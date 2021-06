La mutation du variant delta du COVID est préoccupante en Inde et dans les pays

Dimanche prochain marque le 4 juillet, la date cible du président Joe Biden pour faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes américains contre COVID-19

Mais la Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que cela n’était pas prévu. Obtenir au moins une balle dans les bras de 70% de tous les adultes américains prendra quelques semaines de plus, a déclaré Jeff Zients, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche.

Mais avec la tendance à la hausse des chiffres de dépistage de la Transportation Security Association, y compris son nombre le plus élevé enregistré depuis le 7 mars 2020 rapporté vendredi, ni la prédiction erronée ni les variantes ne devraient dissuader les réjouissances des vacances.

La propagation de la variante delta de COVID-19 aux États-Unis devient une préoccupation pour les experts médicaux en raison de poches de personnes dans le pays qui n’ont pas encore reçu le vaccin.

Le Dr Jayne Morgan, directrice exécutive du groupe de travail sur le coronavirus de Piedmont Healthcare à Atlanta, a déclaré à CNN que puisque les enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas éligibles pour le vaccin, il est encore plus important pour ceux qui sont éligibles de se faire vacciner et de réduire la transmission de la variante delta.

« Ces mutations ont la capacité de continuer à apprendre, de devenir plus intelligentes et éventuellement d’échapper au statut vaccinal du reste d’entre nous », a déclaré Morgan.

Aussi dans l’actualité :

►La variante delta représente désormais 14,5% des cas en Californie, selon les statistiques les plus récentes du ministère de la Santé de l’État. Au 19 juin, il représentait plus de 20% des cas aux États-Unis

►Le chef de la Malaisie a déclaré que le pays prolongerait indéfiniment un verrouillage presque total en place depuis un mois, car les infections à coronavirus restent élevées.

►Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qui a dirigé la réponse du pays au coronavirus, a démissionné samedi, un jour après s’être excusé pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale avec un assistant avec qui il aurait eu une liaison.

►Même si 40% des Américains ont déclaré qu’ils préféraient travailler à domicile à temps plein le mois dernier, les grandes entreprises à travers le pays encouragent ou exigent que leur personnel retourne au bureau avant la fête du Travail.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 603 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 181 millions de cas et plus de 3,92 millions de décès. Plus de 153 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 46% de la population, selon le CDC.

Des séquences de gènes supprimées confirment que COVID a circulé avant le marché des fruits de mer de Wuhan

Le virus qui cause le COVID-19 n’est pas originaire du marché des fruits de mer de Wuhan, confirme une nouvelle étude sur les séquences génétiques supprimées dès les premiers jours du virus.

Les séquences avaient été publiées sur un site Web géré par les National Institutes of Health, mais ont été supprimées pour des raisons inconnues.

Jesse Bloom, qui étudie l’évolution virale au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, ne propose pas de réponse à la question de savoir si le virus SARS-CoV-2 est passé directement des animaux aux humains ou a été accidentellement divulgué d’un laboratoire de recherche à Wuhan , Chine, dans son nouveau rapport, qui n’a pas encore été évalué par des pairs.

Mais en étudiant comment les gènes viraux mutent au fil du temps, des chercheurs comme Bloom peuvent reconstruire leur histoire, déterminer quels cas sont apparus en premier et comment le virus a changé au fur et à mesure qu’il se déplaçait dans la population.

« Ces séquences sont instructives pour comprendre la propagation précoce du SRAS-CoV-2 à Wuhan », a déclaré Bloom. « Ils ne sont pas transformateurs, mais ils comblent des lacunes vraiment importantes. »

Bloom sait que la suppression des séquences soulèvera des soupçons dans le public, mais il dit qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un chercheur pourrait demander que du matériel soit mis hors ligne, y compris le fait que la semaine où l’étude a été publiée, le gouvernement chinois a institué une exigence qu’il examine toutes les informations scientifiques liées au SRAS-CoV-2 avant publication. Lire la suite.

— Karen Weintraub et Elizabeth Weise

L’Inde s’inquiète d’une nouvelle mutation du variant delta

Une mutation de la variante delta, appelée delta plus, est en hausse dans une douzaine de pays.

Des responsables indiens ont demandé au Maharashtra, au Kerala et au Madhya Pradesh, trois États du pays comptant le plus de cas, d’augmenter les dépistages de la souche. Les laboratoires indiens identifiant et suivant la propagation de la variante COVID ont identifié trois caractéristiques principales concernant le delta plus : une transmissibilité accrue ; une attaque accrue sur les cellules pulmonaires; et la réduction possible de la réponse des anticorps monoclonaux, ou la résistance possible aux vaccins et à l’immunité.

Les experts disent qu’il y a encore plus de recherches nécessaires pour confirmer pleinement si c’est plus intimidant que la souche delta d’origine.

« Je garderais mon calme », ​​a déclaré à BBC News le Dr Jeremy Kamil, virologue au Louisiana State University Health Sciences Center. « Je ne pense pas que l’Inde ou quiconque dans le monde ait publié ou accumulé suffisamment de données pour distinguer le risque du soi-disant delta plus comme étant plus dangereux ou préoccupant que la variante delta d’origine. »

Contribution : The Associated Press