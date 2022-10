La musique générée par l’intelligence artificielle arrive à la radio plus tôt que vous ne le pensez – National

Et ça marche plutôt bien. En janvier 2021, Supertone a dévoilé sa technologie Singing Voice Synthesis.

Le grand truc de la fête était de présenter Kim Kwang-seok, une superstar du folk coréen qui a vendu des millions de disques à la maison, chantant une toute nouvelle chanson. Plutôt cool, étant donné qu’il est mort en 1996.

Grâce à l’intelligence artificielle, la technologie SVS de Supertone a “appris” environ 100 chansons de 20 chanteurs différents afin de développer un style. Ensuite, il a appris 10 chansons de Kim. En rassemblant tout, l’IA a pu créer quelque chose qui était plus qu’un fac-similé raisonnable.

Pourquoi HYBE s’intéresserait-il à une telle technologie ? Parce que c’est la société derrière certains grands groupes de K-pop, dont BTS. L’année dernière, le groupe de garçons a choqué sa base de fans mondiale en annonçant qu’il allait faire une pause dans la musique. Assez juste, compte tenu de la course folle qu’ils ont parcourue ces dernières années.

Cela a cependant créé de sérieux problèmes. Premièrement, en vertu de la loi sud-coréenne, chaque membre du BTS est désormais tenu d’accomplir son service militaire obligatoire (il avait été exempté en vertu des exceptions accordées aux artistes et aux athlètes).

Cela retirera BTS des projecteurs pendant au moins 18 mois. Et puisque les sept membres sont d’âges différents, les moments où ils sont censés commencer leur service dans l’armée seront échelonnés. BTS pourrait être MIA pendant des années. Pas bon pour une entreprise qui a des revenus de 3,6 milliards de dollars par an.

HYBE pourrait-il utiliser Supertone pour créer du nouveau matériel BTS pendant que les garçons sont dans l’armée ? Cela paraît possible.

D’un pur point de vue capitaliste, cela semble brillant. Fini les musiciens capricieux qui s’enivrent, défoncent et finissent par faire des choses stupides #MeToo avec les fans. De nouvelles musiques peuvent être invoquées au bon moment, donc plus besoin d’attendre que l’inspiration frappe. Parlez aussi de musique peu coûteuse à produire. Pas de salaires, de redevances, d’indemnités journalières ou de l’une de ces autres dépenses englouties par de vrais êtres humains.

Cela soulève la question suivante : si le faux est indiscernable du réel, les fans tomberont-ils dans le piège ? Peut-être.

La synthèse musicale par machine est le rêve des scientifiques depuis des décennies. En 1961, Max Matthews, un programmeur chez IBM, jouait avec un mainframe 7905 et a réussi à le faire chanter. Aucun ordinateur n’avait jamais fait cela auparavant.

Stanley Kubrick l’utilisera plus tard comme base pour une scène charnière 2001 : L’odyssée de l’espace en 1968.

Ce qui était de la recherche de pointe et de la science-fiction est maintenant très, très réel. Et même si les machines ne sont pas encore des compositeurs et des interprètes totalement autonomes, nous allons dans cette direction. À l’heure actuelle, cependant, l’accent est mis sur les logiciels de création musicale alimentés par l’IA en tant qu’outil. Appelez cela la composition assistée par logiciel.

En 2020, Grimes (la chanteuse canadienne qui est l’ex d’Elon Musk) a travaillé avec une startup appelée Endel pour créer un nouveau morceau de musique qu’elle a appelé une «berceuse AI». Elle a créé des “stems” (courts clips distincts) de musique et de voix, puis a laissé le logiciel faire le reste. Endel a également été utilisé pour créer de la musique qui aide les gens à dormir et à conduire de la musique pour que les conducteurs de Mercedes-Benz restent concentrés sur la route.

Google travaille sur un système appelé AudioLM qui peut à la fois créer un discours/chant naturel et créer de la musique. Tout ce dont il a besoin, c’est de quelques secondes d’audio d’origine et ça partira de là. Ses pièces pour piano sont lisses, fluides et raisonnablement nuancées. Aucun piano n’est nécessaire non plus.

Harmonai est un projet d’une société appelée Stability AI, qui se décrit comme “une organisation axée sur la communauté qui publie des outils audio génératifs open source pour rendre la production musicale plus accessible et amusante pour tous”. Il dispose également d’un outil appelé Dance Diffusion (actuellement en version bêta) qui peut générer de nouveaux courts extraits originaux de musique en fonction de sa connaissance d’un catalogue de musique. Certains artistes utilisent le logiciel comme moyen de réflexion pour commencer une nouvelle composition.

Ensuite, il y a Amazon, qui travaille sur un logiciel capable d’imiter la voix des personnes décédées. Grand-mère est-elle décédée ? Donnez à Alexa quelques secondes de sa voix et votre appareil pourra vous parler comme grand-mère aussi longtemps que vous pourrez le supporter. Je suis sûr que grand-mère chantera votre chanson préférée de Rage Against the Machine en quelques lignes de code.

Un autre domaine qui voit du potentiel est l’industrie qui compose de la musique accessoire pour le cinéma, la télévision et les publicités. Cette arène a besoin chaque jour de milliers et de milliers de nouveaux morceaux de musique courts, un besoin actuellement comblé par des musiciens humains. La musique de production générée par l’IA sera moins chère, plus rapide et libre de droits.

En décembre 2015, une société britannique appelée Jukedeck a commencé à offrir aux utilisateurs la possibilité de créer gratuitement cinq chansons par mois, puis 7 $ US pour chaque piste par la suite. Il a été suivi par Amper Music, une société américaine, en 2017 et Amadeus Code en 2019.

Il y a aussi l’Allemand Loudly (morceaux de production libres de droits), AVIA (“l’intelligence artificielle qui compose la musique de la bande-son émotionnelle”), Infinite Album (musique générée par l’IA pour les jeux vidéo) et DAACI (“compose, arrange, orchestre et produit” musique originale.) Et si vous êtes un podcasteur à la recherche d’un thème musical, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à Beatoven en Inde. Il existe des dizaines d’autres startups qui font de réels progrès, dont AI Music!, qui est désormais la propriété d’Apple.

En parlant de redevances, il y a un débat intéressant en cours. Si une machine crée un nouvel élément de propriété intellectuelle comme la musique, qui détient le droit d’auteur sur cette œuvre ? La machine? Le programmeur ? Le fabricant du matériel/logiciel ? Cela doit encore être réglé dans certains territoires.

Il y a ceux qui croient que les machines ne pourront jamais égaler l’émotion transmise à la musique. Afin de vraiment traverser le traumatisme d’un DIVORCE, vous devez en traverser un. Là encore, il suffit peut-être de quelques lignes de code supplémentaires.

