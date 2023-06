La mutinerie des mercenaires wagnériens de Prigozhin compte pour Vladimir Poutine

Commentez cette histoire Commentaire

Vladimir Poutine a fait face au défi le plus grave de sa présidence après que le système qu’il a présidé pendant les vingt-trois dernières années s’est déformé ce week-end sous la pression de la guerre qu’il a lancée en Ukraine et, pendant un moment, s’est transformé en conflit armé à l’intérieur de la Russie. La marche sur Moscou par un ancien allié furieux, Yevgeniy Prigozhin, accompagné d’un convoi de membres armés de son groupe privé de mercenaires Wagner, était un jugement pour une présidence qui jusqu’à présent a prospéré sur la capacité de Poutine à diviser et régner en opposant des groupes rivaux les uns les autres et servant d’arbitre ultime entre les élites rivales.

Bien que finalement avortée, l’insurrection de Prigozhin a révélé les profondes faiblesses du régime de Poutine, soulevant le spectre de la guerre civile et, pendant plusieurs heures samedi, semblant constituer une menace pour la position de Poutine elle-même. Après plus de deux décennies de régime autocratique, l’orgueil de Poutine a obscurci à plusieurs reprises son jugement – à la fois en envahissant l’Ukraine et en jugeant à tort si Prigozhin pouvait constituer une menace – et a permis à une impasse de plusieurs mois entre le chef Wagner et les dirigeants militaires russes de se dégrader. week-end dans la rébellion armée.

« Récemment, Poutine a commis erreur après erreur, et Prigozhin pourrait devenir pour lui une erreur critique », a déclaré Mikhail Khodorkovsky, l’homme le plus riche de Russie qui est devenu une figure de proue de l’opposition en exil après que Poutine l’ait emprisonné pendant dix ans. « Quand tu es au pouvoir depuis vingt ans et que tout le monde te dit quel génie tu es, qui sait ce qui arrive à ta conscience. »

La crise actuelle, quelle que soit sa fin, finira par affaiblir davantage le régime de Poutine, a déclaré Khodorkovsky.

Pendant des semaines, les membres de l’élite russe avaient regardé bouche bée alors que Prigozhin lançait salve après salve d’insultes contre le commandement de l’armée russe, l’accusant d’incompétence, de corruption et de sacrifier la vie de dizaines de milliers de soldats russes dans la guerre de Moscou contre Ukraine.

Poutine avait semblé accepter – et même approuver – la confrontation, tant que Prigozhin restait fidèle à Poutine lui-même et canalisait son mécontentement croissant au cours de la guerre depuis le « camp patriotique », ont noté les analystes. Mais la rébellion ouverte de Prigozhin exigeant l’éviction de la direction militaire russe vendredi a envoyé le pouvoir de Poutine en territoire inconnu.

Prigozhin « a joué un rôle plus sérieux que ce que Poutine a vu », a déclaré Tatyana Stanovaya, fondatrice de R-Politik, une société de conseil politique. « Il ne comprenait pas que les gens vivent maintenant à travers les médias sociaux, Internet. Il n’a pas compris que Prigozhin a maintenant une échelle.

D’autres observateurs ont déclaré que le soulèvement était « un symptôme d’une maladie profonde » au sein de l’État russe provoquée par la mission messianique de Poutine pour capturer ce qu’il croit être les terres historiques de la Russie en Ukraine. Pour atteindre ses objectifs, le président russe s’est débarrassé de tout vestige de l’État de droit.

La décision de Poutine de permettre la croissance rapide de groupes de mercenaires privés, tels que Wagner, afin d’alléger la pression sur les forces armées et de permettre aux prisonniers d’être libérés pour combattre au nom de la Russie, a été particulièrement déstabilisante.

« L’État n’a pas été en mesure de contrôler ses propres fonctions. Il a externalisé l’usage de la force, et plus que cela, il a permis que ses propres lois soient enfreintes », a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. Il a ajouté qu’il s’agissait « d’une perte consciente du monopole de l’État sur l’usage de la force ». La marche de Prigozhin sur Moscou, a-t-il dit, « est l’effondrement des institutions de l’État ».

