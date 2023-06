La murale de Mendota sera dévoilée samedi – Shaw Local

La murale Mendota Union Depot sera dévoilée à 10 h le samedi 17 juin, lors de la Journée des passages à niveau et du patrimoine de la ville.

L’événement aura lieu de 10 h à 15 h au Mendota Museum and Historical Society, 901 Washington St.

Le déjeuner sera servi de 11h00 à 13h00, avec des friandises de BPW disponibles dans le Vintage Dining Car. Des sketchs sont prévus midi et 14h à la murale. Un tirage 50/50 est prévu à 15h

Il y aura des promenades en voiture rapide, des promenades gratuites en train de rue, une démonstration de vol de train de cow-boy Old West Registers, des visites de wagons d’époque et des visites du musée. Spécial cette année sera le 100e anniversaire de la locomotive à vapeur CB&Q 4978 qui sera fraîchement peinte. D’autres démonstrations spéciales cette année comprendront l’égrenage de maïs vintage et la fabrication de cordes.

De plus, le marché fermier sera mis en place de 8h à 12h.

La peinture murale est une peinture à demi-échelle de l’emblématique Mendota Union Depot de 250 pieds sur 100 pieds qui a été construit en 1888 et démoli en 1942. Il sera construit de feuilles d’aluminium peintes à la main, montées sur une grille de support en acier.

L’artiste Ray Paseka et son équipe de Westclox Studios, Inc. ont utilisé des informations d’archives du Union Depot Railroad Museum pour capturer les détails de la structure.