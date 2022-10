La myriade de problèmes de Liverpool mis à nu alors que le défi du titre de Premier League patauge | Nouvelles du football

Le déclin de Liverpool en a surpris beaucoup, mais pas plus que Jurgen Klopp et ses joueurs.

Les “monstres de la mentalité” du Merseyside ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes et, même après huit matchs dans la saison, ont probablement cédé trop de terrain dans la course au titre de Premier League pour vraiment pousser Manchester City comme ils l’ont si astucieusement fait ces dernières saisons.

Ce qui préoccupera davantage Liverpool, c’est que leurs problèmes sont innombrables. Ils affectent les principes fondamentaux de leur succès durable sous Klopp et les solutions semblent rares.

Alors que les champions se rendent à Anfield le Super Sunday et cherchent à mettre fin efficacement aux espoirs de titre de leurs principaux rivaux, nous examinons de plus près ce qui n’a pas fonctionné pour Liverpool cette saison et s’il y a quelque chose qui suggère qu’une reprise indispensable est imminente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Liverpool en Premier League



La fatigue fait des ravages dans une équipe vieillissante?

La saison dernière a été la plus éprouvante de Liverpool à ce jour sous Klopp; une saison au cours de laquelle ils ont disputé tous les matchs qu’ils pouvaient avoir, entassant 63 matchs sur une période de neuf mois et se battant sur quatre fronts jusqu’à la dernière semaine de la campagne.

Au total, six joueurs – Jordan Henderson, Diogo Jota, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Sadio Mane – ont disputé plus de 50 matchs, tandis que trois autres – Fabinho, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold – en ont joué plus de 45.

Beaucoup de ces personnes ont également amassé des chiffres tout aussi élevés lors des campagnes précédentes, avec Salah, Alisson, Robertson et Alexander-Arnold parmi les sept meilleurs joueurs de Premier League pour les minutes jouées dans toutes les compétitions au cours des cinq dernières années.

Il n’est pas étonnant que les efforts de Liverpool aient pesé sur ses joueurs clés, mais aussi sur une équipe qui ressent les effets du temps qui passe.

En 2017/18, Liverpool affichait la moyenne d’âge la plus jeune pour une formation de départ en Premier League. Cela est passé au cinquième rang lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions en 2018/19, alors qu’ils se sont classés 12e lors de leur saison victorieuse du titre de Premier League en 2019/20.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et une équipe qui était autrefois pleine de potentiel montre son âge, seuls West Ham et Fulham ayant des onze de départ moyens plus âgés en Premier League cette saison.

L’incapacité de Liverpool à se lancer dans les matches de championnat, périodes où ils se sont distingués du reste de la Premier League ces dernières saisons, en est révélateur et soulève la question de savoir si le club a été lent dans ses efforts de reconstruction.

Est-ce que le vrai Mohamed Salah se lève s’il vous plait

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Redknapp discute des difficultés de Liverpool cette saison et des raisons de son début de campagne décevant



Les luttes flagrantes de Salah devant le but se sont poursuivies aux Emirats dimanche avec l’attaquant retiré à 20 minutes de la fin après avoir échoué à faire la moindre impression sur l’arrière gauche auxiliaire d’Arsenal Takehiro Tomiyasu.

De plus, Salah a été remplacé par Fabinho, Jordan Henderson prenant sa place à droite de la ligne avant, ce qui signifie que le meilleur buteur de la saison dernière en Premier League n’a réussi que deux buts de premier plan jusqu’à présent cette campagne.

Comme l’équipe dans son ensemble, la confiance de l’attaquant égyptien semble aujourd’hui abattue, contrairement à la saison dernière où il venait de marquer le but de la saison contre Man City, avant d’enchaîner avec une frappe en solo tout aussi mémorable contre Watford. .

Mais Salah a joué à peu près sans arrêt pour le club et le pays ces 12 derniers mois, y compris des campagnes de qualification exténuantes pour la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde qui ont culminé avec l’Égypte au début de 2022, alors qu’il occupe également la deuxième place derrière Ederson en ce qui concerne. au plus grand nombre de minutes jouées en Premier League depuis 2018/19.

Tous ces kilomètres dans les jambes ont clairement rattrapé le joueur de 30 ans, qui a finalement mis fin à son impasse contractuelle avec le club en signant un nouveau contrat exceptionnel en juillet, bien que cela n’ait fait qu’augmenter la pression sur ses épaules alors que la forme de Liverpool a chuté.

La production offensive de Salah sur plusieurs mesures est en baisse par rapport à la saison dernière, dont certaines peuvent s’expliquer par le fait qu’il se positionne plus loin du but sur la droite de la ligne de front alors que Jurgen Klopp tente d’intégrer la signature estivale de Darwin Nunez sur le côté.

