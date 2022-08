La musique de Pushpa 2 surpassera la frénésie de Oo Antava de Samantha, Srivalli d’Allu Arjun, Saami de Rashmika? Voici ce que nous savons

Allu Arjun vedette Pushpa: The Rise a créé une tempête au box-office. Cela a en fait ouvert la voie aux films du sud de l’Inde pour qu’ils réussissent terriblement bien au box-office à l’ère post-pandémique. Le film met également en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil. Outre le drame à indice d’octane élevé, les chansons du film se sont également avérées être des chartbusters. De Srivalli à Oo Antava avec Samantha Ruth Prabhu – les chansons de Pushpa: The Rise ont continué à sonner même bien après la sortie de l’écran. À tel point que même la sensation tanzanienne des médias sociaux, Killi Paul, a dansé sur divers airs de Pushpa. Maintenant, il semble que les créateurs fassent de leur mieux pour créer la meilleure musique pour Pushpa : The Rule étant donné que le premier a été un tel succès.

DSP travaille sur la musique de Pushpa: The Rule

Devi Sri Prasad, qui a créé la musique de Pushpa 1, travaille maintenant sur Pushpa 2. Le génie musical, également connu sous le nom de Rockstar DSP, consacre toutes ses heures à rendre la musique de Pushpa 2 meilleure que la première. Il travaille sans arrêt et ce que nous entendons, c’est que même le jour de son anniversaire, il va travailler sur Pushpa 2. On ne peut que s’attendre à ce que la frénésie pour la musique de Pushpa 2 ne soit que plus grande et meilleure compte tenu de l’engouement.

Pushpa 2 maintenu en attente

Pendant ce temps, des rapports indiquent que le tournage de Pushpa 2 a été suspendu. C’est à cause d’une grève menée par les producteurs Telugu. Le tournage du film devait commencer mais maintenant il n’aura lieu qu’après la levée de la grève. Les fans attendent désespérément d’avoir une sorte de mise à jour sur Pushpa 2. Allu Arjun a récemment partagé son nouveau look sur les réseaux sociaux et tous les fans ont commencé à se demander si c’était pour le film.