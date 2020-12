La musique de Rita Ora ne sera plus diffusée sur Radio Exe, a déclaré le présentateur Ben Clark.

La chanteuse a été obligée de payer une amende de 10 000 £ pour l’événement «inexcusable» après avoir invité certains de ses copains de showbiz à sa 30e fête d’anniversaire.

Après avoir soulevé les sourcils de nombreux fans en colère, Rita a été forcée de présenter des excuses publiques pour son «impulsion du moment».

Mais il semble que le présentateur de l’émission Radio Exe Breakfast, Ben, ne soit pas disposé à laisser tomber, et a plutôt annoncé que les auditeurs ne l’entendraient plus jouer sa musique pendant ses émissions.







(Image: Getty Images pour ABA)



Après avoir joué son morceau I Will Never Let You Down, Ben a commencé à discuter des actions de Rita.

Le présentateur de radio a déclaré: « Je ne peux parler pour aucun autre présentateur de Radio Exe, mais pour l’instant, dans un avenir prévisible, je ne joue aucune de ses chansons.

«Vous ne pouvez pas faire le tour de la tête, n’est-ce pas?

«Ma fille de 11 ans m’a dit l’autre soir: ‘Papa, est-ce qu’un de mes amis peut venir après l’école?’, ‘Non!’, ‘Pourquoi?!’, ‘Nous sommes en lock-out!’ «







(Image: Radioexe / Twitter)



Il a ajouté: « Si une fille de 11 ans peut la contourner, Rita le pourra sûrement… Donc dans un avenir prévisible, je ne jouerai aucune chanson de Rita Ora. »

Ben a conclu: « Si vous êtes un grand fan de Rita Ora, je suis sûr que même vous pouvez voir d’où je viens. »

Le chanteur de Poison a été vu arrivant au restaurant Casa Cruz à Notting Hill à Londres samedi soir.

Après que les images aient émergé de sa fête, des fans furieux ont frappé les médias sociaux, ce qui a incité Rita à présenter des excuses.







(Image: ritaora / Instagram)



Rita a ensuite pris son histoire Instagram en écrivant: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du lock-out et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger. »

« C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité. »







(Image: ritaora / Instagram)



Elle a ajouté: «Je me sens particulièrement gênée de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement consciente des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Mirror Online a contacté les représentants de Rita pour obtenir des commentaires.

