La musique chrétienne affronte avec détermination la pause des Juno Awards : « C’est un coup de pouce » – PembinaValleyOnline.com

Les musiciens chrétiens sont aux prises avec la nouvelle selon laquelle les Juno Awards ont suspendu la catégorie Album chrétien/gospel de l’année.

Ce changement fait partie d’une restructuration plus large qui voit quatre catégories suspendues pour les prix de 2024, bien que les organisateurs des plus grands prix de musique du Canada n’aient pas encore expliqué le raisonnement.

Jordan St. Cyr, un artiste lauréat d’un prix Juno, a exprimé sa déception mais a vu la décision comme un « appel à l’action » pour les musiciens chrétiens afin de « placer la barre plus haut » et de créer une musique qui « reflète un Dieu incroyable ».

« C’est un peu dommage », a déclaré St. Cyr. « Mais je pense que c’est un coup de pouce pour nous. C’est une occasion de nous élever et de créer une excellente musique qui glorifie Dieu. »

Jordan Janzen, chanteur principal de The Color, a également exprimé sa consternation mais a considéré la pause comme une chance de croissance.

« Même si nous perdons une plateforme nationale, cela ne signifie pas que la musique chrétienne perd sa voix », a déclaré Janzen. The Color a remporté deux prix Juno ces dernières années.

Janzen a évoqué les Covenant Awards de la GMA, qui comptent toujours de nombreuses catégories de musique chrétienne. Il a déclaré que les Covenant Awards resteront un rassemblement important pour la communauté musicale chrétienne canadienne.

St. Cyr et Janzen ont tous deux souligné l’importance de la collaboration au sein de la scène musicale chrétienne. « Une bonne chanson a besoin d’une communauté », a expliqué St. Cyr, ajoutant qu’il s’agissait d’une occasion d’approfondir et de perfectionner leur art.

Bien que l’avenir de la catégorie Juno demeure incertain, ces artistes voient ce moment comme un défi à relever et à continuer d’avancer. « On peut être connu pour ses chansons à succès, mais au bout du compte, je veux bien servir les gens, a déclaré St. Cyr. Et c’est une occasion en or de le faire. »