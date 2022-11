La mutilation d’un détenu du Tennessee met en lumière les problèmes de santé mentale de la prison

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Jon Hall, co-détenu du couloir de la mort du Tennessee, Henry Hodges, a averti il ​​y a longtemps qu’il était en danger en raison d’une grave négligence de la part des autorités pénitentiaires, après avoir passé trois décennies en isolement cellulaire avec très peu de contacts ou d’interactions humaines.

Dans une action en justice fédérale déposée par Hall en 2019, se plaignant que lui aussi avait été en isolement pendant près de six ans sans aucun moyen viable de partir, il a déclaré à propos de Hodges: «Il a subi la négligence, les privations et les mauvais traitements inutiles et gratuits les plus néfastes que j’ai vu dans le couloir de la mort. C’est un miracle qu’il ne se soit pas suicidé.

L’avertissement est resté lettre morte, et le mois dernier, Hodges s’est coupé le pénis pendant ce que son avocat a qualifié de “perturbation psychiatrique”.

L’automutilation de Hodges était un incident extrême mais pas sans précédent dans les pénitenciers américains : le détenu texan Andre Thomas s’est arraché l’un des yeux cinq jours après son arrestation en 2004 pour le meurtre de sa femme et de ses enfants, et alors qu’il était dans le couloir de la mort en 2009, il a retiré son œil restant et a dit aux responsables de la prison qu’il l’avait mangé.

Bien que la plupart des cas ne correspondent pas à ces exemples macabres, ils soulignent les besoins importants, croissants et non satisfaits des détenus en matière de soins de santé mentale.

Une étude publiée l’année dernière par le Bureau of Justice Statistics des États-Unis qui a compilé des données de 2016 a révélé que 41% des prisonniers fédéraux et d’État ont signalé des antécédents de maladie mentale et 13% avaient connu une détresse psychologique grave au cours des 30 jours précédents. Parmi ce dernier groupe, seuls 41% des détenus d’État ont déclaré qu’ils recevaient actuellement un traitement de santé mentale. Le taux de traitement des détenus fédéraux était encore plus faible, à seulement 26 %.

“Nos prisons ne sont pas conçues pour fournir des soins de santé mentale, et elles ne le font pas très bien”, a déclaré Craig Haney, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Santa Cruz, qui a étudié les effets de l’isolement cellulaire pendant décennies.

Sans ressources suffisantes pour soigner les détenus souffrant de troubles mentaux, les plus malades sont parfois traités avec des mesures punitives, comme l’isolement cellulaire, qui ne font qu’exacerber le problème.

Dans le Tennessee, le procès de Hall a mis en évidence le cercle vicieux auquel il était confronté.

“Pour sortir de l’isolement, il doit être en bonne santé psychologique, mais les conditions de son isolement lui causent des dommages psychologiques, et le manque de traitement psychologique signifie qu’il ne peut pas récupérer suffisamment pour sortir de l’isolement”, ont écrit les avocats de Hall.

Le rapport annuel du Tennessee Department of Correction montre que le nombre de détenus classés comme ayant une «maladie mentale grave et persistante» est passé d’environ 5% de la population en 2002 à près de 23% en 2022. Près de 19% de plus sont répertoriés comme ayant d’autres maladies mentales.

Les questions abondent quant à savoir si l’État en fait assez pour faire face à la crise.

Centurion of Tennessee, qui a remporté un contrat de 123 millions de dollars sur cinq ans en 2020 pour administrer les services de santé mentale des prisons gérées par l’État, a été accusé par son rival Corizon de collusion avec des responsables pénitentiaires pour truquer l’offre. Un procès a été réglé à l’amiable et le Département de la correction a déclaré en mai 2021 qu’il renouvellerait le contrat. La semaine dernière, aucun n’avait été attribué.

Pendant ce temps, un audit du contrôleur de l’État en janvier 2020 a révélé que Centurion – qui gère les services médicaux depuis 2013 – et Corizon n’étaient pas en mesure de respecter systématiquement les niveaux de personnel requis par contrat. L’audit a également révélé des problèmes avec la documentation médicale.

