La musique nostalgique affecte le cerveau et la mémoire

Résumé: La musique nostalgique active les zones cérébrales liées à la mémoire, à la récompense et à l’auto-traitement. Cette découverte pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence.

L’étude montre que la musique peut évoquer des souvenirs vifs, constituant ainsi un outil thérapeutique potentiel pour les maladies neurodégénératives. Comprendre ces mécanismes pourrait conduire à de nouveaux traitements pour les affections liées à la mémoire.

Faits marquants:

Source: USC

Allez mettre l’une de vos chansons préférées de tous les temps, celle que vous avez écoutée toute votre vie. Quelles pensées vous traversent la tête ? Des souvenirs de maison ? La première fois que vous avez vu l’amour de votre vie ?

La musique nostalgique – une musique que nous associons fortement à un moment de notre vie – peut évoquer des émotions profondes à tout âge. L’origine de ce phénomène reste un mystère, mais des études ont montré que la musique peut générer de fortes réponses émotionnelles, à la fois apaisantes et revigorantes.

Une équipe de scientifiques de l’USC se rapproche de la compréhension de ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous entendez une chanson préférée – et les résultats pourraient avoir des effets profonds sur les personnes aux prises avec la démence et la maladie d’Alzheimer.

« Écouter de la musique nostalgique fait non seulement appel aux réseaux de mémoire traditionnels du cerveau, mais implique également les systèmes de récompense, de narration et d’auto-traitement du cerveau », explique Assal Habibi, chercheur à l’USC et directeur du USC Dornsife Center for Music, Brain. et la société.

« Ce sont les mécanismes cérébraux par lesquels nous pensons que vous pouvez écouter 10 secondes de musique nostalgique, et cela peut vous ramener à quelque chose de vivant, comme votre bal de fin d’année au lycée. Nous pourrions alors utiliser cette musique comme moyen de réellement aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences.

Musique, mouvement et apprentissage

Comprendre comment la musique affecte la cognition et le cerveau en tant qu’organe sont les deux intérêts qui sous-tendent le travail de Habibi. Professeur de recherche agrégé en psychologie à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, Habibi utilise divers outils, notamment la neuroimagerie et les tests psychométriques, pour mesurer l’effet de facteurs environnementaux tels que la musique sur notre cerveau.

En tant que fondateur du centre, Habibi a cherché à rassembler des experts de l’USC Dornsife, de la Keck School of Medicine de l’USC, de l’USC Thornton School of Music et de l’USC Viterbi School of Engineering pour étudier la musique et son impact sur nos émotions, nos mouvements. et l’apprentissage. Fondé en 2023, le centre poursuit actuellement trois axes de recherche.

Un projet explore comment apprendre à jouer d’un instrument de musique contribue à favoriser de meilleures compétences cognitives et linguistiques dans le cerveau en développement de l’enfant.

La recherche, réalisée en partenariat avec le programme d’orchestre des jeunes du Los Angeles Philharmonic et Heart of Los Angeles et financée par le LA Philharmonic et GROW at Annenberg Foundation, a également conduit à de nouvelles connaissances sur le lien entre la musique et la régulation émotionnelle.

Mais c’est le projet sur le déclenchement d’émotions qui est au cœur de la raison pour laquelle la musique résonne si fortement en nous.

« Notre espoir est qu’en comprenant comment la musique évoque la nostalgie et la mémoire autobiographique chez les adultes en bonne santé, jeunes et âgés, nous serons en mesure d’appliquer ces résultats aux personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et d’autres démences associées », explique Habibi.

Révéler des souvenirs perdus

Pour étudier comment la musique nostalgique pourrait aider les gens à se remémorer des souvenirs, Habibi et la doctorante Sarah Hennessy ont fait appel à des experts en apprentissage automatique, en IRM et en psychologie pour identifier ce qui se passe dans le cerveau lorsque la musique dévoile un souvenir perdu.

Pour évaluer la capacité d’un participant à se souvenir d’un souvenir, les chercheurs ont attribué une valeur à sa « vivacité », explique Habibi. Elle le décrit comme une formule que les psychologues utilisent pour mesurer à quel point « votre perception et votre sensation d’expérience sont détaillées dans votre description ».

« La vivacité mesure la quantité de détails entrant dans la description d’un souvenir », explique Habibi.

« Si je me contente de dire : « Je suis allé à l’épicerie, puis j’ai fait ceci et cela », cela ne me rappelle pas vraiment votre mémoire, mais simplement son état. Mais si vous avez des détails comme le fait de vous rappeler que la pièce était sombre, c’est un souvenir plus vif.

L’idée a donné naissance à deux études parallèles de Habibi et Hennessy.

Le premier comprenait deux groupes de personnes, 30 plus jeunes et 30 plus âgés, qui ont présenté aux chercheurs une liste de lecture de chansons évoquant des souvenirs et des émotions puissantes. Les chercheurs ont ensuite utilisé un algorithme développé par Hennessy et ses collègues de l’USC Viterbi pour trouver des chansons très similaires à celles de la liste de lecture auto-sélectionnée pour servir de contrôle.

