La musculation ne renforce pas seulement les muscles, elle stimule également le cerveau : étude

Le pompage du fer présente des avantages surprenants pour la santé.

Une étude, récemment publié dans le British Journal of Sports Medicinea découvert que l’entraînement en résistance, comme la musculation, renforce les muscles de tout le corps. ainsi que le cerveau.

Ces types d’exercices réduisent le risque de développer un large éventail de troubles médicaux, notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète, en améliorant la capacité du cerveau à accéder et à traiter le glucose.

Une glycémie instable pendant de longues périodes peut provoquer une inflammation et une résistance à l’insuline, qui empêchent les cellules cérébrales d’accéder à l’énergie dont elles ont besoin et peuvent causer des dommages à long terme.

Cependant, l’étude a révélé qu’une séance d’entraînement en résistance diminue les niveaux de glycémie et d’insuline jusqu’à 24 heures.

Pour aider les débutants à surmonter le premier obstacle, un coach fitness et entraîneur personnel basé à New York Claudette Sariya a déjà partagé les six mouvements de base que vous devez maîtriser pour commencer la musculation – dont aucun ne nécessite de ramasser des haltères.

« Quand il s’agit de s’entraîner, il y a six mouvements de base », a déclaré Sariya au Post.

Elle conseille à chacun de commencer à maîtriser les squats, les charnières, les poussées, les tractions, les fentes et les transports en utilisant uniquement son poids corporel avant d’atteindre les poids.

« Une fois que vous vous sentez à l’aise avec ces mouvements, vous pouvez les combiner en mouvements plus complexes », a déclaré l’entraîneur.

Selon les recherches, l’exercice pourrait non seulement améliorer les fonctions cérébrales, mais également augmenter le volume du cerveau.

Claudette Sariya, préparatrice physique et entraîneuse personnelle basée à New York, conseille à chacun de commencer à maîtriser les squats, les charnières, les poussées, les tractions, les fentes et les portages en utilisant uniquement son poids corporel avant d’atteindre les poids. Getty Images

Une étude, publié dans le Journal de la maladie d’Alzheimeront analysé des scintigraphies cérébrales de plus de 10 000 personnes et ont découvert qu’un exercice régulier – même quelques milliers de pas – pouvait être associé à un volume cérébral plus important.

Le volume du cerveau est corrélé à la santé du cerveau : un volume inférieur indique un déclin cognitif et, par la suite, pourrait conduire à la démence. Une augmentation ou un maintien de la masse cérébrale pourrait donc avoir des « effets neuroprotecteurs potentiels », selon l’équipe de chercheurs.

« Nous avons constaté que même des niveaux modérés d’activité physique, comme faire moins de 4 000 pas par jour, peuvent avoir un effet positif sur la santé du cerveau », co-auteur de l’étude, le Dr David Merrill, directeur du Brain Health Center du Pacific Neuroscience Institute. , a déclaré dans un communiqué.

Qu’il s’agisse de marcher, de courir ou de faire du sport, les personnes qui pratiquaient une activité modérée à vigoureuse (exercice qui augmente leur pouls et leur respiration pendant au moins 10 minutes) avaient plus de masse cérébrale en plusieurs régions, comme l’hippocampe, qui est responsable de la mémoire ; la matière grise, qui aide à traiter les informations ; et les lobes occipitaux, frontaux et pariétaux.

Les dernières découvertes soutiennent le vaste corpus de recherches promouvant les nombreux bienfaits de l’exercice physique et mental.











