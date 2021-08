Même si la Cour suprême indienne s’abstient de qualifier d’illégal les démonstrations d’affection en public et que le Code pénal indien n’en fait un crime que si l’acte est « obscène » et gêne les autres en public, une société de logement à Mumbai a clairement défini et pris un pas vers elle aussi. Au milieu des panneaux « pas de détritus », « non-fumeur » et « pas de conduite imprudente », une société de logement de la région de Borivali à Mumbai a désormais peint un panneau « No Kissing Zone » juste sur le tronçon de route devant la porte de la société.

Les résidents de la société Satyam Shivam Sundaram de Borivli disent qu’ils ne sont pas contre les couples, juste la « vulgarité » si cela se produit juste devant leur maison, a rapporté Mid-day. Après qu’un couple, Karan et Ruchi Parekh vivant dans la société de logement, ont d’abord remarqué qu’un de ces duos se rapprochait de leur maison sur la route, ils en ont tourné une vidéo et l’ont envoyée au corporator local qui leur a dit de l’envoyer à la police. Mais le duo n’aurait pas obtenu beaucoup de réponse de la part des flics et, par conséquent, après discussion avec d’autres membres de la société de logement, ils ont décidé de faire souffrir le signe.

Les résidents ont déclaré que les couples avaient commencé à venir sur place pendant le verrouillage alors que plusieurs voitures ou vélos et restaient jusqu’à tard dans la soirée, ce qui les agaçait. Ils disent qu’après la montée du panneau, le nombre de couples a diminué et la plupart d’entre eux viennent prendre des selfies sur place.

L’avocat Vinay Ansurkar, qui est le président de la société, a déclaré : « Nous ne sommes pas contre les couples, nous sommes contre la vulgarité que les couples se livrent à l’extérieur de nos maisons. Il y a des enfants et des personnes âgées dans notre société. Il y a deux mois, nous avons peint ‘No Kissing Zone’ sur la route. Les couples ne sont pas autorisés à s’embrasser sur place. Nous avons souvent personnellement demandé aux couples de ne pas se livrer à la vulgarité », a-t-il déclaré.

La plupart de ces accusations relèvent de l’article 294 de l’IPC, qui énonce la sanction pour les actes ou propos « obscènes » en public.

Dans un cas similaire, bien qu’au Pakistan, un couple a été surpris en train de se livrer à une démonstration publique d’affection en plein vol à bord d’un vol Airblue, provoquant un tollé sur la compagnie aérienne privée pakistanaise ainsi que sur les réseaux sociaux lorsque la nouvelle de l’incident s’est propagée. La situation s’est aggravée lorsqu’un passager a fini par déposer une plainte auprès de l’Autorité de l’aviation civile.

Lors d’un autre incident, la Haute Cour d’Allahabad, tout en ordonnant la réintégration d’un gardien de la maison, avait observé plus tôt cette année que toute manifestation d’affection parmi les membres de la communauté LGBT envers leurs partenaires en public, tant qu’elle ne constitue pas de l’indécence ou n’a pas le potentiel de troubler l’ordre public, ne peut pas être bloqué par la perception de la majorité. Le gardien a été licencié pour « indécence » sur la base d’une vidéo dans laquelle il aurait été vu « afficher de l’affection » envers son partenaire de même sexe.

