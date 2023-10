La Mustang de Morrison reçoit un nouveau costume et un nouveau nom – Shaw Local

MORRISON – La mascotte du lycée Morrison a un nouveau costume et un nouveau nom pour l’accompagner.

Big Red, comme on l’appelle maintenant, a rejoint la liste de Morrison au milieu d’un certain nombre d’initiatives visant à améliorer l’esprit et le moral de l’école.

Nommés à la suite d’un récent concours dans une école primaire, Hadley Vandermyde, un élève de maternelle, et Ryan Jomant, un élève de deuxième année, ont soumis le surnom gagnant. Les deux enfants ont reçu un T-shirt Morrison, un coupon pour une barre chocolatée gratuite du stand de concession intérieur et 20 $ en Morrison Chamber Bucks comme prix, mais peut-être qu’un prix tout aussi important était de recevoir la visite du nouveau Big Red.

« Pour enthousiasmer les enfants, car après la COVID et l’esprit scolaire en ligne, l’esprit scolaire a chuté », a déclaré la présidente des Morrison Athletic Boosters, LuEllen Lee, à propos des raisons derrière les améliorations. « C’est une bonne façon d’impliquer tout le monde, du primaire au secondaire. »

Lee, la registraire de l’école Jenna Weets et la directrice du bureau Laini Houzenga ont été la force motrice derrière les mises à jour de la mascotte. Ils ont convenu que l’idée de nommer la mascotte Mustang de Morrison a commencé lorsque le personnel a réalisé qu’il ne connaissait pas le nom de leur mascotte. L’une des plus anciennes références à la mascotte de Morrison date des années 1980. Les Boosters ont déclaré que quelqu’un avait trouvé une photo de la mascotte de cette époque.

Le nouveau costume de Big Red fait suite à une version plus ancienne qui existe depuis au moins 2011. Les femmes ont déclaré qu’à une époque, le quartier avait deux tenues de mascotte, l’une rouge et l’autre marron.

Big Red supprime ironiquement la version rouge. Le costume Big Red représente un cheval brun, bien que le matériau lui-même soit étonnamment confortable. Après avoir consulté de nombreuses entreprises, le personnel a opté pour un costume fabriqué en Amérique. D’après tous les témoignages, le costume ressemble « un peu à un pyjama géant Snuggie », ont déclaré les femmes. Pour le nettoyer, le costume est lavable en machine et séché à l’air libre.

Quant à l’endroit où Big Red apparaîtra, la réponse est partout. La mascotte était présente au défilé de retrouvailles la semaine dernière et sera présente lors d’événements sportifs et tout le reste. Pour lever un peu les rideaux, les Boosters ont déclaré avoir une liste d’étudiants qui se sont inscrits pour porter le costume. La personne qui le portait pendant la saison de football est allée à l’entraînement pour apprendre quelques acclamations, alors elle essaie de le garder uniquement pour cette personne pour le moment.

Cependant, pendant la saison de basket-ball et à l’avenir, les autres enfants auront beaucoup plus d’occasions de le porter.

« Laini et moi souhaitons remercier les Boosters pour leur achat de la Mustang », a déclaré Weets. «C’était vraiment formidable de travailler avec eux et ils font beaucoup pour soutenir les enfants du district scolaire. Nous avons de la chance de les avoir.

« Je pense que Jenna et Laini travaillent vraiment sur l’esprit scolaire, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les Boosters étaient prêts à soutenir financièrement la mascotte », a déclaré Lee.