La musique des crédits d’Ahsoka est la chose la plus intéressante à ce sujet

Depuis qu’Ahsoka Tano est sortie des brumes de Corvus et s’est lancée dans l’action réelle Guerres des étoiles histoire sur Le Mandalorienj’ai eu des sentiments compliqués concernant la direction de l’un des mon préféré rite Guerres des étoiles personnages dans le canon contemporain. Ces sentiments n’ont pas beaucoup changé dans les premiers épisodes d’elle. nouvelle série titulaire jusqu’à présent, mais en les regardant la semaine dernière, j’ai trouvé une chose qui me donnait un petit aperçu de l’Ahsoka dont je me souviens : les sentiments suscités par le générique de fin de la série.

Ce n’est pas une fouille particulière Ahsoka lui-même – je ne suis en aucun cas soulagé lorsqu’un épisode est terminé. Ses deux premiers épisodes sont parfaitement bien mis en placeet quelque peu ironiquement à leur meilleur dans les moments où l’accent est mis sur des personnages comme Rebelles‘ Sabine Wren et Hera Syndulla plutôt qu’Ahsoka elle-même. La série crépite d’une énergie potentielle en explorant les sentiments de Sabine à propos de sa connexion passée avec Ahsoka et le Rebelles l’équipage, ou dans le plaisir de regarder Hera et son droïde Chopper plaisanter et piloter des vaisseaux sympas comme si nous étions à nouveau en train de raconter Rebelles » L’histoire recommence.

Cependant, cette énergie disparaît presque lorsqu’Ahsoka elle-même est à l’écran. Elle se sent comme une observatrice détachée dans ce qui est apparemment sa propre série, étant donné une perspective dans le dialogue et dans le prisme de la mise en scène elle-même qui donne l’impression que Ahsoka est beaucoup moins intéressée par Ahsoka Tano que par n’importe qui d’autre dans son orbite, alors qu’elle dérive de scène en scène avec à peine plus qu’une représentation de Rosario Dawson croisant les bras sur sa poitrine, prête à observer attentivement le récit qui se déroule devant elle. plutôt que d’y participer réellement.

Et c’est en quelque sorte l’ambiance d’Ahsoka depuis qu’elle est arrivée à Guerres des étoiles action en direct. Dans « Les Jedi », elle débuts dans Le Mandalorien, elle se sent comme une vagabonde sans but, à la recherche de pistes ici et là, mais aussi nettement découragée par l’idée de s’impliquer lorsqu’une opportunité – dans ce cas, la formation du jeune Grogu en tant que Jedi – se présente à elle. . De même, quand elle revient Le livre de Boba Fettelle est là pour s’effacer dans l’instant présent, reconnaître qu’elle en fait partie en regardant Luke Skywalker—le fils du maître elle a laissé derrière elle et a finalement essayé de se battre jusqu’à la mort après son horrible transformation en Dark Vador – entraîner Grogu et commencer à reconstruire l’Ordre Jedi qui l’avait autrefois abandonnée, puis revenir à l’arrière-plan, avec l’intention de ne pas s’impliquer.

Ceci en soi n’est pas non plus entièrement une plainte. Comme je l’ai mentionné, il y a beaucoup de potentiel à explorer cette idée d’Ahsoka, l’un des les personnes les plus importantes métatextuellement au moderne Guerres des étoiles, rejetant presque catégoriquement cette importance dans l’histoire elle-même. Elle a essayé d’être le héros que la galaxie voulait qu’elle soit dans ses vies antérieures : un chef Jedi dans la Guerre des Clones jusqu’à ce que le Conseil la laisse sécher, ce qui la conduit à se séparer de l’Ordre. Citoyen de la République, jusqu’à ce qu’il aussi je l’ai allumée à travers les machinations de Palpatine. Agent de la Rébellion, jusqu’à ce que des traumatismes passés la voient coupée à son tour après son duel avec Vador sur Malachor. Qu’est-ce qu’Ahsoka Tano devoir cette galaxie qui lui a fait tant de mal au cours de sa vie, pour en être le héros – pour être celui qui doit maintenant arrêter le Grand Amiral Thrawn en tant qu’Héritier ascendant de l’Empire ?

Le problème est qu’aucune de ses apparitions en direct jusqu’à présent n’a vraiment abordé cette idée – Ahsoka a été décrite comme distante et peu impliquée, mais n’a pas vraiment été explorée quant à la raison pour laquelle elle est comme ça. du moins jusqu’à présent. C’est frustrant, mais c’est aussi quelque chose contre lequel je ne suis pas vraiment disposé à m’opposer Ahsoka comme spectacle pour l’instant. Après tout, il y a six autres épisodes pour traiter son personnage principal avec le même genre d’intérêt dramaturgique qu’il a pour Sabine et Hera. Mais je ne suis pas non plus disposé à l’imposer Ahsoka pour cette chose particulière que j’ai mentionnée plus tôt : le sentiment suscité en moi par AhsokaMusique du générique de fin.

Kevin Kiner a fait partie d’Ahsoka Guerres des étoiles vie depuis le tout début, ayant composé de la musique pour Guerre des clones et Rebelles– y compris le leitmotiv de 14 notes qui l’a suivie depuis ce premier film il y a 15 ans jusqu’à cette séquence de générique de fin – et maintenant Ahsokaet cette compréhension de son long voyage, semble thématiquement en résonance avec les quatre Une orchestration d’une minute qui joue sur les titres de fin de la série. Et même si une partie de ma frustration à l’égard de l’arc live-action d’Ahsoka a été de laisser une grande partie de son personnage aux suppositions du public plutôt que d’être quelque chose qui fait particulièrement partie du texte de son personnage à l’écran, à chaque fois je me suis retrouvé frustré par AhsokaLe désintérêt apparent de Kiner pour son personnage principal, la musique de Kiner, ne cessait de me ramener à ces suppositions et de les rendre un peu plus réelles d’une manière que le reste de la série ne faisait pas vraiment. .

La façon dont il construit ce rythme régulier, le va-et-vient des cordes graves et saccadées évoque le style de Kiner de Guerre des clones, avant d’être soutenu par ce battement de tambour de marche militariste pour amplifier ce sentiment. Il y a une détermination, une certitude dans la musique alors qu’elle construit et construit ces couches, qui elle-même se transpose sur Ahsoka lorsque la pièce crescendo dans le leitmotiv de son personnage : une section de cuivres tonitruante annonçant ce jeu de cordes triomphant et envolé. C’est donc héroïque, tellement grandiloquent, c’est une célébration de ce que ce personnage a signifié dans et hors de Guerres des étoiles» : Ahsoka Tano, Jedi fini, légende vivante, un pont entre trois générations de la saga Skywalker ! N’est-ce pas ce qu’elle est, ce qu’elle est censée être ? Mais ensuite, ça se calme pendant un moment. Tout ce qui a été construit recule. Les tambours s’effacent, les cors s’effacent, la section de cordes s’efface, jusqu’à ce que nous revenions au leitmotiv d’Ahsoka : non plus héroïque mais désormais triste, mélancolique, isolé sur un seul instrument à cordes et à vent principal en tandem. Il y a une tristesse là-dedans, la tristesse que nous sommes censés déduire de son personnage maintenant que cette performance en direct a tant de mal à s’articuler.

Mais cette pièce le fait. Et si dans le temps qu’il lui reste Ahsoka comme un spectacle peut m’obliger à penser à son héros principal avec autant d’émotion que cette musique, ce sera tout Je peux demandez-le.

