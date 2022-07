La musique classique a un avenir flou dans les étés du Lincoln Center

Bien que Summer for the City se déroule en grande partie à l’extérieur, la nouveauté de ces premières années était d’être à l’intérieur: Midsummer Serenades — A Mozart Festival, qui a débuté en 1966 et a été rebaptisé Mostly Mozart six ans plus tard, a été le premier festival à New York à se dérouler dans une salle climatisée.

Le festival de théâtre communautaire/de rue du campus du début des années 1970 s’est transformé, quelques années plus tard, en Lincoln Center Out of Doors, un mélange libre, extérieur et éclectique : ballet hispánico et bluegrass, quatuors à cordes et un opéra doo-wop, et éventuellement un aide de danse sociale comme Midsummer Night’s Swing.