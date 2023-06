La musique commence jeudi soir pour la saison ‘Summer Sounds’ de Dixon – Shaw Local

DIXON – La soirée d’ouverture de la saison Summer Sounds 2023 du Dixon Municipal Band commence à 19 h 30 jeudi au Page Park Band Shell.

Le concert s’ouvrira avec Comrades Of The Legion, Riverfest et des sélections de « Annie ». Le concert comprendra également Mount of Might March, Symphonic Overture et Flourish for Wind Band.

Il se terminera par As Summer Was Just Beginning (Song for James Dean), Anthem For Winds And Percussion et Broadway One-Step.

Les boosters de la fanfare de l’école secondaire Dixon et GG’s Ice Cream vendront des rafraîchissements.