La musique, le marché et plus encore célèbrent les Journées de la culture de la Colombie-Britannique à Okanagan – Kelowna Capital News

Vernon lance une célébration de la culture à l’échelle de la province avec une journée complète de plaisir.

Les Journées de la culture de la Colombie-Britannique seront lancées par le Conseil des arts du nord de l’Okanagan à Polson Park le vendredi 23 septembre, toute la journée et toute la soirée.

Pauline Archachan, de la bande indienne d’Okanagan, commencera la cérémonie d’ouverture à 10 h, offrant un mot de bienvenue sur le territoire, suivi de paroles de dignitaires. Caroline Ivey, membre du conseil d’administration de la Fête nationale de la culture, remettra ensuite un prix du bénévolat en arts et culture.

“Des spectacles de musique et de danse en direct orneront le kiosque à musique du matin au soir, en commençant par des spectacles pour enfants tôt le matin, en passant par un après-midi pour tous les âges et en terminant par un concert en soirée animé par Local Losers”, a déclaré Sheri Kunzli, marketing et coordonnatrice d’événements avec le conseil des arts local.

Les interprètes incluent Seth Spotted Eagle, Kiki the Eco Elf, Silly of the Valley, Duane Marchand, Elodie Orsei, Mozi Bones, Hot Sax, Stonefruits et Cloaker.

Le Polson Artisan Night Market sera sur place toute la journée, ainsi que des food trucks locaux.

“Vous trouverez également environ 30 tentes d’activités et d’informations avec un éventail de choses à voir et à faire”, a déclaré Kunzli. « Venez célébrer la communauté créative de Vernon et aidez-nous à lancer 24 jours de BC Culture.

La 13e Journée de la culture annuelle de la Colombie-Britannique se déroule jusqu’au 26 octobre avec des événements organisés par des artistes et des organismes culturels de toute la province et du pays, de la communauté de l’Okanagan et des régions voisines.

Voici quelques événements locaux qui ont lieu :

• Dans le cadre du projet d’art communautaire Umbrellas, le 24 ou le 25 septembre au Centre des arts communautaires de Vernon

• Démonstrations de journaux reliés à la main le 28 septembre au centre des arts

• Découvrez les secrets de la mystérieuse maison Caetani avec une visite autoguidée, du 4 au 7 octobre

