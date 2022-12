La musicienne d’Ottawa Joyce Piercy fête ses 100 ans – Shaw Local

La clé pour vivre jusqu’à 100 ans pour Joyce Piercy est simple : « Du café, du café et encore du café.

Piercy, d’Ottawa, a eu 100 ans le vendredi 23 décembre, mais elle n’a pas ralenti depuis qu’elle a abandonné l’école secondaire pour éviter d’avoir à disséquer une grenouille. Elle joue du piano, chante et crochete tous les jours.

“Mon père m’a dit que si j’abandonnais, je ferais mieux de trouver un emploi”, a déclaré Piercy. “Alors c’est ce que j’ai fait.”

À partir de là, Piercy a travaillé à nettoyer les maisons et à récurer les sols entre le travail à Westclox au Pérou, qu’elle n’a pas apprécié, et Owens-Illinois à Streator, qu’elle a beaucoup apprécié.

Joyce Piercy se prépare à célébrer les fêtes alors qu’elle atteint l’âge de 100 ans le 23 décembre. (Photo ajoutée)

Mais ce qu’elle aimait le plus, c’était jouer de la musique. Bien qu’elle ne se produise plus dans les restaurants et les clubs comme elle le faisait auparavant, elle joue tous les jours.

“J’ai un message vocal d’elle à chaque anniversaire”, a déclaré Nicole Killelea, la petite-fille de Piercy. «Elle appelle et chante pour chacun de nous et je l’ai laissé aller sur la messagerie vocale pour que je l’ai toujours. Ensuite, je la rappelle tout de suite.

Elle est peut-être la plus connue pour ses performances au piano et à l’accordéon dans des clubs et des restaurants comme Marta’s à Naplate, le Elks Club, Monte’s, Woody’s, The Pines à Streator et plusieurs autres. Elle gardait une trace de tout cela dans son cahier «handy dandy», que Killelea a pu produire.

Là, Joyce a gardé une trace des dates et heures du concert, ainsi que combien elle a été payée pour eux. Le salaire variait, mais elle jouait presque tous les samedis au cours des années 1970 et 1980, que ce soit à Streator, Ottawa, au nord jusqu’à Kingston ou encore plus au nord à Couderay, Wisconsin, où sa famille avait une caravane et voyageait en vacances.

Piercy a commencé comme musicienne en chantant en duo avec sa sœur, mais ce n’est qu’à 57 ans qu’elle a découvert à quel point elle aimait se produire devant un public. Sa chanson préférée à interpréter est la “Lullaby of Broadway”.

“Il y avait cet homme qui voulait que je joue pour son anniversaire et qui n’accepterait pas de réponse, peu importe le nombre de fois où j’ai dit que je ne voulais pas le faire”, a déclaré Piercy. “Puis je suis monté là-haut et j’ai réalisé qu’il avait raison. Je suis tombé amoureux de jouer devant un public.

Piercy a déclaré qu’elle n’avait pas beaucoup de moments mémorables sur scène. Elle a dit qu’elle avait des amis qui jouaient des nuits spécifiques et des fans spécifiques, mais qu’elle entrait dans une zone lorsqu’elle était sur scène. Elle a dit qu’à cette époque, la musique était censée être en arrière-plan, en complément du repas ou de tout ce qui se passait dans la salle où elle jouait.

Elle a beaucoup accompli dans sa vie : elle a vécu dans une ferme avec son mari, Myles, pendant les 13 ans de leur mariage, élevant des chevaux, des vaches, des poulets et des dindes, et possédait un magasin de vêtements de danse appelé In Motion de 1984 à 1988. Piercy était membre de la section locale 391 de la Fédération américaine des musiciens d’Ottawa, un syndicat qui comptait autrefois 175 membres. Elle a été membre du conseil d’administration, devenant vice-présidente à un moment donné.

Jody Pleskovich, une autre petite-fille, a déclaré qu’il y avait toujours eu de la musique autour de Piercy depuis qu’elle s’en souvenait.

Une coupure de journal annonçant l’une des performances de Joyce Piercy à la First National Bank d’Ottawa.

“En grandissant, il y avait toujours quelqu’un qui jouait du piano ou qui chantait”, a déclaré Pleskovich. “C’est toujours comme ça maintenant.”

Piercy a déclaré qu’elle-même avait grandi dans un foyer musical. Son père jouait de l’harmonica et du squeezebox, un instrument de musique similaire à l’accordéon. Il jouait des deux instruments en même temps.

Piercy passe maintenant ses journées à rendre visite à ses voisins du côté sud d’Ottawa et à faire du crochet, faisant tout ce qu’elle peut pour s’occuper.

“J’ai fait plus de napperons que je ne peux en compter et je vais crocheter des décorations de Noël à cette période de l’année”, a déclaré Piercy. “La plus grande chose que j’ai jamais faite est une nappe, mais elle n’est pas aussi épaisse que certains de mes autres travaux.”

Killelea a déclaré que Piercy crochetait également des couvertures pour bébés pour ses enfants et petits-enfants.

En dehors de cela, Piercy adore regarder Facebook pour suivre toute sa famille et ses amis qui ont déménagé loin.

Une coupure de journal annonçant l’une des performances de Joyce Piercy.