête ont donné lieu à d’innombrables publications, vidéos, recherches, photos recréées à la main et bien plus encore. Pourtant, personne n’a pu apporter de réponse solide.

Puis, il y a quelques jours, les utilisateurs StefanMorse et IndigoRoom sont arrivés. publication ultérieure expliquant comment Ils ont résolu un mystère Internet vieux de plusieurs années, a déclaré StefanMorse, ils ont pris la célèbre image de Six et l’ont éditée « jusqu’à l’oubli » à la main.

« J’ai pratiquement pris le tissu et je l’ai fait ressembler moins à un tissu et plus à une vraie personne, cela ressemblait toujours un peu à un dessin animé et pas à une vraie image, plutôt à un mélange d’une image de tissu et d’une vraie personne animée, mais les résultats que j’en ai obtenus étaient vraiment impressionnants », ont-ils déclaré.

Ils ont ensuite pris les résultats et les ont intégrés dans un logiciel de reconnaissance faciale et de recherche d’images inversée, Pimeyes. Après avoir recherché la même image plusieurs fois, une image apparaissait sans cesse, accompagnée d’un nom.

IndigoRoom a pris le relais à partir de là, traquer le photographe de l’image originale qui correspondait à celle de Numéro Six et confirmant ce que l’Internet pensait peut-être ne jamais savoir : la célébrité Numéro Six avait un nom, et c’était Leticia Sarda.

Qui est Leticia Sarda?

Leticia Sarda est un mannequin espagnol de 43 ans vivant actuellement sur l’île de Tenerife dans les îles Canaries, selon le compte Instagram nouvellement créé de Sarda et un Entretien avec le New York Times.

Aujourd’hui mère de deux enfants, Sarda a déclaré au Times qu’elle avait l’habitude de voyager dans le monde entier en tant que mannequin pour de grandes marques et que l’image en question provenait d’un éditorial pour une édition de 2006 du magazine espagnol Woman. Une autre image d’elle portant une robe Versace était apparue sur la couverture de la même édition.

Lorsqu’une personne qu’elle ne reconnaissait pas l’a contactée pour lui demander confirmation que l’image était bien celle de son visage, elle n’avait aucune idée que cet e-mail apparemment aléatoire était le résultat d’une enquête de cinq ans menée par des milliers d’esprits en ligne.

« [The image] « C’était dans le livre de mon agence », a-t-elle déclaré au Times. « Je ne pensais pas l’avoir parce que je n’avais pas consulté ce livre au cours des 10 dernières années, mais je l’avais. »

Pour une confirmation supplémentaire, elle a posté une image d’elle-même tenant la photo originale en ligne, sous-titrée en espagnol : « Quelle semaine de folie… me voici en train de créer mon nouveau compte… »

Ayant arrêté le mannequinat en 2009, Sarda ne s’attendait pas à ce qu’une séance photo datant de près de 20 ans revienne pour attirer l’attention de milliers, voire de millions de personnes. Elle a déclaré au Times que des gens l’appelaient dans la rue et la contactaient via une multitude d’applications en ligne depuis qu’elle avait été identifiée.

À propos de ses sentiments face à l’attention virale, elle a déclaré au Times : « Je ne sais vraiment pas encore. C’est trop pour moi ces derniers jours… Tant de gens me cherchent depuis si longtemps et font des efforts pour me trouver. Cela me rend heureuse d’une certaine manière. Cela m’inquiète aussi. J’essaie de leur donner ce qu’ils cherchaient parce qu’ils ont fait beaucoup d’efforts, vous savez, juste pour trouver une personne sur un tissu. »

Quant au Subreddit ? C’est encore une question à laquelle personne ne peut répondre. Peut-être que les détectives qui ont résolu cette affaire médiatique perdue porteront leur attention sur d’autres mystères célèbres sur Internet comme « The Mysterious Song », comme l’a suggéré un utilisateur. Mais c’est un autre terrier de lapin pour un autre jour.

USA TODAY a contacté Sarda et les utilisateurs de Reddit StefanMorse et IndigoRoom pour obtenir leurs commentaires.