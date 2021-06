La moyenne sur sept jours des nouveaux cas baisse alors que les experts mettent en garde contre une augmentation du COVID

Les cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès en Nouvelle-Angleterre ont régulièrement diminué, car plus de 60% des résidents des six États ont reçu au moins une dose du vaccin.

Mais les États du sud profond de l’Alabama, de la Louisiane et du Mississippi, en comparaison, sont les moins vaccinés avec environ 35%, et les nouveaux cas par rapport à la population y sont généralement plus élevés que dans la majeure partie de la Nouvelle-Angleterre. À l’échelle nationale, environ 50 % des Américains ont reçu au moins une injection.

Dans une série de tweets le week-end dernier, le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown à Providence, Rhode Island, a comparé les taux de vaccination relativement faibles à Springfield, Massachusetts, l’une des villes les plus grandes, les plus pauvres et les plus raciales de la région. , avec la vaccination presque complète de Newton, une banlieue aisée et majoritairement blanche de Boston.

« Donc, si vous êtes dans un état de vaccination élevé, votre travail n’est pas terminé », a écrit Jha. « Parce qu’à travers l’Amérique, il y a trop de personnes et de communautés pour lesquelles les vaccins restent encore hors de portée. »

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus est tombée à 13 277, la première fois qu’elle est tombée en dessous de 15 000 depuis les premières semaines de la pandémie en mars 2020, ont déclaré mardi de hauts responsables américains de la santé.

Pourtant, les experts disent qu’une vague estivale pourrait émerger dans les États en levant les restrictions malgré le retard des taux de vaccination.

« Des menaces subsistent », a averti Andy Slavitt, qui a quitté mercredi son poste de conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19. « Nous devons pousser plus fort pour que plus d’Américains puissent retrouver une vie normale et la tranquillité d’esprit qui accompagne la vaccination. »

Aussi dans l’actualité :

►Les infections quotidiennes à coronavirus en Inde sont tombées en dessous de 100 000 pour la première fois en plus de deux mois, alors que la vague monstrueuse qui a frappé le pays le mois dernier a reculé.

►La variante delta hautement transmissible représente désormais 6% des infections aux États-Unis, a annoncé mardi l’administration Biden.

►Le nombre de cas de coronavirus a chuté dans le Michigan à un niveau observé pour la dernière fois en juillet 2020 alors que le pourcentage de Michiganders de 16 ans et plus qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 approche les 60%. Les hospitalisations dues au virus ont également plongé – chutant de 83% depuis le pic de la dernière vague dans le Michigan.

►Plus de la moitié de tous les résidents californiens vivent dans des comtés de niveau jaune avant la réouverture de la Californie la semaine prochaine, a annoncé mardi le département de la Santé de l’État.

►Plusieurs dizaines de membres du personnel de l’hôpital méthodiste de Houston, qui est devenu le premier grand système de santé aux États-Unis à imposer les vaccinations contre le COVID-19, ont été suspendus sans salaire cette semaine pour ne pas s’être conformés à l’exigence de vaccination complète de l’hôpital. Les membres du personnel représentent moins d’un pour cent des quelque 26 000 employés de l’hôpital.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,39 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 598 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 173,8 millions de cas et plus de 3,74 millions de décès. Près de 140,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,3% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La saison des vacances d’été est en cours sans élément clé cette année : des vols bondés entre les États-Unis et Londres en raison des restrictions de voyage liées au COVID.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

L’Ohio signale 20 000 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie – mais aussi le plus faible nombre d’hospitalisations à ce jour

Ohio traversé deux jalons COVID-19 mardi, signalant plus de 20 000 décès depuis le début de la pandémie et signalant le plus petit nombre de personnes actuellement hospitalisées dans tout l’État.

Depuis le début de la pandémie, 20 021 personnes sont décédées des suites de COVID-19, a rapporté mardi le ministère de la Santé de l’Ohio.

Décembre reste le mois le plus meurtrier pour le coronavirus dans l’Ohio, avec 5 520 décès, selon les données de l’État. Mais les décès ont fortement chuté en janvier et février, après que des Ohioiens plus âgés et des personnes vivant dans des maisons de soins infirmiers aient pu se faire vacciner contre le COVID-19.

Pendant ce temps, seuls 503 patients positifs au COVID-19 étaient traités dans les hôpitaux de l’Ohio mardi, le nombre le plus bas observé depuis que l’Ohio Hospital Association a commencé à collecter des données en mars 2020. Cela représente une baisse par rapport à un maximum de 5 308 le 15 décembre 2020 et 1 058 un seul il y a un mois.

Et mardi, près de 5,4 millions d’Ohioiens (46,18% de la population de l’État) avaient reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 et près de 4,8 millions de personnes, soit 41% de la population, avaient terminé un schéma vaccinal.

– Jackie Borchardt, enquêteur de Cincinnati

Le CDC autorise les Américains vaccinés à visiter le Canada, le Mexique et 60 autres pays

Les autorités fédérales donnent leur bénédiction pour que les Américains visitent nos pays voisins au nord et au sud, tant que les voyageurs sont vaccinés.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies révision des avis de santé aux voyageurs pour des dizaines de pays à un niveau à faible risque, ajustant ainsi les conseils de voyage pour les Américains vaccinés. Parmi les 62 destinations qui sont passées du niveau 4 « COVID-19 très élevé » au niveau 3 « COVID-19 élevé », figurent le Canada, le Mexique, le Japon, l’Italie, la France et l’Allemagne.

Le CDC recommande d’éviter les pays de niveau 4 et dit que les visiteurs des pays de niveau 3 doivent être entièrement vaccinés contre le coronavirus. Il décourage les voyages non essentiels vers ce dernier groupe par ceux qui ne sont pas vaccinés.

– Bailey Schulz

De fausses cartes de vaccination COVID-19 circulent sur Internet, des ventes et des achats illégaux sur des sites comme Amazon

De fausses cartes de vaccination COVID-19 sont vendues en ligne sur diverses plateformes, d’Amazon à Telegram. Amazon a depuis supprimé le fournisseur, mais photos partagées sur Twitter montrez ce qui était autrefois vivant – un paquet de 10 cartes de vaccination vierges pour 12,99 $.

Les cartes n’ont jamais été destinées à prouver le statut vaccinal d’une personne à long terme, a déclaré la Federal Trade Commission dans un communiqué reconnaissant les cartes frauduleuses. Certaines organisations et certains États ont créé des applications et des passeports numériques pour prouver la vaccination, mais il n’y a pas de pratique répandue. Les escrocs profitent de la confusion pour profiter des fausses cartes de vaccination.

Les escrocs ont également trouvé un espace sur Telegram, le service de messagerie et l’application, pour vendre de fausses cartes de vaccin COVID-19, a découvert BuzzFeed News.

Le FBI a partagé une annonce d’intérêt public en mars disant qu’il est illégal de fabriquer ou d’acheter les cartes de vaccination car il s’agit d’une utilisation abusive du sceau de l’agence gouvernementale officielle. Ils ont également partagé que cela met les autres à risque de contracter COVID-19.

Contribuer : The Associated Press.