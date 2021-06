Bombay: L’album de musique du blockbuster marathi ‘Sairat’ a franchi 1,2 milliard de vues et de flux sur YouTube et d’autres plateformes de streaming. Le réalisateur Nagraj Manjule, sorti en avril 2016, a une musique composée par le duo de compositeurs Ajay-Atul, lauréat d’un prix national.

« C’est bouleversant de voir le public apprécier et aimer l’album de musique encore aujourd’hui. Nous avons maintenant pu franchir la référence que cet album a établie non seulement dans le cinéma marathi, mais dans l’ensemble de l’industrie cinématographique indienne. Nous sommes reconnaissants à notre un public qui a inondé la bande originale de tant d’amour et a contribué à en faire un pionnier de l’industrie », a déclaré Ajay-Atul.

Les chansons du film sont populaires encore aujourd’hui après cinq ans. Le numéro de danse « Zingaat » est devenu un hymne de fête et a en fait été recréé dans le film de Bollywood 2018 « Dhadak », basé sur « Sairat ». D’autres chansons qui sont devenues des succès étaient « Yad lagla », « Aatach baya ka baavarla » et « Sairat zaala ji ».

« La musique de Sairat a franchi plus de 1,2 milliard de vues et de flux sur YouTube et les plateformes de streaming. Ce n’est pas un exploit ordinaire et c’est le » plus grand album marathi de tous les temps « , faisant sa place parmi les grands succès de Bollywood. Le populaire Zingaat’s Hindi version a également obtenu une réponse tonitruante avec plus de 500 millions de vues et de flux YouTube. Ajay et Atul sont parmi les meilleurs compositeurs de musique que nous ayons aujourd’hui dans notre industrie et leurs fans se rassemblent. Nous avons des fans du monde entier qui aiment l’album même aujourd’hui « , a déclaré Anurag Bedi, directeur commercial de Zee Music, le label qui a sorti la musique du film.