Les participants sont ensuite entrés dans un scanner IRM pour scanner leur cerveau tout en écoutant les chansons nostalgiques, les chansons de contrôle, puis une musique complètement inconnue. Ensuite, les participants ont été invités à décrire des souvenirs liés à la musique nostalgique et les chercheurs leur ont attribué un score de vivacité. Hennessy dit que les résultats de la neuroimagerie étaient « incroyables ».

« Lorsque vous entendez de la musique nostalgique, il y a une activité dans tout votre cerveau, mais plus particulièrement dans le réseau en mode par défaut, qui est normalement actif lorsque nous rêvassons », dit-elle.

«C’est également actif lorsque nous réfléchissons à notre propre récit. Nous avons également une activité dans certaines zones visuelles qui traitent normalement ce que vous voyez devant vous.

« Mais tous ces participants avaient les yeux fermés. Donc, ce qui pourrait se produire, c’est que les participants visualisent ce qui se trouvait devant eux pendant le souvenir évoqué par la chanson.

Améliorer la qualité de vie

Dans la deuxième étude, un groupe distinct de 150 personnes de couleur a écouté différents types de musique pendant 12 semaines. Certaines semaines, ils entendaient de la musique nostalgique. D’autres semaines, ils écoutaient de la musique familière qui n’était pas nostalgique.

Il a ensuite été demandé aux participants de décrire un souvenir autobiographique lié à la chanson ou à la musique. Encore une fois, les chercheurs ont attribué un score de vivacité aux réponses des participants.

Les résultats de l’étude, qui constitueront la base d’un prochain article, aideront à déterminer si la musique nostalgique évoque un souvenir plus vif. Habibi dit que comprendre pourquoi la musique provoque une réponse dans les systèmes de récompense et de narration du cerveau pourrait être utilisé « comme moyen d’intervention thérapeutique pour les personnes atteintes de démence ».

« Ce modèle spécifique d’encodage et de récupération de musique nostalgique semble unique, et la capacité de la musique à récupérer des souvenirs autobiographiques est personnalisée et relative à votre histoire et à votre récit », explique Habibi.

« Si la musique nostalgique peut aider les patients atteints de démence à accéder à des souvenirs qui ne leur sont généralement pas accessibles, elle peut améliorer la qualité de vie, même si c’est temporaire.

« Si un patient est avec ses enfants et qu’il se souvient d’une fête d’anniversaire associée à une chanson et à des détails de celle-ci, cela peut ramener la richesse et le lien émotionnel de ce souvenir », ajoute-t-elle.

Se connecter à un sentiment de soi

Habibi et Hennessy continuent d’étudier la connexion esprit-musique. Habibi, avec des chercheurs de l’USC Thornton et du Centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer, a récemment reçu une subvention du National Endowment for the Arts Research Lab pour étudier les « effets de l’engagement musical sur l’audition, la communication et le bien-être psychosocial chez les personnes atteintes ou à risque ». pour la maladie d’Alzheimer, ainsi que leurs soignants.

Hennessy devrait obtenir son doctorat en mai et a présenté les résultats de l’étude IRM lors de la conférence NeuroMusic qui s’est tenue à l’Université McMaster au Canada en novembre 2023.

L’analyse de l’étude portant sur la démence chez les personnes de couleur se poursuit et sera soumise pour publication à comité de lecture dans les mois à venir.

Actuellement, Habibi, Hennessy et la doctorante Ellen Herschel mènent un essai clinique pour une application d’intervention musicale destinée aux personnes souffrant de démence. Habibi dit que pour de nombreux patients atteints de démence, la lutte contre l’oubli provoque beaucoup d’agitation.

L’application leur jouera de la musique qui n’est pas nécessairement nostalgique, mais qui aidera à soutenir leur régulation émotionnelle lorsqu’ils ont du mal à ne pas se souvenir d’un souvenir.

Hennessy dit que les chercheurs espèrent que comprendre comment la musique évoque la nostalgie et la mémoire autobiographique chez les jeunes et les personnes âgées en bonne santé permettra aux recherches futures d’étudier comment ces résultats pourraient être appliqués aux personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives.

« Enquêter sur le mécanisme par lequel la musique évoque ces émotions et souvenirs puissants dans le cerveau peut nous aider à comprendre comment les souvenirs évoqués par la musique restent relativement épargnés dans la maladie d’Alzheimer et les démences associées », explique Hennessy.

« La musique nostalgique nous permet de nous connecter à notre identité », ajoute-t-elle.

« Comme ce sentiment de soi est souvent diminué par les maladies neurodégénératives, nous espérons que ce type d’intervention musicale sur mesure pourra aider les patients – ne serait-ce que pour la durée de la chanson – à expérimenter un « retour à soi » temporaire en s’engageant. dans ces zones autoréférentielles et autobiographiques du cerveau activées par la musique.

