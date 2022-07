La musique peut-elle améliorer notre santé et notre qualité de vie ?

La musique stimule notre humeur et notre bien-être, et la musicothérapie peut aider pendant les traitements pour certains problèmes de santé.



Les temps sont durs. Le climat politique actuel, la guerre, l’impact du réchauffement climatique, les inégalités persistantes dues au racisme systémique et les problèmes de santé physique et mentale persistants dus au COVID pèsent sur notre sentiment de sécurité dans le monde et sur notre qualité de vie. Espérons que chacun de nous puisse trouver des moments de détente et éloigner temporairement ses pensées des nouvelles difficiles du quotidien. Pour de nombreuses personnes, la musique peut jouer un rôle dans ce changement, même progressivement.

Comment la musique peut-elle impacter notre qualité de vie ?

Récemment, des chercheurs ont examiné l’impact des interventions musicales sur la qualité de vie liée à la santé et a tenté de répondre à la question sur la meilleure façon d’aider à faire ce virage vers la libération, la relaxation et la réadaptation. Cette récente revue systématique et méta-analyse (une étude d’études) a montré que l’utilisation d’interventions musicales (écouter de la musique, chanter et musicothérapie) peut créer des améliorations significatives de la santé mentale et de plus petites améliorations de la qualité de vie liée à la santé physique. la vie. Alors que les chercheurs ont trouvé un impact positif sur la qualité de vie psychologique, ils n’ont trouvé aucune meilleure intervention ou “dose” de musique qui fonctionne le mieux pour tout le monde.

Complexités de la musique

En tant qu’êtres humains complexes issus d’une grande variété de cultures, avec une variété d’expériences de vie et de besoins de santé mentale et physique, notre lien avec la musique est très personnel. Notre relation avec la musique peut être une danse très belle, vulnérable et souvent compliquée qui change d’un moment à l’autre en fonction de notre humeur, de nos préférences, de notre situation sociale et de nos expériences antérieures. Il y a des moments où la musique peut avoir un impact clair et immédiat sur notre bien-être :

faciliter la transition vers le sommeil avec une liste de lecture apaisante

trouver la motivation pour faire de l’exercice en écoutant de la musique de danse entraînante

aider à l’expression de ses émotions en chantant

se connecter aux autres en assistant à un spectacle musical en direct.

Il y a d’autres moments où un musicothérapeute certifié peut vous aider à établir ce lien avec la musique et à trouver la meilleure intervention et la «dose» qui pourraient avoir un impact positif sur votre santé et fournir une forme de guérison.

Comment la musique peut-elle être utilisée comme outil thérapeutique ?

Musicothérapie est une profession de la santé établie qui utilise des interventions musicales fondées sur des données probantes pour atteindre des objectifs de soins de santé thérapeutiques. La musicothérapie se déroule entre un patient (et éventuellement ses soignants et/ou sa famille) et un musicothérapeute certifié qui a suivi un programme accrédité de musicothérapie de premier ou de deuxième cycle.

Les musicothérapeutes utilisent à la fois des interventions actives (chant, exploration d’instruments, écriture de chansons, mouvement, création de musique numérique, etc.) et réceptives (écoute musicale, imagerie guidée avec musique, création de listes de lecture ou conversation musicale et réminiscence), et créent des objectifs pour améliorer la santé et bien-être.

Certains de ces objectifs pourraient inclure diminution de l’anxiété, modifier votre humeur, diminuer la perception de la douleur pendant le cancer ou d’autres traitements médicaux, augmenter l’expression, trouver la motivation et bien d’autres. L’approche de l’utilisation de la musique pour atteindre ces types d’objectifs – et pour améliorer votre qualité de vie en général – peut changer d’un moment à l’autre, et un musicothérapeute peut vous aider à trouver ce qui fonctionne le mieux pour une situation particulière.

Mes meilleurs outils de musicothérapie

Écoute

Cette intervention a été la plus étudiée, dans presque tous les scénarios. Il peut se faire seul ou en musicothérapie. La musique peut être en direct ou enregistrée. L’écoute peut être effectuée avec une concentration intentionnelle ou en arrière-plan. Vous pouvez amplifier les émotions pour la libération. Vous pouvez utiliser la musique pour calmer l’esprit. Ou vous pouvez utiliser le “principe iso” et faites correspondre la musique à votre énergie ou à votre humeur actuelle, puis changez lentement la sensation, le tempo et la complexité pour vous aider à changer. L’écoute de la musique peut être associée à des invites de relaxation ou pour vous motiver à faire de l’exercice, à bouger plus ou à accomplir une tâche vous avez remis à plus tard.

Apprendre ou jouer d’un instrument

Faire de la musique active engage vraiment tout votre cerveau. Cela crée le plus grand potentiel de distraction, de réduction de la douleur, de cognition, de développement de la motricité fine et globale et de l’expression. Certains instruments sont conçus pour faciliter l’accès à la liberté d’expression ou d’apprentissage.

UN tambour à langue en acier, par exemple, mis en place dans une gamme pentatonique, a un beau son résonnant, n’a pas de “mauvaises notes” et, de par sa conception, vous permet de simplement jouer ! Si vous voulez engager un peu votre cerveau cognitif, essayez d’apprendre le ukulélé. Les cordes sont faciles à pousser, les accords débutants n’ont besoin que d’un ou deux doigts, et il y a de nombreuses ressources intéressantes sur le ukulélé en ligne. Faire de la musique avec un instrument peut être amusant et facile.

Un musicothérapeute certifié peut vous aider à trouver la voie la plus directe et la plus réussie vers l’expression musicale. Apprendre à vraiment maîtriser un instrument et à lire la musique demande du temps, de la patience et de la pratique.

En chantant

Cela peut être une intervention étonnante si vous avez une bonne connexion à votre voix et/ou avez une bonne relation de musicothérapie où le thérapeute peut vous aider à établir votre connexion à votre instrument. Il y a des avantages physiques à chanter sur la fonction pulmonaire et des avantages émotionnels à chanter des paroles qui disent votre vérité. Enfin, il y a le lien communautaire et le pouvoir d’être entouré d’harmonies fortes et serrées.

La ligne du bas

Bien qu’il n’y ait pas une meilleure intervention, une chanson magique ou un genre parfait pour faciliter toutes les choses difficiles de la vie, la musique peut être un puissant agent de changement.

Besoin d’aide supplémentaire pour trouver les meilleurs outils de musique pour vous ? Voici quelques ressources pour explorer la musicothérapie et trouver des thérapeutes certifiés.

Association américaine de musicothérapie



Conseil des musicothérapeutes certifiés



Association américaine de psychologie : la musique comme médecine