«Nous n’avons pas pu localiser les évaluations de la santé mentale de tous les détenus ayant des problèmes de santé mentale documentés dans notre échantillon; le personnel médical n’incluait pas toujours les ordonnances des médecins dans les dossiers des patients; nous n’avons pas pu localiser les plans de traitement de la santé mentale pour tous les détenus ayant des problèmes de santé mentale documentés dans notre échantillon », lit-on dans l’audit.

Le service correctionnel a imputé les problèmes de tenue de dossiers à un système de dossiers papier encombrant. Le ministère a qualifié la transition vers les dossiers de santé électroniques de “priorité absolue” en 2020, mais la semaine dernière, il a déclaré qu’il était toujours en train d’élaborer une demande de propositions et n’a pas déterminé quand elle sortira.

Le ministère a déclaré que les postes vacants n’affectaient pas les soins aux détenus, car les quarts de travail étaient généralement pourvus par d’autres membres du personnel.

Haney, le professeur de psychologie, a déclaré que cela n’aurait probablement pas d’importance pour Hodges si les prisons du Tennessee avaient les meilleurs soins de santé mentale au monde tant qu’il restait en détention. Il est bien établi que même de courtes périodes d’isolement cellulaire sont préjudiciables à la santé mentale d’une personne, a-t-il déclaré.

« Qu’est-ce qu’un thérapeute va pouvoir faire si, au bout d’une heure, on vous remet dans une cellule vide où vous allez rester 23 heures sur 24 ? il a dit.

Lorsque les détenus sont isolés pendant des semaines, ils peuvent devenir “déconnectés de la réalité et faire des choses inexplicables dans tout autre contexte”, a poursuivi Haney. « En tant qu’êtres humains, nous dépendons des relations et des contacts avec d’autres personnes. Lorsque vous enlevez cela, cela devient très déstabilisant.

Hodges a été condamné à mort en 1992 pour le meurtre d’un réparateur de téléphone et immédiatement mis à l’isolement. Avant de se mutiler le 7 octobre, son comportement s’est aggravé pendant plusieurs jours. Hodges est passé de l’étalement d’excréments sur la paroi de sa cellule à l’entaille d’un de ses poignets avec un rasoir, selon des documents judiciaires. Lorsqu’il a été emmené à l’infirmerie, il a demandé à être surveillé. Mais quelques heures plus tard, il était de retour dans une cellule où il a de nouveau utilisé un rasoir, cette fois pour lui couper le pénis.

Après avoir été libéré de l’hôpital, Hodges a été renvoyé à l’infirmerie. Là, il a été maintenu nu et retenu par ses bras et ses jambes sur un mince matelas posé sur une dalle de béton dans une pièce éclairée 24 heures sur 24, sans stimulation mentale telle qu’une radio ou une télévision, a déclaré son avocat dans un procès intenté en octobre. 28. Elle a comparé son traitement à la torture et a déclaré que cela violait les protections constitutionnelles contre les châtiments cruels et inhabituels.

Les avocats de l’État ont défendu le traitement de Hodges lors d’une audience le même jour, le sous-procureur général Scott Sutherland faisant valoir qu’il recevait des «soins 24 heures sur 24».

La chancelière de Nashville, I’Ashea Myles, a ordonné au service correctionnel de fournir de meilleurs soins, notamment en fournissant à Hodges des vêtements et des stimuli mentaux.

L’avocat de Hodges essaie de le faire transférer au Middle Tennessee Mental Health Institute. Une audience d’injonction préliminaire dans son cas est prévue pour le 28 novembre.

Pendant ce temps, ses co-détenus continuent de s’inquiéter. Hall a déposé un grief en son nom le 13 octobre demandant que Hodges reçoive un soulagement spécial de l’isolement cellulaire prolongé. “Après trente ans d’isolement par privation sensorielle, vous avez privé cet homme de sa santé mentale”, a écrit Hall.

Le grief a été rejeté comme inapproprié, le directeur de l’unité écrivant que Hall n’était pas un défenseur officiel des détenus.

Travis Loller, Associated Press