Cependant, comme l’a dit Jamie Redknapp sur Sports du cielvous ne pouvez pas simplement regarder un individu pour expliquer la baisse de forme de Liverpool cette saison : “En ce moment, Salah est hors de forme. Mais ce n’est pas seulement Salah, ce n’est pas seulement Trent (Alexander-Arnold), c’est Virgil (van Dijk) et tout le monde en ce moment n’est pas dans la forme qui va vraiment vous amener dans cette ascension.”

Trent met en évidence des arguments affaiblis pour la défense

Image:

Trent Alexander-Arnold a subi un début de saison éprouvant





La critique du début de saison d’Alexander-Arnold a été justifiée dans certaines parties et exagérée dans d’autres, mais sur le terrain, il est indéniable qu’il est la cible d’attaques de Premier League.

Les faiblesses défensives du joueur de 24 ans ont été exploitées à un taux de réussite alarmant, la majorité des chances et des buts concédés par Liverpool venant de son canal. C’est un cercle vicieux et le joueur doit s’y retrouver.

Image:

Avec 43% des attaques adverses concentrées sur l’aile droite de Liverpool, les équipes ciblent-elles Alexander-Arnold ?





Image:

Les chances et les buts concédés par Liverpool suggèrent que les équipes adverses visent Trent Alexander-Arnold





Mais attribuer les problèmes défensifs de Liverpool uniquement aux luttes d’Alexander-Arnold serait non seulement injuste pour l’arrière droit et faux, mais déchargerait ses collègues défensifs de toute responsabilité.

Il y a eu une diminution détectable de la solidité défensive de Liverpool cette saison par rapport à la dernière, un problème dont toute l’équipe est responsable et qui ne repose pas sur les épaules d’un seul joueur.

Image:

Il y a eu une diminution de la solidité défensive de Liverpool cette saison





Les arrières latéraux de Liverpool pataugent

À quel point le style de jeu de Liverpool dépend du rôle spécialisé joué par ses arrières latéraux a été souligné cette saison.

C’est un rôle technique maîtrisé uniquement par Alexander-Arnold et Andy Robertson, mais le manque de forme du premier et la longue blessure du second ont déstabilisé l’équipe et surchargé la doublure Kostas Tsimikas de responsabilités plus tôt que Klopp ne l’aurait souhaité.

Les arrières latéraux de Liverpool les font vibrer, il ne devrait donc pas être surprenant de voir leur ralentissement affecter l’équipe aussi intensément qu’il l’a fait, avec une productivité dans les mesures d’attaque clés – buts, passes décisives, chances créées et passes décisives attendues – réduite par rapport à la dernière saison.

Ils ont réalisé une reprise des centres lors des matches de Premier League cette saison, mais une réduction de 45% des passes décisives attendues suggère que la qualité de ces centres a diminué, ainsi que la puissance de ceux qui finissent les centres.

La malédiction des blessures a-t-elle encore frappé ?

Image:

Luis Diaz s’est blessé au genou lors de la défaite 3-2 de Liverpool à Arsenal





Nous avons déjà été ici avec Liverpool, il y a deux saisons en fait, alors qu’ils venaient de mettre fin à leurs 30 ans d’attente pour le titre, leur forme s’est effondrée après avoir subi une série de blessures défensives intempestives qui ont ensuite eu un impact sur d’autres domaines de l’équipe.

Lors de la campagne 2020-21, l’équipe de Klopp avait l’air de l’ombre d’elle-même, perdant même six matchs consécutifs à domicile de haut niveau à un moment donné, car ils n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre ses idées de gegenpressing, ses joueurs de milieu de terrain devant être utilisés comme défenseurs centraux de fortune à la place.

Cette saison a vu une série similaire de blessures affectant tous les domaines de l’équipe, ce qui signifie que Klopp n’a pas pu tourner – y compris en utilisant la nouvelle règle des cinq remplaçants qu’il défendait depuis si longtemps – autant qu’il l’aurait souhaité.

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Cela a ensuite conduit à plus de joueurs dans la salle de physio, avec Luis Diaz et Alexander-Arnold tous deux expulsés avec des blessures graves aux Emirats, tandis que le nouveau prêté Arthur Melo est maintenant mis à l’écart pendant trois mois après avoir récemment déchiré son quad à l’entraînement.

En conséquence, Klopp n’a pas toujours été en mesure de donner aux joueurs hors de forme tels qu’Alexander-Arnold un repos bien mérité loin du regard du public, avec si peu d’options pour prendre leur place dans l’équipe. Lorsqu’il a choisi de le faire, comme avec Fabinho, en raison d’un manque de remplaçants en forme, il a été contraint de faire appel à James Milner, 36 ans.