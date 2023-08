La musique, la danse et les costumes occupent le devant de la scène aujourd’hui au Caribbean Carnival Grand Parade

Le boulevard Lakeshore sera rempli de personnages colorés, étincelants et à plumes et des sons de casseroles en acier samedi pour le Grand Parade du Carnaval des Caraïbes de Toronto.

L’événement, une célébration de l’émancipation, devrait attirer des milliers de participants et une foule immense de spectateurs.

Masahda Lochan-Aristide ne pouvait pas être plus excitée de participer au défilé avec sa famille pour la première fois.

Elle dit que l’événement est bien plus qu’une fête.

« C’est une célébration de la liberté… de l’émancipation… enracinée dans la liberté des esclaves amenés à Trinidad », a-t-elle déclaré.

Elle dit que l’événement est merveilleux pour tout le monde, quelle que soit leur origine culturelle, pour apprendre à se connaître et s’amuser.

Lochan-Aristide, d’origine trinidadienne, et ses sœurs porteront des tenues turquoise inspirées de la princesse Jasmine remplies de diamants et d’étincelles.

Chaque costume demande des heures de travail, y compris des bijoux cousus à la main. (Soumis par Masahda Lochan-Aristide)

Chaque tenue prend des heures à confectionner.

« Chaque bijou sur chaque costume est placé par les mains des personnes qui le fabriquent. Tout est décoré à la main… cela prend des heures et des heures », a déclaré Lochan-Aristide.

Il était une fois l’un des thèmes du défilé, donc les spectateurs peuvent s’attendre à voir de nombreuses histoires différentes, dit-elle.

Les sons des tambours en acier tout au long

Stacy Rodriguez est un vétéran de longue date du carnaval.

« Je dirais depuis sa naissance », a-t-elle déclaré à CBC Toronto. « Mas, pan et calypso sont ce que j’assimile à l’oxygène, au sang et à l’âme du corps humain. »

Aujourd’hui gestionnaire d’événements pour l’Ontario Steelpan Association, Rodriguez dit qu’elle est honorée de transmettre les traditions à la prochaine génération.

« Nos plus jeunes aciéristes ont cinq ans, notre aciériste le plus âgé est bien dans son centenaire », a-t-elle déclaré.

Regarder | Entrez dans un atelier de costumes de carnaval :

Un regard à l’intérieur d’un camp de mas de Scarborough avant le week-end du carnaval des Caraïbes Mahayah Lochan-Aristide fait partie de Tribal Carnival et a fait visiter à Haydn Watters de CBC Toronto leur camp de mas à Scarborough pendant que les joueurs effectuaient leurs derniers préparatifs.

Elle dit que bien que les racines du Carnaval des Caraïbes de Toronto soient à Trinité-et-Tobago, où elle est née, c’est un festival accueillant pour tous les âges et toutes les cultures à assister et à participer.

« N’importe qui peut apprendre à jouer d’une casserole en acier. N’importe qui peut apprendre à mettre un costume… comment faire le costume. Il n’y a pas de limite ou de porte fermée », a-t-elle déclaré.

Les tambours en acier sont une partie importante du défilé du Carnaval des Caraïbes de Toronto. (Soumis par Stacy Rodriguez)

Le festival rapporte des millions de dollars, des milliers d’emplois

Le festival représente également un formidable élan économique pour la ville et les entreprises.

« Ce festival est particulièrement important pour les entreprises caribéennes et noires, car c’est vraiment une opportunité pour… le Carnaval de les mettre en valeur », a déclaré Mischka Crichton, PDG du Toronto Caribbean Carnival.

Elle dit que le festival 2022 a également créé plus de 3 300 emplois directs. Il a également contribué pour environ 465 millions de dollars au PIB de l’Ontario.

Crichton s’attend à ce que le nombre de spectateurs et de participants soit encore plus élevé ce week-end que le week-end du défilé de l’année dernière, car il est plus facile pour tout le monde de voyager, y compris de nombreux participants américains.

« Nous nous attendons à ce que tous les chiffres augmentent », a-t-elle déclaré.

Attendez-vous à des fermetures de routes

La grande parade débutera à 8 h du parc de l’exposition et se déplacera sur le boulevard Lakeshore avant de retourner au CNE. Il se déroulera jusqu’à 20 heures, d’autres événements du festival se poursuivant dans la soirée.

La police de Toronto gardera de nombreuses routes de la région fermées jusqu’à dimanche matin. Ceux-ci inclus:

Lake Shore Boulevard West de Fort York Boulevard à Colborne Lodge Drive.

Le boulevard Lake Shore ouest en direction ouest entre la rue Bathurst et le boulevard Fort York est ouvert à la circulation locale uniquement.

Strachan Avenue en direction sud depuis Fleet Street.

Les rampes Gardiner suivantes sont également fermées samedi pour le défilé :

Autoroute Gardiner en direction ouest sur la bretelle de l’avenue Jameson.

Rampe de sortie de l’autoroute Gardiner en direction est sur l’avenue Jameson.

Autoroute Gardiner en direction est sur les rampes de l’avenue Jameson., et Lake Shore Boulevard West à British Columbia Road.

Autoroute Gardiner en direction ouest depuis la bretelle d’accès à l’avenue Dunn.

Des chars colorés et des heures de fête signifient certaines fermetures de routes. Le défilé occupera une section du boulevard Lake Shore. (Sabah Rahman/CBC)

Le festival ne se termine pas avec le défilé. Un festival international de l’alimentation et Pan in D’Park avec des tambours en acier auront également lieu à Malvern Park à partir de 14 h le dimanche.

Alors que Crichton envoyait des appels téléphoniques et des messages vendredi pour solidifier chaque détail du grand week-end final, elle a déclaré à CBC Toronto que son grand espoir pour cette année était simple, que « le festival procurera un sentiment de joie écrasant à chaque personne ».