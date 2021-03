La mystérieuse base de données sombre du laboratoire de Wuhan cachée par la Chine pourrait être une arme à feu pour dissimuler Covid, selon une étude

DRASTIC est une équipe indépendante de scientifiques, d’analystes et de détecteurs qui se sont réunis pour enquêter sur les origines de Covid-19.

Leur travail a été référencé dans le New York Post, Le Washington Post, Le télégraphe, Le courrier du dimanche et sur Nouvelles du ciel en Australie.

Beaucoup de ses membres choisissent de garder l’anonymat pour se protéger d’éventuelles représailles et ainsi ils peuvent mener des recherches potentiellement controversées sans impacter leur carrière.

Il comprendrait des spécialistes en ingénierie, en mathématiques, en biologie, en intelligence open source et en données – et a été rassemblé via Twitter.

Plus d’un an sur des questions planent toujours sur les origines de Covid, dans ce qui devient un combat de plus en plus politique au milieu des questions de partialité des deux côtés.

Gilles Demaneuf, un data scientist, néo-zélandais, a déclaré au Sun Online: « Comme personne d’autre ne recherchait le SRAS-CoV-2 de cette manière, en particulier au début de 2020, nous l’avons fait nous-mêmes.

«Nous sommes basés sur la science et ne nous plions à aucune pression.

«Nous ne sommes pas hiérarchiques, nous nous défions régulièrement et pouvons parfois être irrévérencieux, en particulier avec les scientifiques qui, pour une raison quelconque, semblent particulièrement certains d’une origine spécifique mais ne peuvent pas aligner d’arguments appropriés.

Et s’il admet que leur travail ne peut aller que si loin en utilisant les outils à leur disposition, on espère que leurs efforts pourront mettre en lumière les véritables origines de Covid-19.