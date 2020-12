Écouter de la musique lorsque vous vous sentez triste peut-il faire une différence suffisante – au point que cela vous fait vous sentir mieux?

Alors que la pandémie continue de faire rage et de déclencher la peur, l’angoisse et la solitude, la musique pourrait-elle nous aider à combattre ces émotions négatives? Un groupe de chercheurs a montré que certains aspects de la musique pourraient nous aider à nous désintoxiquer émotionnellement à l’approche des fêtes.

Dans les semaines précédant Noël, certaines personnes ont tendance à être submergées par des émotions négatives. Surtout cette année, avec la crise sanitaire inquiétante qui domine l’actualité et les préoccupations et une période de vacances marquée par la distanciation sociale et les célébrations avec un nombre limité d’amis et de membres de la famille. Avec autant de questions sur notre futur proche et si peu de réponses claires, comment réussir à ne pas sombrer dans une pensée toxique? La réponse est simple: essayez une cure de désintoxication émotionnelle. «La désintoxication émotionnelle consiste à réguler les émotions qui sont toxiques pour nous. La science a démontré que les émotions négatives nous envahissent peuvent nuire à notre équilibre mental ainsi qu’à notre physiologie», a déclaré Sean Luzi, consultant bien-être pour la plateforme de streaming musical Qobuz.

Bien que cela puisse paraître surprenant, la musique peut nous aider à distinguer les sentiments qui nuisent à notre bien-être physique et mental de ceux qui peuvent nous être bénéfiques dans ce climat d’angoisse. « Des études récentes ont mis en évidence le fait que la musique possède un pouvoir anti-stress, qui peut être particulièrement utile pour réguler les émotions toxiques. La musique a un effet très profond sur nos systèmes nerveux et neuroendocrinien », explique l’expert.

Il est cependant intéressant de se demander si les chansons de Rihanna, The Rolling Stones et Paul Anka ont les mêmes effets bénéfiques sur notre santé, alors que nous travaillons à perfectionner nos playlists de fin d’année. Une équipe de chercheurs de Berkeley a étudié ce phénomène. Ils ont analysé les réactions émotionnelles de 2 500 participants aux États-Unis et en Chine en écoutant des échantillons de musique comprenant la chanson à succès « The Shape of You » d’Ed Sheeran ainsi que la bande originale de « Jaws ». Ils ont découvert que l’écoute de la musique déclenche 13 états émotionnels différents. Ils ont évoqué certaines de ces émotions en utilisant ces termes: amusant, ennuyeux, énergisant, érotique, indigné, la chair de poule et triomphant.

Alors que les effets positifs de l’écoute de la musique peuvent être indéniables, l’écoute de la musique doit se faire dans certaines conditions pour en tirer le meilleur parti. Beaucoup de gens ont l’habitude d’écouter leurs artistes préférés pour perdre du temps lorsqu’ils font la navette, mangent ou travaillent à domicile. Selon Sean Luzi, ces habitudes ne vous aideront pas à combattre les émotions toxiques. « La musique de fond a certaines propriétés, mais il vaut la peine d’essayer de privilégier les moments d’écoute attentive. Il est assez facile de faire des pauses musicales de 10 à 20 minutes, pendant lesquelles vous vous consacrez pleinement à l’écoute d’un album ou d’une playlist. Musique stimule davantage notre cerveau lors de ces séances dédiées », explique Luzi.

Il conseille également de mettre en place des «rituels de décompression» après une longue journée de travail, afin de bien séparer les sphères professionnelle et privée. On peut aussi mettre en place une ambiance cosy dans notre maison à travers le mobilier et l’éclairage mais aussi avec des éléments musicaux et notre espace d’écoute. Alors que le jazz et la musique classique sont connus pour encourager le calme, d’autres genres musicaux peuvent devenir émotionnellement thérapeutiques s’ils sont liés à des souvenirs positifs. « La musique est corrélée à des états émotionnels. Il n’est donc pas surprenant que certaines pièces musicales nous rappellent plus que d’autres des moments heureux de notre vie », a déclaré Sean Luzi. Il a ajouté que partager de la musique avec nos proches nous permet de renforcer l’aspect apaisant de la musique.

À une époque de l’année où de nombreux internautes publient leur rétrospective musicale de l’année sur les réseaux sociaux, n’ayez pas honte des chansons que vous avez aimées à l’adolescence et qui vous font toujours du bien. Ils pourraient être vos meilleurs alliés lors de votre prochaine désintoxication émotionnelle.

Un Harvard Étude de recherche qui disséquait la relation entre la musique et la santé mentale note qu’un examen faisant autorité de la recherche effectuée entre 1994 et 1999 a rapporté que dans quatre essais, la musicothérapie a réduit les symptômes de la dépression, tandis qu’une cinquième étude n’a trouvé aucun avantage. Une étude menée en 2006 auprès de 60 adultes souffrant de douleur chronique a révélé que la musique pouvait réduire la douleur, la dépression et le handicap. Et une méta-analyse de 2009 a révélé que la relaxation assistée par la musique peut améliorer la qualité du sommeil chez les patients souffrant de troubles du sommeil.

Bach ne remplacera peut-être jamais Prozac, mais quand il s’agit de dépression, même un peu d’aide retentit.

Quand il s’agit de stress, quelque chose dont nous sommes tous confrontés en période de pandémie, la musique peut également réduire considérablement le stress, a trouvé une étude de 2015 à New York.

(Avec les contributions de l’AFP)