La musique romantique mariachi-jazz d’Edgar Alejandro fait allusion à une époque révolue

Depuis plus d’un an, Edgar Alexandro a laissé sa chanson « A Tu Lado » dans le dossier de brouillons de son téléphone, incertain de ce que le public penserait du mariachi et du jazz fusion.

À l’époque, les corridos tumbados dominaient les émissions de musique mexicaine. Mais ici, Alejandro avait écrit et composé une ballade romantique avec des cordes douces descendant comme des feuilles qui tombent, avec le piano dansant autour de son ton chaleureux. Sa voix brise la surface avec un murmure haletant et fumant.

« No creía en el destino, hasta que te conocí », Alejandro chante doucement un classique de Juan Gabriel.

La chanson palpite avec la légèreté d’un boléro. Alejandro est catégorique sur le fait qu’il s’agit d’un mélange de romances avec mariachi et de jazz.

En 2023, le musicien de Los Angeles a sorti la ballade de ses brouillons et a partagé sa musique avec le monde. Aujourd’hui, Alejandro part en tournée le mois prochain pour faire découvrir à une nouvelle génération un genre de musique qui rappelle les chansons d’amour mexicaines d’une époque révolue.

Alejandro, 23 ans, sait qu’il s’adresse à un public spécialisé avec sa musique.

« Quand les gens pensent aux mariachis, ils pensent parfois : ‘Ah, c’est juste pour les personnes âgées' », a déclaré Alejandro lors d’un récent appel Zoom depuis chez lui.

Mais Alejandro tente de réinterpréter le mariachi con románticas pour un nouveau public plus jeune, un peu comme Luis Miguel, qui a réintroduit le public américain au boléro, Cristian Castro avec son mélange de ballade latine, ou Christian Nodal, qui a mélangé mariachi et musique norteño.

Né à Guadalajara, au Mexique, Alejandro est arrivé à Los Angeles à l’âge de 3 ans. Ses deux parents sont des mariachis professionnels et ont habité leur maison du nord-est de Los Angeles avec José Alfredo Jimenez, Vicente Fernández, Javier Solis et Pedro Infante.

Non signé et autoproduit, Alejandro a écrit et sorti sa propre musique en 2021. Il a commencé à gagner des adeptes et des fans en ligne, mais ensuite les choses se sont calmées.

« J’ai eu un petit aperçu de ce que ma musique allait m’apporter », a-t-il déclaré.

Il s’investit davantage dans son talent artistique, embauchant des musiciens suppléants et payant des sessions d’enregistrement en studio. Mais la pression croissante de la hausse des coûts et l’absence de succès infaillible l’ont laissé stressé.

«Je pleurais», se souvient Alejandro. « Je pensais avoir pris une mauvaise décision car, même si j’aime la musique, il n’y avait pas d’argent qui rentrait. »

À l’époque, son père essayait d’orienter sa carrière dans d’autres directions. Adrián Pérez joue de la trompette à plein temps et craint que son fils ait du mal à réussir. Il savait à quel point cela pouvait être difficile dans l’industrie et ne voulait pas que cela soit le cas pour son fils.

Pourtant, Pérez a fait de son mieux pour préparer son fils à travailler dans l’industrie.

« Le decimos que tenga cuidado con quien se rodea », a déclaré Pérez. (Traduction : Nous lui disons de faire attention aux personnes avec qui il s’entoure.)

Ce qui est clair, c’est qu’Alejandro a cette douleur dans la voix qui rappelle les romantiques désespérés comme Pepe Aguilar et le timbre de Miguel. « ¿Porque Regresas?» présente des cordes montantes et sa voix. « Soy Yo » est une chanson qui plonge dans la bossa nova — le son d’une trompette accompagne les percussions et les paroles. Et les mélomanes écoutent.

Alejandro a attiré des foules à guichets fermés lors de ses spectacles d’août à San Francisco et au Paramount à Boyle Heights. Il a commencé à voir ses vues en ligne augmenter. Même si sa mère, violoniste, Maria Alfaro, avait la même inquiétude que son père quant à l’entrée de son fils dans l’industrie musicale, elle n’était pas surprise qu’il parvienne à captiver le public.

« Siempre lo miré que tenía el don », a déclaré Alfaro. «Le gustaba mucho el cantar et lo que yo veía era que no le daba vergüenza cantar delante de la gente.» (Traduction : J’ai toujours vu qu’il avait le don. Il aimait beaucoup chanter et ce que j’ai vu, c’est qu’il n’avait pas honte de chanter devant des gens.)

