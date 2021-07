La mousson frappe Flagstaff avec des voitures emportées dans les rues et des résidents terrifiés étant avertis de la fermeture

Des VOITURES ont été emportées dans les rues et les résidents ont été invités à rester à l’intérieur alors que des pluies torrentielles de mousson ont frappé certaines parties de l’Arizona mercredi.

Des avertissements de crue éclair ont été émis pour 83 000 personnes à Flagstaff, Doney Park et Winona.

Mercredi, des crues éclair ont frappé certaines parties de l’Arizona Crédit : Facebook Taylor Rae

L’intensité des eaux a envoyé les voitures garées dévaler les rues Crédit : Facebook Taylor Rae

Une voiture Toyota Prius garée a été envoyée dévaler une rue de Flagstaff par les eaux intenses.

Les autorités ont émis un avertissement vers un abri vers 14h20 et ont dit aux résidents de rechercher un terrain élevé s’ils étaient à l’extérieur.

L’inondation aurait duré 30 minutes, mais la résidente Taylor Landy a déclaré qu’elle était inquiète pour les voisins car certaines maisons ont connu des niveaux d’eau plus élevés.

Elle a déclaré à Arizona Republic : « J’étais vraiment inquiète pour nos voisins d’en face parce que l’eau atteignait en fait leur niveau du garage, mais elle n’atteignait pas notre côté de la rue.

Le comté de Coconino a déclaré que Flagstaff avait vu environ 2,5 pouces de pluie mercredi et que d’autres inondations seraient attendues tout au long de la semaine.

Une opération de nettoyage est déjà en cours car des débris jusqu’à un pied de profondeur ont été signalés dans la région de Sunnyside.

Et, 20 000 foyers à Phoenix ont été privés d’électricité alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur l’État frappé par la sécheresse.

Les météorologues disent que des précipitations comprises entre deux et quatre pouces ne peuvent être exclues.

‘ORAGES LENTES’

Plus tôt dans la semaine, le National Weather Service a déclaré que les tempêtes seraient « lentes » et que des crues soudaines étaient possibles dans les canyons et les cicatrices de brûlures.

Le météorologue Marvin Percha a déclaré mardi à CNN: « En raison de tous les incendies qui ont causé des cicatrices de brûlures et une perte de végétation, nous avons une chance pour un ruissellement encore plus important et des crues éclair localisées encore plus intenses. »

Des automobilistes se sont retrouvés bloqués dans les eaux de crue à Tucson après la fermeture forcée du passage souterrain d’Orange Grove.

Les responsables ont déclaré que le passage souterrain ne s’était pas drainé « correctement » et s’était rapidement rempli d’eau de crue.

Les inondations surviennent alors que la côte ouest reste engloutie sous un intense dôme de haute pression.

Des records de température ont été battus samedi à Death Valley, en Californie, alors que le mercure atteignait 130F – le jour le plus chaud depuis 1913.

Un thermomètre à l’extérieur du centre des visiteurs de Furnace Creek a enregistré une température de 134F dimanche – mais cela n’a pas été confirmé.

Les incendies de forêt ont détruit des maisons et des voitures à Doyle alors que l’incendie était poussé par des vents violents.

Et de vastes étendues de la forêt nationale de Fremont-Winema ont été ravagées par les flammes.

L’incendie de l’Oregon est devenu le plus grand incendie du pays car il a incendié plus de 201 000 acres à travers l’État.

Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, huit États ayant enregistré de nouveaux sommets bien au-dessus de 100F – fracassant des records de température de longue date.

Au cours de la semaine du 25 juin, les températures ont atteint 40 degrés au-dessus de la moyenne, établissant 175 chiffres record dans le nord-ouest.

Près de 95 pour cent de l’Occident est confronté à la sécheresse – contre 40 pour cent à pareille date l’an dernier.

La canicule fulgurante est due à un dôme de chaleur qui s’est formé principalement au-dessus de la Californie et du Nevada.

Lorsque l’air chaud se dilate vers le haut, il est poussé vers le bas par une pression atmosphérique supérieure à la normale.

La pression comprime la chaleur à mesure qu’elle s’approche du sol, créant un dangereux « dôme » d’air chaud.

Le phénomène a été décrit comme un événement de « cygne noir » qui est également lié au changement climatique.

Une opération de nettoyage est en cours à la suite des inondations à Flagstaff Crédit : Gouvernement municipal de Flagstaff