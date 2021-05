La municipalité du Kerala attire le flak pour une campagne de fumigation ayurvédique à Alappuzha pour tuer Covid-19

Alors même que le Kerala combat le COVID-19, la municipalité d’Alappuzha fait face à des critiques pour avoir lancé une campagne de fumigation dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La campagne consiste à pulvériser l’air dans les établissements de soins de santé et non médicaux avec des désinfectants pour éviter la propagation du virus. Les autorités ont récemment distribué gratuitement «Aparajitha Dhooma Chooranam», une poudre à base d’ingrédients ayurvédiques, et les ont encouragés à fumiger leurs maisons avec.

Les responsables municipaux d’Alappuzha ont affirmé que brûler la poudre d’herbes et fumiger les maisons et les zones environnantes avec elle aiderait les résidents à empêcher les bactéries et les virus de se propager dans l’air. Dans l’un des avis faisant la promotion du plan de fumigation, les responsables ont exhorté les résidents à participer à l’activité de désinfection dans le cadre des mesures préventives contre le COVID-19, a rapporté The News Minute.

La campagne de fumigation a été critiquée de plusieurs côtés pour être non scientifique et inefficace. Plusieurs rapports indiquent que l’application de routine de désinfectants sur les surfaces environnementales par pulvérisation ou nébulisation n’est pas recommandée pour Covid-19. En outre, des études montrent que la pulvérisation en tant que stratégie de désinfection primaire est inefficace pour éliminer les contaminants en dehors des zones de pulvérisation directe.

La campagne a néanmoins été rejointe par P Chithranjan, membre du Parti communiste indien (CPI). La municipalité a également fait une annonce au sujet de la campagne et a demandé aux habitants de brûler la poudre pour prévenir le virus via des haut-parleurs.

La campagne de fumigation a été menée dans 50 000 maisons réparties dans 52 quartiers de la municipalité. La présidente Soumya Raj a déclaré à TNM que la campagne était un «programme de sensibilisation» visant à tuer les germes et à protéger les résidents des maladies transmises par la mousson. «Nous avons pris une ordonnance du médecin du district d’Ayurveda», a déclaré Raj.

Cependant, tous n’ont pas été satisfaits de la conduite. Kerala Sasthra Sahitya Parishad (KSSP), un mouvement scientifique populaire du Kerala, a qualifié cette décision de « non scientifique » et a allégué qu’il s’agissait d’un acte irresponsable de la part des responsables. Cependant, les praticiens ayurvédiques ont répondu aux critiques et cité deux articles universitaires qui auraient prouvé l’efficacité de brûler «Aparajitha Dhooma Chooranam» pour tuer les germes microbiens, a rapporté The Hindu. L’une des études a été publiée dans Ancient Science of Life en 2007. l’autre a été réalisée par une équipe de 13 membres dirigée par un microbiologiste Thrissur de la pharmacie Sitaram Ayurveda.

Les militants du KSSP ont cependant rejeté les deux rapports comme non concluants et motivés par les intérêts particuliers des entreprises ayurvédiques comme Arya Vaidya Pharmacy et Sitaram Ayurveda Pharmacy.

