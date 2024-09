La MTA propose un plan d’investissement de 65,4 milliards de dollars pour sauver les transports en commun à New York

Elle a déclaré qu’elle espérait dépenser 10,9 milliards de dollars pour de nouveaux trains, la plus grosse dépense du plan. Cela permettrait d’acheter 1 500 voitures de métro modernes pour remplacer certaines des plus vieilles voitures de la flotte, qui datent des années 1980. Les responsables ont déclaré que les vieilles voitures parcourent environ 40 000 miles avant de tomber en panne, par rapport aux trains A les plus récents de la MTA, les R211, qui peuvent parcourir 200 000 miles avant de rencontrer un problème.

Torres-Springer a noté qu’environ un quart des 8 000 wagons de l’agence ont « dépassé leur durée de vie utile » et que les pannes de train sont « l’une des causes de ces retards en cascade qui entraînent un problème important ».

La MTA a déclaré avoir identifié des sources de financement pour son prochain plan d’investissement, comme des subventions et des obligations fédérales. Mais le directeur financier de l’agence, Kevin Willens, a déclaré mardi que le plan comportait un déficit de financement d’au moins 33 milliards de dollars. Cela signifie que Hochul et les législateurs de l’État devront trouver plus de 48 milliards de dollars pour la MTA lorsqu’ils reviendront à Albany l’année prochaine, sinon l’agence devra réduire ses travaux.

La publication du plan et l’avertissement sévère de la MTA surviennent alors que l’ordre de Hochul de mettre fin à la tarification de la congestion en juin laisse un trou de financement de 16,5 milliards de dollars dans le plan d’investissement actuel de l’agence, qui s’étend de 2020 à 2024. L’argent des péages proposés à Manhattan était requis par la loi pour financer les améliorations des transports en commun, et la gouverneure n’a pas annoncé comment elle prévoit de remplacer l’argent.

La MTA a publié mercredi un plan ambitieux de 65,4 milliards de dollars pour empêcher le système de transport en commun de New York de tomber en désuétude – mais les responsables de l’agence ont déclaré qu’ils avaient toujours besoin du gouverneur Kathy Hochul et d’autres législateurs pour trouver de nouveaux fonds pour couvrir plus de la moitié de son coût.

La MTA prévoit également de commander 500 nouveaux wagons de train de banlieue pour remplacer ceux remis en service au terminal Grand Central Madison récemment ouvert, qui ont 40 ans et dont les sièges sont maintenus ensemble par du ruban adhésif.

Alors que l’agence a arrêté plus tôt cet été les travaux d’ajout d’ascenseurs à 23 stations de métro en raison de la pause de la tarification de la congestion de Hochul, l’agence prévoit d’améliorer l’accessibilité d’au moins 60 autres stations de métro grâce au nouveau plan.

Si tous ces projets sont menés à bien, la moitié des stations de métro de la ville seront accessibles. Cela permettrait à l’agence de rester sur la bonne voie pour respecter son obligation légale de rendre 95 % du réseau accessible d’ici 2055.

Le plan prévoit également la modernisation de parties moins visibles du métro, comme son système électrique vieillissant. Il vise également à réparer les toits en ruine des dépôts de trains de la MTA, où sont entretenues les voitures de métro.

L’un des projets inclus dans le plan, qui serait très visible pour le public, est un projet visant à investir 1,1 milliard de dollars dans de nouveaux portillons d’accès, qui seraient déployés dans 150 des 472 stations de métro de la ville. Les documents de planification de la MTA indiquent que les nouveaux portillons « réduiraient la fraude et amélioreraient l’accessibilité ». Les rendus de la MTA montrent de nouveaux portillons avec de hautes portes en verre et aucun dispositif pour faire glisser une MetroCard – seulement un lecteur OMNY.

Les documents indiquent que l’agence perd 300 millions de dollars par an à cause de la fraude au paiement des tickets de métro, et que la moitié des personnes qui entrent sans payer utilisent le portillon de sortie. On ne sait pas exactement comment les nouveaux portillons permettront de résoudre ce problème.

Le projet de nouvelles barrières tarifaires intervient quelques jours après que des policiers ont ouvert le feu sur un présumé voleur de titres de transport à Brooklyn, blessant des passants et un autre policier.

L’un des projets favoris de Hochul, la ligne Interborough Express qui relierait Brooklyn et Queens via un train léger circulant sur des voies en grande partie existantes, recevrait 2,75 milliards de dollars grâce à ce plan. Les responsables ont déclaré que cela couvrirait environ la moitié du coût du projet et lui permettrait de concevoir entièrement l’Interborough Express et de réaliser les études environnementales nécessaires pour commencer la construction.

La MTA prévoit également de moderniser les systèmes de signalisation du métro, qui ont presque cent ans à certains endroits, sur des tronçons des lignes N, Q, R, W et J, ainsi que sur les lignes surélevées de Rockaway. Les travaux de signalisation permettraient également de remédier à deux goulots d’étranglement du métro de Brooklyn à Crown Heights et au pied du pont de Manhattan, ont indiqué les responsables.

Cependant, la MTA ne peut pas avancer sur environ la moitié des projets prévus dans le plan tant que les législateurs n’auront pas approuvé les 33 milliards de dollars demandés par les dirigeants de l’agence.

« Nous allons examiner la proposition de la MTA pour le prochain plan d’investissement quinquennal et lutter pour obtenir le plus de financement possible », a déclaré Hochul dans un communiqué. « Cela implique de faire pression sur Washington pour qu’il fournisse des fonds supplémentaires pour les infrastructures et de travailler avec nos partenaires de la législature et de la mairie pour déterminer les priorités et les capacités lors des prochaines négociations budgétaires. »