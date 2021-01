Des publications d’actualités musicales ont annoncé la mort tôt samedi matin de l’artiste à Athènes, où elle vivait, à la suite d’un «accident soudain» non précisé.

«À l’heure actuelle, le respect et la vie privée de la famille sont notre priorité. Nous demandons également le respect de sa base de fans et de traiter le caractère privé de cette actualité avec sensibilité ». a déclaré l’équipe de Sophie en appelant le musicien «Un pionnier d’un nouveau son», «L’un des artistes les plus influents de la dernière décennie», Et un «Icône de la libération».

Le label britannique de Sophie, Transgressive, a également sorti son propre déclaration samedi révélant que le musicien avait « A glissé et est tombé accidentellement » après avoir grimpé quelque part « Pour regarder la pleine lune. »

«Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande la confidentialité en cette période dévastatrice. » l’étiquette ajoutée.

Les fans de l’icône du musicien et des transgenres, ainsi que d’autres artistes, ont afflué sur les réseaux sociaux samedi pour rendre hommage.

RIP SOPHIE – Vous étiez le plus gentil – une icône et un visionnaire. le monde et notre communauté ont perdu une belle âme pic.twitter.com/Nxbvx3hsSU – RINA SAWAYAMA (@rinasawayama) 30 janvier 2021

POUR MOI, L’HÉRITAGE DE SOPHIE EST LÀ AVEC DELIA DERBYSHIRE, KRAFTWERK, JUAN ATKINS, APHEX, FLYLO, ENO, ETC. Mon cœur est divisé en deux. REPOSEZ-VOUS FACILEMENT. . . ♡ – Iglꙩꙩghost (@IGLOOGHOST) 30 janvier 2021

tout ce qu’elle touchait était excitant, intrépide et au-delà de l’innovation – on pouvait vraiment sentir son âme dans la musique si belle, brute et sans peur. Je suis tellement reconnaissant d’avoir existé à une époque où je pouvais être inspiré par Sophie en temps réel. Dieu vous protège – TKAY ⚡️ (@TKAYMAIDZA) 30 janvier 2021

«Sophie est incroyable. Sa musique est la bande originale de certains de mes moments les plus chers et son impact sur le monde est évident ». a écrit la célèbre drag queen Aquaria. «L’immense talent, l’influence et l’existence de Sophie ne seront jamais oubliés. Merci pour tout. »

🤍 Sophie est incroyable. Sa musique est la bande originale de certains de mes moments les plus chers et son impact sur le monde est évident. L’immense talent, l’influence et l’existence de Sophie ne seront jamais oubliés. Merci pour tout 🤍 pic.twitter.com/DAg4Rm0U4R – Aquaria 🤌🏼 (@aquariaofficial) 30 janvier 2021

Très triste nouvelle concernant le décès de SOPHIE. J’ai eu l’opportunité de travailler avec elle et la famille de musique PC il y a quelques années, émerveillée par l’imagination et l’approche sans règle de la création de musique si souvent pleine de contraintes. Elle et sa créativité nous manqueront énormément – Nicola Maria Roberts (@NicolaRoberts) 30 janvier 2021

J’ai le coeur brisé.

Merci Sophie Rest In Power!

On se souviendra toujours de vous comme d’un véritable changeur de jeu, d’une présence puissante et d’un producteur incroyablement original! Votre musique et votre production m’ont apporté tellement de joie! pic.twitter.com/VZ1v9UNSb5 – Pêches (@peaches) 30 janvier 2021

