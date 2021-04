La musique joue un rôle important dans le développement de la croissance de l’enfant, le développement du cerveau, même avant la naissance. Écouter de la musique quand un enfant est dans l’utérus est non seulement apaisant pour l’humeur de la mère, mais a également une influence positive sur le bébé.

À 24 semaines, au fur et à mesure que les oreilles des bébés se forment et se développent, il a été démontré qu’ils tournaient la tête en réponse aux voix et au bruit des derniers mois de grossesse et pouvaient reconnaître la voix de leur mère, la langue maternelle, les motifs de mots et les rimes, dit Furtados École de musique.

Les premières années de la vie d’un enfant peuvent être qualifiées de «prime time» pour son jeune cerveau en développement. Cette période intense de croissance cérébrale et de renforcement des capacités de réseau ne se produit qu’une seule fois dans la vie. En tant que parents, cette période d’opportunité brève mais unique est extrêmement importante pour encourager et faciliter la formation de circuits cérébraux chez nos nourrissons, ajoute-t-il.

Avantages de la musique simple et lente

Le mot anglais berceuse vient de «lala» ou «lulu» qui sont des sons émis par les mères ou les infirmières pour calmer les enfants. Celles-ci sont chantées dans nos espaces les plus intimes à la fin de nos jours, ces chansons tiennent bien plus que leur fonction. À mesure que les situations changent, les berceuses aident à créer des espaces sûrs pour les enfants.

Aujourd’hui, au milieu des changements induits par la pandémie de COVID-19, les berceuses perdurent comme un moyen particulièrement important de préserver les moments tendres entre les parents et leurs jeunes enfants. C’est comme un endroit sûr où l’enfant ressent la chaleur et l’appartenance de sa mère. Un air, une musique ou une chanson familière devient comme une séance de musicothérapie.

Il existe un nombre croissant de recherches sur la façon dont les berceuses aident à apaiser à la fois le soignant et l’enfant. Laura Cirelli, professeure de psychologie du développement à l’Université de Toronto, étudie la science du chant maternel. Elle a découvert que lorsque les mères chantaient des berceuses, le niveau de stress diminuait non seulement pour le bébé, mais aussi pour les mères. Dans son travail le plus récent, elle a trouvé que les chansons familières apaisaient le plus les bébés.

Quel impact cela a-t-il sur les enfants?

L’acquisition de la langue, ou apprendre à parler, est naturelle pour la plupart des bébés, en d’autres termes, ils apprennent une langue simplement en s’exposant et en jouant. Des études ont montré qu’exposer votre bébé à la musique peut accélérer le processus d’apprentissage de la parole et l’aider à maîtriser des concepts linguistiques complexes.

Marquant cela comme une partie extrêmement importante de la croissance d’un enfant, Angela Mee Lee, en association avec la Furtados School of Music, a récemment lancé son nouveau cours « Moments of Music and Magic » qui aide à développer et à stimuler le cerveau de l’enfant à travers la musique. Il s’agit d’un cours de liaison mère-enfant qui fait ressortir le meilleur de l’enfant. Le cours est disponible sur leur site Web www.fsmbuddy.com.