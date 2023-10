La mystérieuse blessure d’une jeune Iranienne de 16 ans suscite la colère, qui ne porte pas de foulard dans le métro de Téhéran

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Une mystérieuse blessure subie par une jeune fille de 16 ans qui montait à bord d’un train de métro dans la capitale iranienne sans foulard a ravivé la colère juste après le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini et les manifestations nationales à ce sujet. déclenché.

Ce qui s’est passé dans les quelques secondes qui ont suivi l’entrée d’Armita Geravand dans le train dimanche reste incertain. Alors qu’une amie a déclaré à la télévision nationale iranienne qu’elle s’était cognée la tête contre le quai de la station, les images silencieuses diffusées par la chaîne depuis l’extérieur de la voiture sont bloquées par un passant. Quelques secondes plus tard, son corps mou est emporté.

La mère et le père de Geravand sont apparus dans des images des médias d’État affirmant qu’un problème de tension artérielle, une chute ou peut-être les deux avaient contribué à la blessure de leur fille.

Des militants à l’étranger ont affirmé que Geravand aurait pu être poussée ou attaquée parce qu’elle ne portait pas le hijab. Ils exigent une enquête indépendante de la part de la mission d’enquête des Nations Unies sur l’Iran, citant la pression exercée par la théocratie sur les familles des victimes et le fait que la télévision d’État ait diffusé des centaines d’aveux forcés.

La blessure de Geravand survient également alors que l’Iran a remis dans la rue sa police des mœurs – que les militants impliquent dans la mort d’Amini à cause de son prétendu hijab lâche – et que les législateurs s’efforcent d’imposer des sanctions encore plus strictes à ceux qui ne respectent pas le port obligatoire du couvre-chef.

« Les filles sont soumises à la violence dans les rues, et leurs familles sont alors obligées de protéger le gouvernement responsable de cette violence », a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York.

Pour les femmes musulmanes pratiquantes, le couvre-chef est un signe de piété devant Dieu et de modestie devant les hommes extérieurs à leur famille. En Iran, le hijab – et le tchador noir omniprésent porté par certains – est également depuis longtemps un symbole politique, en particulier après être devenu obligatoire dans les années qui ont suivi la révolution islamique de 1979. L’Iran et l’Afghanistan voisin, dirigé par les talibans, sont les seuls pays où le hijab reste obligatoire pour les femmes.

Amini est décédée dans un hôpital le 16 septembre 2022, après avoir été arrêtée par la police iranienne des mœurs sur la base d’allégations de port inapproprié du hijab. Les soupçons selon lesquels elle avait été battue lors de son arrestation ont conduit à des manifestations de masse qui ont représenté le plus grand défi lancé au gouvernement théocratique iranien depuis la révolution.

Depuis que ces manifestations à grande échelle se sont calmées, de nombreuses femmes à Téhéran peuvent être vues sans le hijab, au mépris de la loi.

Geravand a été blessée dimanche matin à la station de métro Meydan-E Shohada, ou Place des Martyrs, dans le sud de Téhéran. Les rumeurs sur la manière dont elle a été blessée ont rapidement circulé.

Mardi, l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme, qui rend compte des abus dans la région kurde occidentale de l’Iran, a publié une photographie montrant Geravand à l’hôpital, la tête enveloppée dans des bandages alors qu’elle reste dans le coma.

Geravand « a été physiquement agressé par les autorités à la station Shohada du métro de Téhéran pour ce qu’elles ont perçu comme un non-respect du hijab obligatoire », a affirmé Hengaw, citant des informations qu’elle aurait reçues. « En conséquence, elle a été grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital. »

L’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer les circonstances exactes des blessures de Geravand. Hengaw a affirmé jeudi que les forces de sécurité avaient arrêté la mère de Geravand, Shahin Ahmadi. Les autorités de Téhéran n’ont pas immédiatement reconnu cette affirmation, bien que les agences de presse semi-officielles l’aient démentie.

Mercredi soir, la télévision d’État iranienne a diffusé ce qui semblait être presque toutes les images des caméras de surveillance couvrant les 16 minutes passées par Geravand à l’intérieur de la station de métro avant sa blessure. Elle est entrée à 6 h 52, puis a emprunté un escalier roulant. Le seul intervalle, environ une minute et demie, se produit avant qu’elle n’atteigne le tourniquet où elle utilise sa carte de métro. Les images la montrent en train d’acheter une collation, puis de marcher et d’attendre sur le quai du train.

Dans les images muettes, Geravand, que les militants décrivent comme un athlète de taekwondo, semble calme et en bonne santé. Une analyse AP image par image de la séquence n’a montré aucun signe de manipulation de la vidéo diffusée.

À 7 h 08, Geravand entre dans le wagon n° 134 – le dernier du train et probablement un compartiment réservé aux femmes. Un nouveau conducteur du train arrive alors qu’elle entre, son corps bloquant la vue de la porte par laquelle elle passe. En moins de quatre secondes, une femme recule hors du train et on peut voir juste un éclat de la tête de Geravand alors qu’elle est allongée sur le sol du train. Les femmes retirent ensuite le corps mou de Geravand et courent chercher de l’aide pendant que le train démarre.

Cependant, le reportage de la télévision d’État iranienne ne comprenait aucune image de l’intérieur du train lui-même et n’offrait aucune explication sur la raison pour laquelle elle n’avait pas été diffusée. La plupart des wagons du métro de Téhéran sont équipés de plusieurs caméras de vidéosurveillance, visibles par le personnel de sécurité.

« Refuser de publier les images ne fait qu’accroître les doutes sur le récit officiel », a déclaré l’organisation Iran Human Rights, basée à Oslo.

Les techniciens médicaux d’urgence ont emmené Geravand à l’hôpital Fajr, qui se trouve sur une base aérienne iranienne et l’un des établissements médicaux les plus proches de la station. Depuis sa blessure, les forces de sécurité ont arrêté une journaliste du journal Shargh qui s’est rendue à l’hôpital, selon le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. Shargh, un journal réformateur, a également contribué à la rédaction des reportages sur la mort d’Amini.

La blessure de Geravand a déjà attiré l’attention internationale, ce que le gouvernement iranien a cherché à ignorer. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a écrit en ligne : « Une fois de plus, une jeune femme en #Iran se bat pour sa vie. Tout simplement parce qu’elle a montré ses cheveux dans le métro. C’est insupportable. »

L’envoyé spécial adjoint des États-Unis pour l’Iran, Abram Paley, a également écrit qu’il était « choqué et préoccupé par les informations selon lesquelles la soi-disant police de la moralité iranienne aurait agressé Armita Geravand, 16 ans ».

Les autorités iraniennes craignent probablement que cet incident ne dégénère en colère populaire, comme dans le cas d’Amini. Les femmes continuent d’ignorer la loi sur le hijab malgré la répression croissante. Cela inclut ce que Shargh a décrit comme le recrutement par le gouvernement municipal de Téhéran de quelque 400 personnes comme « gardes du hijab » pour donner des avertissements verbaux, empêcher les femmes non couvertes d’entrer dans les wagons de métro et les remettre à la police.