Et d’autres commencent à en prendre note. Plus tôt cette année, le chanteur islandais chinois Laufey, responsable de nourrir l’amour des standards de jazz parmi la génération Z, a joué « A Tu Lado » dans une publication TikTok où elle a posé dans une robe élégante et des chaussures stylées. Pour Alejandro, ce fut un moment de fierté.

Avec le recul, Alejandro ne sait pas pourquoi il a conservé la chanson si longtemps. Appelez cela une intuition.

« Je crois fermement au timing de Dieu », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est arrivé quand ça devait arriver. »

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Quel type de musique tes parents écoutaient-ils quand tu grandissais ?

J’ai grandi avec José José, Juan Gabriel et Los Panchos. Vous savez, ce truc mexicain classique. Mais c’était tellement profondément ancré dans ma famille parce que nous sommes musiciens. C’est de là que vient cette influence, et je pense qu’on peut l’entendre dans ma musique. C’est cette sensation nostalgique d’avant, mais d’une manière moderne. Nous avons écouté Los Angeles Negros. Ils ont également eu une grande influence.

Essayez-vous d’évoquer cette musique plus ancienne avec vos amis à l’école ?

Pendant que mes amis écoutaient Freddy Wap, les premières années de Travis Scott et Drake, je me disais : « Ouais, tu sais, il y a cette chanson de Juan Gabriel qui est vraiment bonne, tu sais ? J’étais comme ce mec. Je veux dire, j’ai toujours aimé la musique moderne, mais je commencerais à faire écouter de la musique plus ancienne à tous mes amis.

Comment décririez-vous le type d’enfant que vous étiez en grandissant ?

Honnêtement, j’ai toujours été très extraverti. Au collège et une année de lycée, j’étais dans le mariachi. Je ne vais pas mentir, mon anglais n’était pas très bon. Je pense qu’il y a deux ou trois ans, mon anglais a commencé à s’améliorer. C’était parfois un peu cassé. Je prononcerais mal beaucoup de mots. J’étais le gamin qui recevait son bulletin et qui disait qu’il n’arrêterait pas de parler.

À quand remonte la première fois où vous vous êtes senti à l’aise pour chanter devant des personnes qui n’étaient pas votre famille ?

Eh bien, ma mère m’a fait participer à deux ou trois concours. Donc je suppose que le premier concours a eu lieu quand j’avais 10 ou 11 ans. Avant cela, j’ai toujours [sung at] fêtes de famille. Je me suis toujours senti à l’aise parce que, très jeune, j’avais l’idée que les gens s’attendaient à ce que vous ne soyez pas timide ou nerveux lorsque vous chantiez.

Vous souvenez-vous de quelle chanson il s’agissait ?

Oh, ouais, c’était « La niña de la mochila azul » et c’est une chanson classique de Pedro Fernandez. C’est une chanson que chantent les petits enfants. Je me souviens que… mes parents ne prêtaient attention qu’à une seule note. Et même maintenant, ils diront après ma performance : « Ouais, c’était bien, mais tu as l’air un peu plat dans cette partie, juste ici, juste là. » Comme ils sont musiciens, ils l’entendent. Mais à une personne ordinaire, ils diront : « Oh mon Dieu, il était parfait. »

Quel est votre état d’esprit actuel concernant votre carrière et à quoi ressemble le succès ?

Le bal a commencé avec « A Tu Lado », puis une fois « ¿Porque Regresas ? J’ai commencé à faire bouger ma carrière, je me disais : « Ouais, c’est la voie, je dois continuer. » Vous devez juste être honnête avec vos racines et faire la musique que vous voulez créer, les paroles que vous voulez faire. Je ne vais pas dire que nous sommes dans la meilleure situation économique possible en termes d’argent, mais je ne ressens plus cette pression. J’ai l’impression que cette chose est comme une bombe et que ce n’est qu’une question de temps où elle va exploser et où tout va se mettre en place. J’ai l’occasion d’interagir avec le public lors des spectacles. Le show de Los Angeles était super organique. Nous aurions pu faire un deuxième show, mais nous ne voulions faire qu’un seul show parce que nous voulions en quelque sorte créer FOMO.

Alejandro sera en tournée en novembreavec des arrêts à Phoenix, San Diego, Houston, Dallas, Chicago et New York.