La moyenne nationale pour un gallon d’essence tombe en dessous de 4 $

La moyenne nationale pour un gallon d’essence est tombée en dessous de 4 $ jeudi pour la première fois depuis mars, signe continu que les pressions inflationnistes pour les consommateurs s’atténuent.

Le prix d’un gallon d’essence ordinaire s’élevait à 3,99 $ jeudi, selon AAA. C’est plus d’un dollar en dessous du record de 5,02 $ que les consommateurs ont payé en juin, sans tenir compte de l’inflation.

Une partie de la baisse récente est due aux prix élevés qui empêchent les consommateurs de se déplacer et freinent donc la demande. De plus, les prix du pétrole ont fortement chuté et le gouvernement a libéré des barils de la réserve stratégique de pétrole, ce qui a accru l’offre sur le marché. Certains États ont également suspendu temporairement leur taxe sur l’essence dans le but de protéger partiellement les résidents de la hausse des prix.

Pourtant, la moyenne nationale est de 81 cents le gallon au-dessus des niveaux de l’an dernier dans ce qui est devenu un point sensible pour l’administration Biden avant les prochaines élections de mi-mandat.

La hausse des coûts de l’énergie a été l’un des principaux moteurs de l’inflation, qui atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans. Le dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation a toutefois montré que les pressions s’atténuaient un peu, en grande partie à cause de la baisse des prix de l’énergie.

En juillet, les prix de l’énergie ont chuté de 4,6% par rapport aux niveaux de juin, a annoncé mercredi le Bureau of Labor Statistics. Les prix de l’essence ont chuté de 7,7 %.

Mais certains ont dit que les consommateurs ne devraient pas célébrer tout de suite. Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho, ​​estime que la reprise pourrait être brève en raison d’un certain nombre de catalyseurs qui pourraient faire grimper les prix dans les mois à venir.