La musique provoque des émotions et des sensations corporelles similaires dans toutes les cultures

La musique évoque des émotions et des sensations corporelles similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. Crédit : Université de Turku

Une nouvelle étude du Turku PET Center en Finlande a montré que la musique évoque des émotions et des sensations corporelles similaires partout dans le monde.

La musique peut être ressentie directement dans le corps. Lorsque nous entendons notre chanson entraînante préférée, nous sommes submergés par l’envie de bouger au rythme de la musique. La musique peut activer notre système nerveux autonome et même provoquer des frissons dans la colonne vertébrale. Une nouvelle étude du Turku PET Center en Finlande montre comment la musique émotionnelle évoque des sensations corporelles similaires dans toutes les cultures.

“La musique qui évoquait différentes émotions, telles que le bonheur, la tristesse ou la peur, provoquait différentes sensations corporelles dans notre étude. Par exemple, une musique joyeuse et dansante était ressentie dans les bras et les jambes, tandis qu’une musique tendre et triste était ressentie dans la poitrine. ” explique Vesa Putkinen, chercheuse à l’Académie.

Les résultats de l’étude ont été publié le 25 janvier 2024 dans le Actes de l’Académie nationale des sciences.

Les émotions et les sensations corporelles évoquées par la musique étaient similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. Les sensations corporelles étaient également liées aux émotions induites par la musique.

“Certaines caractéristiques acoustiques de la musique étaient associées à des émotions similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. La musique avec un rythme clair était trouvée joyeuse et dansante, tandis que la dissonance dans la musique était associée à l’agressivité. Puisque ces sensations sont similaires dans différentes cultures, les émotions induites par la musique sont probablement indépendants de la culture et de l’apprentissage et basés sur des mécanismes biologiques hérités”, explique le professeur Lauri Nummenmaa.

“L’influence de la musique sur le corps est universelle. Les gens bougent au son de la musique dans toutes les cultures et les postures, mouvements et vocalisations synchronisés sont un signe universel d’affiliation. La musique peut avoir émergé au cours de l’évolution de l’espèce humaine pour promouvoir l’interaction sociale et le sentiment de communauté en synchronisant les corps et les émotions des auditeurs”, poursuit Putkinen.

L’étude a été menée en collaboration avec l’Université Aalto de Finlande et l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine (UESTC) sous la forme d’une enquête par questionnaire en ligne. Au total, 1 500 participants occidentaux et asiatiques ont évalué les émotions et les sensations corporelles évoquées par les chansons occidentales et asiatiques.