Après une brève rébellion armée, un convoi de mercenaires revient de Moscou

L’élite russe s’inquiète de plus en plus de la guerre en Ukraine et du rôle croissant du groupe Wagner depuis que Poutine a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière et n’a pas réussi à renverser rapidement le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky comme espéré. Après que Poutine ait en partie mobilisé la population russe après la retraite choc de Moscou de Kharkiv l’automne dernier, Konstantin Remchukov, un rédacteur en chef bien connecté de Nezavissimaya Gazeta de Moscou, a averti dans une interview avec la BBC que l’émergence de groupes militaires privés pourrait dégénérer en guerre civile.

« Différentes factions au sein du gouvernement », a-t-il dit, « se battront pour le pouvoir [to rule] car évidemment la concurrence entre les clans va augmenter… car ils ont beaucoup d’armes maintenant. Même les criminels ont des armes… Tout le monde a des armes.

Un haut responsable des cercles diplomatiques russes, qui reste en contact avec des membres du gouvernement russe, a déclaré que les critiques de plus en plus virulentes de Prigozhin sur la conduite de la guerre avaient néanmoins trouvé un écho auprès de certaines parties de l’élite et reflétaient une division croissante sur la guerre de Poutine. Il a souligné en particulier l’explosion du chef de Wagner vendredi au cours de laquelle, pour la première fois, il a rejeté le principal prétexte de Poutine pour entrer en guerre, déclarant que la Russie ne faisait face à aucune menace extraordinaire pour la sécurité de la part de l’Ukraine ou de l’OTAN, et a déclaré que les responsables militaires russes avaient trompé Poutine. aller à la guerre.

« Pendant longtemps, il y a eu différentes approches [among the elite] à la conduite de l’opération militaire et à la manière dont l’économie doit être gérée et la situation politique », a déclaré ce membre des cercles diplomatiques russes, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. « Prigozhin n’a rien dit de nouveau, mais maintenant ces désaccords ont éclaté au grand jour et malheureusement les choses ont atteint le stade d’un conflit ouvert. »

Qu’est-ce que le groupe Wagner, le groupe de mercenaires russes dirigé par Yevgeniy Prigozhin ?

Un signe récent que la tension montait au sein de l’élite russe a été la déclaration publique au début du mois d’un député russe influent – Konstantin Zatulin, proche de hauts responsables de l’agence de sécurité russe du FSB – selon laquelle Moscou n’avait atteint aucun de ses objectifs de guerre et que beaucoup d’entre eux étaient devenus « insensés ».

Sergei Markov, un consultant politique lié au Kremlin connu pour ses opinions bellicistes, a déclaré que l’insurrection de Prigozhin représentait « un choc et un échec colossaux » pour le président russe. « Pour Poutine, ce fut un échec que l’opération militaire spéciale se soit effondrée. Ce fut un échec que l’Occident se joigne totalement et fermement à cette guerre, et maintenant c’est un échec total que la partie la plus prête au combat des forces armées russes se retourne contre lui et les autorités russes », a déclaré Markov.

Poutine, a-t-il dit, « a maintenant trois guerres. Guerre en Ukraine. Guerre avec l’Occident. Et maintenant une guerre intérieure.

Markov a imputé le soulèvement à un récent décret gouvernemental stipulant que toutes les « formations de volontaires », y compris le groupe Wagner, devaient signer un contrat avec le ministère de la Défense avant le 1er juillet. Prigozhin avait rechigné à cet ordre. « Si tout le monde avait signé les contrats, alors le groupe Wagner deviendrait les subordonnés du ministre de la Défense et Prigozhin perdrait Wagner dans les deux mois », a déclaré Markov.

La Russie a censuré les sources d’information sur Internet alors que les rumeurs de rébellion circulaient

D’autres observateurs ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était peu probable que la situation se soit transformée en guerre civile. « C’est purement un règlement de compte entre différents clans », a déclaré un milliardaire russe, s’exprimant également sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « La guerre civile est toujours le reflet de profondes contradictions sociales entre les différents segments de la société. Ce n’est qu’un boss contre l’autre.

Kolesnikov de Carnegie a déclaré que la liberté de mouvement relativement libre de Prigozhin à travers la Russie – malgré un mandat d’arrêt contre lui pour incitation à l’insurrection armée – reflétait la peur et l’apathie des responsables locaux plutôt qu’un soutien actif à Prigozhin. Les responsables locaux « ne veulent pas mourir quand on ne sait pas pourquoi. C’est plus de la lâcheté qu’autre chose. » Kolesnikov a déclaré qu’il restait un soutien à Poutine « mais c’est automatique et mécanique, car c’est lui le patron ».